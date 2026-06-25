बिहार के 10वीं पास का कमाल, बनाई बिजली उत्पादन की सबसे सस्ती तकनीक, IIT भी मुरीद
बिहार में 10वीं तक की पढ़ाई करने वाले जमुई के रोहित ने हाइड्रो लिफ्टिंग तकनीक विकसित की है, जो बिजली उत्पादन की दुनिया की सबसे सस्ती तकनीक बताई जा रही है।
कहते हैं कि इंसान को बड़ा बनाने के लिए बड़ी डिग्री की नहीं, बड़े सपने की जरूरत होती है। बिहार के जमुई जिले के रोहित ने यह साबित कर दिखाया है। 10वीं तक की पढ़ाई करने वाले इस युवा ने हाइड्रो लिफ्टिंग तकनीक विकसित की है, जो बिजली उत्पादन की दुनिया की सबसे सस्ती तकनीक बताई जा रही है। इस तकनीक को राष्ट्रीय जल अकादमी पुणे और आईआईटी ने भी सराहा है और अब इसी इसे पेटेंट भी मिल चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह तकनीक व्यावसायिक रूप से सफल होती है तो यह दुनिया में बिजली उत्पादन का सबसे सस्ता जरिया बन जाएगी।
रोहित ने बताया कि अब तक पानी से बिजली उत्पादन का प्लांट पहाड़ी इलाके में ही लगता था। लेकिन इस तकनीक से किसी भी भोगौलिक क्षेत्र में इसे स्थापित किया जा सकता है।
क्या है तकनीक और कैसे करती है काम
इस तकनीक के तहत छात्र ने जो मॉडल तैयार किया है उसमें दो टैंक बनाए जाते हैं (बड़े पैमाने पर डैम बनाया जा सकता है)। एक ऊपर और एक नीचे। पानी को नीचे वाले टैंक से ऊपर वाले टैंक में भेजा जाता है। इसके बाद ऊपर वाले टैंक से पानी को छोड़ा जाता है, जो गिरते समय टर्बाइन को घुमाता है और इससे बिजली पैदा होती है। फिर यही पानी नीचे वाले टैंक में इकट्ठा हो जाता है और उसे फिर से ऊपर भेज दिया जाता है। इस तरह एक ही पानी को बार बार रिसाइकल कर लगातार बिजली बनाई जा सकती है। इस पूरे सिस्टम में पानी को ऊपर भेजने में जितनी बिजली खर्च होती है वह कुल पैदा बिजली का सिर्फ 15% है, जबकि बाकी की 85% बिजली का इस्तेमाल दूसरे कामों में किया जा सकता है। यानी प्लांट अपनी खपत निकालने के बाद भी 85% बिजली बेचने लायक बचाता है।
इस तकनीक की बड़े बातें
- किसी भी भोगौलिक क्षेत्र में हर मौसम में चलेगा प्लांट
- एक ही पानी का इस्तेमाल बिजली उत्पादन में होगा
- बिजली उत्पादन का सबसे सस्ता तरीका है यह
- इको फ्रेंडली ग्रीन एनर्जी होगा, इससे प्रदूषण नहीं होगा
- उत्पादन का 85%उपयोग कमर्शियल सेल को होगा
-2022 में औपबंधिक पेटेंट मिला,तीन कड़ी समीक्षा के बाद पेटेंट में चार साल लगे
कैसे आया यह आइडिया
जमुई में बिजली बहुत देर से आई थी। उनकी उम्र कम थी और वे शक्तिमान शो के बड़े फैन थे। कई बार शो देखते समय बिजली चली जाती थी, तब लोग ट्रैक्टर की बैटरी से किसी तरह बिजली बनाते थे, लेकिन वह बैटरी भी कुछ देर में डिस्चार्ज हो जाती थी। तभी से उनके दिमाग में यह बात बैठ गई कि ऐसी तकनीक बनानी है जो सबसे सस्ती हो और बिना रुके बिजली देती रहे। आज उन्होंने वहीं सपना साकार कर दिखाया है।
बाढ़ के इलाके का हो सकता है इस्तेमाल
रोहित ने बताया कि वैसे इलाके जो बाढ़ग्रस्त हैं वहां की खाली जमीन का इस्तेमाल इस तकनीक से बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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