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Bihar Board Result 2026 Live: क्या मुजफ्फरपुर से होंगे टॉपर, बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट biharboardonline.com पर जल्द

Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट बहुत जल्द biharboardonline.com पर घोषित होगा। बीएसईबी यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जल्द ही 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित करने की तैयारी में है। इंटर के टॉपरों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

Bihar Board Result 2026 Live: क्या मुजफ्फरपुर से होंगे टॉपर, बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट biharboardonline.com पर जल्द

Bihar Board Result 2026 Live

Pankaj Vijay| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Wed, 18 Mar 2026 08:03 AM IST
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Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट बहुत जल्द biharboardonline.com पर घोषित होगा। बीएसईबी यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जल्द ही 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित करने की तैयारी में है। बिहार बोर्ड ने 10वीं 12वीं की कॉपियों की चेकिंग का काम संपन्न कर लिया है। पहले इंटर का रिजल्ट जारी होगा, ऐसे में इंटर के टॉपरों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। टॉपरों की कॉपियां विभिन्न जिलों में फिर से जांची जा रही हैं। ऐसे संकेत मिले हैं कि इस बार मुजफ्फरपुर जिले के स्कूलों से कुछ टॉपर हो सकते हैं। जिले के 10 प्लस टू स्कूलों और इंटर कॉलेजों से इस बार इंटर के टॉपर निकलेंगे। सोमवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की टीम जिले में पहुंची और इन 10 स्कूल-कॉलेजों से कॉपियां ले गई। इंटर के 12 परीक्षार्थियों की प्रैक्टिकल की कॉपी बोर्ड की टीम यहां से लेकर गई है। मुशहरी और अजीजपुर स्कूल से सबसे अधिक कॉपी गई है। बोर्ड से भेजी सूची में दो इंटर कॉलेज और आठ सरकारी प्लस टू स्कूल हैं। बिहार बोर्ड ने 25 मार्च तक इंटर परीक्षा का रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य तय किया है। इंटर की कॉपी जांच का काम 10 मार्च को ही पूरा कर लिया गया है। इधर, मार्च के अंत तक मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा सकता है।

कैसे चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट ( Bihar Board Matric Inter Result 2026 )

स्टेप 1- सबसे पहले biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2- मैट्रिक परीक्षार्थी मैट्रिक रिजल्ट 2026 लिंक और इंटर वाले इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अपना रोल कोड व रोल नंबर डालें। सब्मिट करने पर आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आएगा।

स्टेप 4- इस डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लें।

बिहार बोर्ड रिजल्ट उपरोक्त आधिकारिक वेबसाइट के अलावा बिहार बोर्ड लाइव हिन्दुस्तान ( livehindustan.com ) पर भी चेक कर सकेंगे।

बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट आर्ट्स रिजल्ट 2026

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट कॉमर्स रिजल्ट 2026

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट साइंस रिजल्ट 2026

रिजल्ट चेक करने के लिए प्रमुख वेबसाइट्स:

biharboardonline.bihar.gov.in

results.biharboardonline.com

secondary.biharboardonline.com

लाइव हिन्दुस्तान (Live Hindustan) की आधिकारिक वेबसाइट

Bihar Board Result 2026 LIVE : कब हुई थी परीक्षा, रिजल्ट कब

इस साल बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षाएं 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। वहीं, मैट्रिक (10वीं) के इम्तिहान 17 फरवरी से 25 फरवरी तक चले थे। बोर्ड की पुरानी रिवायत और मौजूदा योजना के मुताबिक, सबसे पहले 12वीं (इंटर) के नतीजे जारी किए जाएंगे। इसके बाद मैट्रिक का रिजल्ट आएगा। 10वीं कक्षा की आंसर कॉपी को चेक करने का काम 13 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था।

Bihar Board Result 2026 LIVE : टॉपर वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है

रिजल्ट जारी करने से ठीक पहले, पूरे राज्य में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले छात्रों (संभावित टॉपर्स) को पटना स्थित बोर्ड ऑफिस बुलाया जाता है। वहां एक्सपर्ट्स की एक टीम उनका इंटरव्यू लेती है, उनकी हैंडराइटिंग का मिलान करती है और उनसे कुछ सवाल पूछकर यह तस्दीक करती है कि वाकई में मेरिट लिस्ट में आने वाले ये बच्चे पूरी तरह से योग्य हैं। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होती है, बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिजल्ट को लाइव कर देता है।

18 Mar 2026, 08:03:42 AM IST

Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड टॉपर को मिलेगा 2 लाख का इनाम

Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड इंटर मैट्रिक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को दो लाख, द्वितीय को 1.5 लाख रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को एक लाख नकद राशि दी जाएगी। मैट्रिक में चौथे से दसवें स्थान पर रहने वालों को 10 हजार रुपये की जगह 20 हजार दिए जाएंगे। वहीं इंटर में चौथा और पांचवां स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को 15 हजार जगह 30 हजार दिए जाएंगे।

18 Mar 2026, 07:43:20 AM IST

Bihar Board Result 2026 Live : कैसे चेक करें बिहार बोर्ड 10वीं/12वीं का रिजल्ट

Bihar Board Result 2026 Live : कैसे चेक करें बिहार बोर्ड 10वीं/12वीं का रिजल्ट

रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।

इसके होम पेज पर आपको 10वीं/12वीं वीं एग्जाम रिजल्ट का लिंक दिखेगा।

इस लिंक पर क्लिक करें और अपना रोल नंबर यहां सब्मिट करें।

इसके बाद आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

रिजल्ट देखने के बाद स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट जरूर लें लें।

18 Mar 2026, 07:42:33 AM IST

Bihar Board Result 2026 Live : कब तक आएगा बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट

Bihar Board Result 2026 Live : पिछले सालों के पैटर्न को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 20 मार्च से 25 मार्च 2026 के बीच जारी कर सकता है। हालांकि यह फिलहाल संभावित तारीख है, बोर्ड जल्द ही आधिकारिक तारीख की घोषणा करेगा।

18 Mar 2026, 07:42:34 AM IST

Bihar Board Result 2026 Live: किन वेबसाइट्स पर मिलेगा बिहार बोर्ड रिजल्ट

Bihar Board Result 2026 Live: छात्र अपना बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर देख सकेंगे। इसके लिए प्रमुख वेबसाइट्स हैं: seniorsecondary.biharboardonline.com, results.biharboardonline.com और biharboardonline.bihar.gov.in। इसके अलावा आप लाइव हिन्दुस्तान की वेबसाइट livehindustan.com पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

18 Mar 2026, 07:42:34 AM IST

Bihar Board Result 2026 Live: पिछले साल कब जारी हुआ था बिहार बोर्ड रिजल्ट

Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड ने पिछले साल भी देश के अन्य बोर्डों से पहले रिजल्ट जारी किया था। वर्ष 2025 में इंटर और मैट्रिक के परिणाम मार्च के अंतिम सप्ताह में घोषित किए गए थे।

BSEB 12th Result 2025

बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 25 मार्च 2025 को दोपहर 1:15 बजे जारी किया गया था।

BSEB 10th Result 2025

वहीं बिहार बोर्ड 10वीं (मैट्रिक) का रिजल्ट 29 मार्च 2025 को दोपहर 12:00 बजे घोषित किया गया था।

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