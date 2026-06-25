Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार के 10वीं पास का कमाल, बनाई बिजली उत्पादन की सबसे सस्ती तकनीक, IIT भी मुरीद

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, स्वाति आनंद, पटना
Follow us on Google News
share

बिहार में 10वीं तक की पढ़ाई करने वाले जमुई के रोहित ने हाइड्रो लिफ्टिंग तकनीक विकसित की है, जो बिजली उत्पादन की दुनिया की सबसे सस्ती तकनीक बताई जा रही है।

बिहार के 10वीं पास का कमाल, बनाई बिजली उत्पादन की सबसे सस्ती तकनीक, IIT भी मुरीद

कहते हैं कि इंसान को बड़ा बनाने के लिए बड़ी डिग्री की नहीं, बड़े सपने की जरूरत होती है। बिहार के जमुई जिले के रोहित ने यह साबित कर दिखाया है। 10वीं तक की पढ़ाई करने वाले इस युवा ने हाइड्रो लिफ्टिंग तकनीक विकसित की है, जो बिजली उत्पादन की दुनिया की सबसे सस्ती तकनीक बताई जा रही है। इस तकनीक को राष्ट्रीय जल अकादमी पुणे और आईआईटी ने भी सराहा है और अब इसी इसे पेटेंट भी मिल चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह तकनीक व्यावसायिक रूप से सफल होती है तो यह दुनिया में बिजली उत्पादन का सबसे सस्ता जरिया बन जाएगी।

रोहित ने बताया कि अब तक पानी से बिजली उत्पादन का प्लांट पहाड़ी इलाके में ही लगता था। लेकिन इस तकनीक से किसी भी भोगौलिक क्षेत्र में इसे स्थापित किया जा सकता है।

क्या है तकनीक और कैसे करती है काम

इस तकनीक के तहत छात्र ने जो मॉडल तैयार किया है उसमें दो टैंक बनाए जाते हैं (बड़े पैमाने पर डैम बनाया जा सकता है)। एक ऊपर और एक नीचे। पानी को नीचे वाले टैंक से ऊपर वाले टैंक में भेजा जाता है। इसके बाद ऊपर वाले टैंक से पानी को छोड़ा जाता है, जो गिरते समय टर्बाइन को घुमाता है और इससे बिजली पैदा होती है। फिर यही पानी नीचे वाले टैंक में इकट्ठा हो जाता है और उसे फिर से ऊपर भेज दिया जाता है। इस तरह एक ही पानी को बार बार रिसाइकल कर लगातार बिजली बनाई जा सकती है। इस पूरे सिस्टम में पानी को ऊपर भेजने में जितनी बिजली खर्च होती है वह कुल पैदा बिजली का सिर्फ 15% है, जबकि बाकी की 85% बिजली का इस्तेमाल दूसरे कामों में किया जा सकता है। यानी प्लांट अपनी खपत निकालने के बाद भी 85% बिजली बेचने लायक बचाता है।

ये भी पढ़ें:बिहार में 8,054 राजस्व कर्मी और 765 अमीन के पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती

इस तकनीक की बड़े बातें

- किसी भी भोगौलिक क्षेत्र में हर मौसम में चलेगा प्लांट

- एक ही पानी का इस्तेमाल बिजली उत्पादन में होगा

- बिजली उत्पादन का सबसे सस्ता तरीका है यह

- इको फ्रेंडली ग्रीन एनर्जी होगा, इससे प्रदूषण नहीं होगा

- उत्पादन का 85%उपयोग कमर्शियल सेल को होगा

-2022 में औपबंधिक पेटेंट मिला,तीन कड़ी समीक्षा के बाद पेटेंट में चार साल लगे

ये भी पढ़ें:आईआईटी बीएचयू में बनेगा कन्वेंशन सेंटर, पूर्व छात्र ने दिए थे 1.51 अरब रुपये

कैसे आया यह आइडिया

जमुई में बिजली बहुत देर से आई थी। उनकी उम्र कम थी और वे शक्तिमान शो के बड़े फैन थे। कई बार शो देखते समय बिजली चली जाती थी, तब लोग ट्रैक्टर की बैटरी से किसी तरह बिजली बनाते थे, लेकिन वह बैटरी भी कुछ देर में डिस्चार्ज हो जाती थी। तभी से उनके दिमाग में यह बात बैठ गई कि ऐसी तकनीक बनानी है जो सबसे सस्ती हो और बिना रुके बिजली देती रहे। आज उन्होंने वहीं सपना साकार कर दिखाया है।

ये भी पढ़ें:IIT ने शुरू किया 4 साल का डिग्री कोर्स, एडवांस्ड नहीं JEE Main से मिलेगा दाखिला

बाढ़ के इलाके का हो सकता है इस्तेमाल

रोहित ने बताया कि वैसे इलाके जो बाढ़ग्रस्त हैं वहां की खाली जमीन का इस्तेमाल इस तकनीक से बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
IIT Bihar Bihar News
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।