Bihar BSEB DElEd 2026 registration deadline extended jee exam dates fee eligibility bihar teacher job
Bihar BSEB DElEd 2026: शिक्षक बनने का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खबर, रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी

Bihar BSEB DElEd 2026: शिक्षक बनने का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खबर, रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी

संक्षेप:

Bihar BSEB DElEd 2026 : बिहार में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है। BSEB ने DElEd JEE 2026 के लिए दोबारा आवेदन पोर्टल खोल दिया है।

Dec 26, 2025 04:32 pm IST
Bihar BSEB DElEd 2026 : अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और किसी वजह से अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे, तो अब आपके लिए सुनहरा मौका है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने DElEd जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। यानी अब एक बार फिर से शिक्षक बनने की दिशा में कदम बढ़ाने का रास्ता खुल गया है।

BSEB DElEd 2026 रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ी

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से जारी नई सूचना के मुताबिक, DElEd (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) कोर्स के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के आवेदन की तारीख को एक्सटेंड कर दिया गया है।

पहले यह प्रक्रिया 11 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 तक चली थी, लेकिन अब जिन उम्मीदवारों से आवेदन छूट गया था, वे 26 दिसंबर 2025 से 9 जनवरी 2026 तक दोबारा आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने साफ किया है कि आवेदन से जुड़ी बाकी सभी शर्तें और नियम पहले जैसे ही रहेंगे।

कहां और कैसे करें आवेदन

उम्मीदवार BSEB के आधिकारिक पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक जानकारी, व्यक्तिगत विवरण और फोटो-सिग्नेचर अपलोड करना होगा। साथ ही तय आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा।

DElEd JEE 2026: परीक्षा तारीख और जरूरी डेट्स

BSEB की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार:

  • DElEd जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम: 19 जनवरी से 18 फरवरी 2026
  • एडमिट कार्ड जारी: 10 जनवरी 2026
  • डमी एडमिट कार्ड: परीक्षा से पहले जारी होगा
  • आंसर की पर आपत्ति: 26 फरवरी से 1 मार्च 2026
  • फाइनल रिजल्ट: मार्च 2026 (संभावित)

डमी एडमिट कार्ड के जरिए उम्मीदवारों को अपने आवेदन में गलती सुधारने का मौका मिलेगा। करेक्शन से जुड़ी पूरी जानकारी अलग से जारी की जाएगी।

आवेदन शुल्क (Application Fee)

श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क इस प्रकार है:

  • सामान्य, EBC, BC और EWS वर्ग: 960 रुपये
  • SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवार: 760 रुपये

शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS या मोबाइल वॉलेट के जरिए किया जा सकता है।

योग्यता (Eligibility Criteria)

DElEd 2026 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट (12वीं) पास होना जरूरी है।

न्यूनतम अंक:

सामान्य और OBC वर्ग: 50 प्रतिशत

SC/ST वर्ग: 45 प्रतिशत

आयु सीमा (Age Limit)

  • न्यूनतम उम्र: 1 जनवरी 2026 तक 17 वर्ष
  • अधिकतम उम्र सीमा: नहीं
  • आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी

क्यों जरूरी है DElEd कोर्स

बिहार में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए DElEd कोर्स अनिवार्य माना जाता है। यह कोर्स पूरा करने के बाद उम्मीदवार सरकारी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के योग्य हो जाते हैं। यही वजह है कि हर साल लाखों युवा इस परीक्षा का इंतजार करते हैं।

Bihar News BSEB
