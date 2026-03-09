Bihar Board Result 2026: इंटर और मैट्रिक के नतीजों की उल्टी गिनती शुरू, जानिए कब आएगा आपका रिजल्ट
Bihar Board Results 2026: बिहार बोर्ड की 12वीं और 10वीं परीक्षा 2026 का रिजल्ट मार्च के आखिरी हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है, जिसे छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर से चेक कर सकेंगे।
Bihar Board Results 2026: छात्रों की जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं, जिनका इंतजार दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। रातों की नींद और दिन का चैन भुलाकर की गई मेहनत का जब फल मिलने वाला होता है, तो एक अजीब सी घबराहट और उत्साह दोनों साथ होते हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) के लाखों छात्र इन दिनों इसी कश्मकश से गुजर रहे हैं। हर नुक्कड़, हर चौराहे और हर घर में बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि 'रिजल्ट कब आएगा?' अगर आपने भी इस साल बिहार बोर्ड से 12वीं (इंटरमीडिएट) या 10वीं (मैट्रिक) की परीक्षा दी है, तो आपके लिए एक बेहद बड़ी और राहत देने वाली खबर है। नतीजों की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है।
बिहार बोर्ड हमेशा से अपने तेज काम-काज के लिए जाना जाता है, और इस बार भी बोर्ड अपने उसी पुराने और शानदार रिकॉर्ड को कायम रखने की पूरी तैयारी में है। आइए, बिना किसी देरी के नतीजों की तारीखों, कॉपियों की जांच और रिजल्ट चेक करने के पूरे तरीके को आसान हिंदुस्तानी जुबान में तफ्सील से समझते हैं।
कब आ रहे हैं 12वीं और 10वीं के नतीजे?
बोर्ड से जुड़े सूत्रों और अब तक की तैयारियों को देखते हुए रिजल्ट की संभावित तारीखें (Tentative Dates) सामने आ गई हैं। इन तारीखों ने छात्रों की बेचैनी को थोड़ा कम जरूर किया है:
इंटरमीडिएट (12वीं) का रिजल्ट: उम्मीद जताई जा रही है कि 12वीं क्लास के नतीजे 21 मार्च से 25 मार्च 2026 के बीच किसी भी दिन घोषित किए जा सकते हैं।
मैट्रिक (10वीं) का रिजल्ट: वहीं, 10वीं के छात्रों को थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। इनके नतीजे 27 मार्च से 31 मार्च 2026 के बीच आने की पूरी संभावना है।
कॉपियों की जांच और टॉपर वेरिफिकेशन का क्या है स्टेटस?
इस साल 12वीं की परीक्षाएं 2 फरवरी से शुरू होकर 13 फरवरी 2026 तक चली थीं। परीक्षा खत्म होते ही बोर्ड बिना कोई वक्त गंवाए अपने काम में जुट गया। कॉपियों के मूल्यांकन (Evaluation) का काम 27 फरवरी 2026 से ही पूरे जोरों पर शुरू कर दिया गया था।
बोर्ड का लक्ष्य है कि 10 मार्च तक कॉपियों की जांच का काम पूरी तरह से समेट लिया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुविकल्पीय सवालों (Objective Questions) की 'आंसर-की' (Answer Key) बोर्ड पहले ही जारी कर चुका है। कॉपियां चेक होने के तुरंत बाद बोर्ड का सबसे अहम काम होता है 'टॉपर वेरिफिकेशन'। इस प्रक्रिया में राज्य के संभावित टॉपर्स को बुलाकर उनका इंटरव्यू लिया जाता है ताकि किसी भी तरह की कोई धांधली न हो। अगर यह वेरिफिकेशन तय समय से पहले पूरा हो जाता है, तो इस बात की पूरी गुंजाइश है कि रिजल्ट 25 मार्च से पहले ही अचानक जारी कर दिया जाए।
नंबर-1 का ताज बरकरार रखने की तैयारी
आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कई सालों से बिहार बोर्ड पूरे देश में सबसे पहले बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जारी करने का शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किए हुए है। सीबीएसई (CBSE) हो या आईसीएसई (ICSE) या फिर किसी और राज्य का बोर्ड, कोई भी बिहार बोर्ड की इस रफ्तार को नहीं पकड़ पाया है।
पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें, तो बिहार बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट ठीक 25 मार्च को दोपहर 1:15 बजे जारी करके सबको चौंका दिया था। इस साल भी बोर्ड की मशीनरी उसी तेजी से काम कर रही है ताकि इस रिकॉर्ड को टूटने न दिया जाए। रिजल्ट जारी करने के साथ-साथ बोर्ड आधिकारिक तौर पर बीएसईबी इंटर टॉपर 2026 (BSEB Inter Topper 2026) की लिस्ट का भी बाकायदा ऐलान करेगा, जिस पर पूरे राज्य की नजरें टिकी होती हैं।
कहां और कैसे चेक कर सकेंगे अपना रिजल्ट?
जैसे ही रिजल्ट जारी होगा, लाखों छात्र एक साथ इंटरनेट पर टूट पड़ेंगे। ऐसे में आपको सही वेबसाइट का पता होना बहुत जरूरी है।
1. छात्रों को सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट results.biharboardonline.com पर जाना होगा।
2. होमपेज पर जाते ही आपको 'BSEB Inter Result 2026' या 'BSEB Matric Result 2026' का लिंक चमकता हुआ दिखाई देगा।
3. उस लिंक पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा।
4. वहां आपको अपना रोल नंबर (Roll Number) और रोल कोड (Roll Code) सही-सही दर्ज करना होगा।
5. इसके बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करते ही आपकी ऑनलाइन मार्कशीट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी।
आप इस मार्कशीट को डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। हालांकि, ध्यान रहे कि यह सिर्फ एक प्रोविजनल (Provisional) मार्कशीट होगी। आपकी असली (Original) मार्कशीट और सर्टिफिकेट कुछ दिनों के बाद आपको आपके अपने स्कूल से ही हासिल होंगे।
