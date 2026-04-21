बिहार के शुभम ने JEE Main में फिर किया कमाल, दूसरे सेशन में भी 100 पर्सेंटाइल, IIT का सबसे मलाईदार BTech है टारगेट
JEE Main 2026 परीक्षा में बिहार के शुभम एक बार फिर कमाल कर दिया है। जेईई मेन के दूसरे सेशन में भी गयाजी में नादरागंज क्षेत्र के रहने वाले शुभम के पूरे 100 पर्सेंटाइल आए हैं।
JEE Main Topper Shubham Kumar : जेईई मेन 2026 परीक्षा में बिहार के लाल शुभम कुमार एक बार फिर कमाल कर दिया है। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के दूसरे सेशन में भी गयाजी में नादरागंज क्षेत्र के रहने वाले शुभम के पूरे 100 पर्सेंटाइल आए हैं। पहले सेशन यानी जनवरी जेईई मेन सत्र में भी उन्होंने 100 पर्सेंटाइल हासिल किए थे। पहले सेशन के रिजल्ट के बाद ही उन्होंने बता दिया था कि वे दूसरा सेशन का अटेम्प्ट भी देंगे। जेईई मेन 2026 के पहले सेशन में 12 विद्यार्थियों ने 100 पर्सेंटाइल प्राप्त किए थे जबकि दूसरे सेशन (अप्रैल) में 26 ने 100 पर्सेंटाइल हासिल किए हैं। इन दोनों लिस्ट में शुभम कुमार ने जगह बनाई है। सेशन -1 और सेशन 2 दोनों की 100 पर्सेंटाइल पाने वाले छात्रों की सूची में वह बिहार के अकेले छात्र थे।
शुभम के पिता की हार्डवेयर की दुकान, बहन आईआईटी में
बिहार के टॉपर बने शुभम मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं। इनके पिता शिव कुमार की हार्डवेयर की दुकान है। वहीं मां कंचन देवी गृहिणी हैं। शुभम ने बताया कि वह आईआईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करना चाहते हैं। आपको बता दें कि आईआईटी बॉम्बे का बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स हर साल जेईई एडवांस्ड के टॉपरों की टॉप चॉइस रहता है। देश-विदेश की प्रतिष्ठित आईटी कंपनियों की ओर से मिलने वाले मोटे सैलरी पैकेज इसकी बड़ी वजह रही है।
10वीं तक कोई ट्यूशन नहीं ली
शुभम कुमार ने सीबीएसई बोर्ड से मैट्रिक की पढ़ाई नाजरथ अकैडमी से की है। इसके बाद ऑनलाइन क्लास शुरू किया। 10वीं तक कभी कोई ट्यूशन नहीं ली। पांचवीं कक्षा तक मां ने पढ़ाया और इसके बाद सेल्फ स्टडी की बदौलत 10वीं की परीक्षा पास की।
कोचिंग के अलावा 8 घंटे सेल्फ स्टडी
उन्होंने 11वीं में एलन में ऑनलाइन क्लास की थी। इसके बाद स्कॉलरशिप मिलने के बाद 12वीं में एलन के कोटा सेंटर में ऑफलाइन क्लास की। पढ़ाई के शेड्यूल पर शुभम बताते हैं कि सुबह में 6 घंटे की तीन क्लासेज होती थी। इसके अलावा 8 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे।
बहन आईआईटी में
शुभम की बड़ी बहन प्रिया कुमारी भी जेईई में 5000 रैंक लाकर आईआईटी पटना में बीटेक कंप्यूटर साइंस प्रथम वर्ष की छात्रा है।
अपना बेस्ट देता हूं
जब पूछा गया कि कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम दोनों पर फोकस करना कितना मुश्किल है, तो उन्होंने जवाब दिया, 'मुझे अब इसकी आदत हो गई है। मैं सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करता हूं और अपना बेस्ट देता हूं।' उन्होंने कहा, 'स्कोर के आधार पर, मैं तय करूंगा कि कौन सी ब्रांच लेनी है और कहां एडमिशन लेना है। उसी के अनुसार मैं तय करूंगा कि मैं भविष्य में क्या बनना चाहता हूं। फिलहाल यह साफ नहीं है। अभी मेरा ध्यान जेईई एडवांस्ड है।'
स्कूल से ही पढ़ने में अच्छा था
पिता शिव कुमार ने कहा कि शुभम स्कूल से ही पढ़ने में अच्छा था, उसने इंजीनियरिंग में अपनी रुचि दिखाई। जिसको लेकर हमने उसको आगे तैयारी के लिए भेज दिया। हमारे सामने आर्थिक परेशानी नहीं थी और ना कि शुभम की पढ़ाई में किसी तरह की कोई दिक्कत थी। शुभम पहले से टैलेंटेड रहा है। मैट्रिक की परीक्षा के बाद से ही तैयारी में जुट गया था।'
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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