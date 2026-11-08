बिहार के लाल ने लहाराया परचम, UPSC एनडीए में हासिल 99वीं रैंक; कौन हैं आयुष आनंद

हाल में संघ लोक सेवा आयोग ने एनडीए और एनए 1 का फाइनल रिजल्ट जारी किया, जिसमें आयुष ने देशभर में 99वीं रैंक प्राप्त कर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। चलिए इनकी सक्सेस स्टोरी जानते हैं।

कहते हैं कि अगर आपके अंदर कुछ करने का दृढ़ संकल्प हो और उसके लिए ईमानदारी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। इस बात का अनूठी मिसाल पेश की है बिहार के बांका जिले के आयुष आनंद ने। उन्होंने यूपीएससी एनडीए की परीक्षा क्रैक कर यह साबित कर दिया कि मेहनत के दम पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जी हां, हाल में संघ लोक सेवा आयोग ने एनडीए और एनए 1 का फाइनल रिजल्ट जारी किया, जिसमें आयुष ने देशभर में 99वीं रैंक प्राप्त कर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। चलिए इनकी सक्सेस स्टोरी जानते हैं।

कौन हैं आयुष आनंद आयुष आनंद बौंसी नगर पंचायत के सिरांय मोहल्ले के निवासी हैं। परिवार में शुरू से ही पढ़ाई का माहौल था। उनके पिता मनोज कुमार मध्य विद्यालय फतेहपुर, सबौर में प्रधानाध्यापक के पद पर सेवारत हैं। वहीं, आयुष के नाना अवधेश कुमार मणियारपुर उच्च विद्यालय के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हैं, जबकि नानी इंदु रानी उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सिरांय में शिक्षिका हैं।

10वीं में रहे टॉपर घर में पढ़ाई का माहौल होने की वजह से आयुष आनंद बचपन से ही पढ़ाई में होनहार थे। उन्होंने साल 2024 में होली फैमिली स्कूल, भागलपुर से दसवीं की परीक्षा में विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद वर्ष 2026 में दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, भागलपुर से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की।

कोटा में रहकर की एनडीए की तैयारी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कोटा का रूख किया और यहींरहकर एनडीए परीक्षा की तैयारी की थी। कोटा में रहकर उन्होंने एनडीए की लिखित परीक्षा और एसएसबी (SSB) इंटरव्यू की बारीकियों को समझा और दिन-रात कड़ा अभ्यास किया। इसी का नतीजा रहा कि उन्होंने 99वीं रैंक हासिल कर अपना लोहा मनवाया। आयुष की इस उपलब्धि से पूरे परिवार सहित बौंसी क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उनके मामा ओम प्रणव और मामी प्रीति सुमन, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने आयुष की सफलता को परिवार के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया।

बचपन से ही आसमान में लड़ाकू विमान उड़ाने का सपना था। इसलिए तीनों सेनाओं में अधिकारी बनने के विकल्पों में आयुष ने भारतीय वायुसेना को प्राथमिकता दी है। अब वे एनडीए खडकवासला (पुणे) में कड़ा सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बन देश की सीमाओं की निगहबानी करेंगे।