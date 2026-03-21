Bihar Board Result 2026 LIVE: कब आएगा बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, आनंद किशोर ने दिया बोर्ड रिजल्ट पर बड़ा अपडेट

Bihar Board Result 2026 LIVE: अगर आप भी बिहार बोर्ड के छात्र हैं और अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) के गलियारों में इन दिनों हलचल काफी तेज हो गई है। ताजा रिपोर्ट्स और सर्च ट्रेंड्स के मुताबिक, बोर्ड ने 12वीं (इंटर) और 10वीं (मैट्रिक) के नतीजों को जारी करने की तैयारी कर ली है। सबसे अहम बात यह है कि बोर्ड ने संभावित टॉपर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन भी शुरू कर दिया है, जो इस बात का सबसे पुख्ता सबूत है कि आपके नतीजे बस आने ही वाले हैं। सोशल मीडिया की अफवाहों से बचकर रहें क्यों रिजल्ट को लेकर कई भ्रामक खबरें भी फैलाइ जा रही हैं। बिहार बोर्ड रिजल्ट 2026 की पुख्ता और पल-पल की जानकारी के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

28 लाख छात्रों की धड़कनें तेज

इस साल बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षाओं में करीब 28 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। 2 फरवरी से 13 फरवरी तक इंटर और 17 फरवरी से 25 फरवरी तक मैट्रिक के इम्तिहान हुए थे। अब खबर आ रही है कि कॉपियों की चेकिंग का काम युद्ध स्तर पर पूरा कर लिया गया है। इंटर की कॉपियां 10 मार्च तक जांची जा चुकी हैं और अब पूरे डेटा को सर्वर पर अपलोड करने का काम अपने आखिरी चरण में है।

कब होगा 12वीं (इंटर) के नतीजों का ऐलान?

बोर्ड के सूत्रों से छनकर आ रही खबरों पर यकीन करें तो बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट मार्च के तीसरे या चौथे हफ्ते में बीच किसी भी वक्त घोषित किया जा सकता है। जैसे ही टॉपर्स के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नतीजों का लाइव ऐलान करेंगे।

मैट्रिक (10वीं) के छात्रों को करना होगा थोड़ा और इंतजार

जो छात्र 10वीं के नतीजों की राह देख रहे हैं, उन्हें बता दें कि इंटर का रिजल्ट जारी होने के बाद ही आपका नंबर आएगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक के नतीजे भी जल्द आने वाले हैं।

मुजफ्फरपुर के छात्रों ने मारी बाजी?

इस बार मुजफ्फरपुर जिले से कुछ बेहद दिलचस्प खबरें आ रही हैं। ऐसे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस बार मुजफ्फरपुर के स्कूलों से कई टॉपर्स निकल सकते हैं। सोमवार को ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की एक टीम जिले में पहुंची और करीब 10 प्लस टू स्कूलों और इंटर कॉलेजों से कॉपियां अपने साथ पटना ले गई। इनमें इंटर के 12 परीक्षार्थियों की प्रैक्टिकल कॉपियां भी शामिल हैं। मुशहरी और अजीजपुर स्कूल से सबसे ज्यादा कॉपियां मंगवाई गई हैं।

टॉपर्स वेरिफिकेशन कैसे होता है?

बिहार बोर्ड अपनी साख और पारदर्शिता को लेकर काफी संजीदा है। इसीलिए रिजल्ट से ठीक पहले संभावित टॉपर्स (राज्य में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले छात्रों) को पटना स्थित बोर्ड ऑफिस बुलाया जाता है। वहां बैठे एक्सपर्ट्स की टीम उनका इंटरव्यू लेती है, उनके विषयों से जुड़े कुछ सवाल जवाब करती है और हैंडराइटिंग का मिलान करती है। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि यह तस्दीक हो सके कि मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाने वाले ये बच्चे वाकई इसके हकदार हैं और नतीजों में कोई गड़बड़ी नहीं है।

कैसे चेक कर सकेंगे अपना रिजल्ट

जैसे ही बोर्ड नतीजे लाइव करेगा, आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी मार्कशीट देख सकेंगे:

स्टेप 1: सबसे पहले बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर अपनी क्लास के हिसाब से 'Matric Result 2026' या 'Intermediate Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना रोल कोड और रोल नंबर दर्ज़ करें।

स्टेप 4: सबमिट बटन दबाते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल कर महफूज़ रख लें।

Livehindustan.com पर भी देख सकेंगे रिजल्ट

अक्सर देखा गया है कि रिज़ल्ट आते ही भारी ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट्स क्रैश हो जाती हैं। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आधिकारिक वेबसाइट्स के अलावा आप अपना रिजल्ट 'लाइव हिन्दुस्तान' (livehindustan.com) पर भी बेहद आसानी से चेक कर सकेंगे। इसके साथ ही results.biharboardonline.com और secondary.biharboardonline.com पर भी पैनी नजर बनाए रखें।

बिहार बोर्ड रिजल्ट उपरोक्त आधिकारिक वेबसाइट के अलावा बिहार बोर्ड लाइव हिन्दुस्तान ( livehindustan.com ) पर भी चेक कर सकेंगे।

बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट आर्ट्स रिजल्ट 2026

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट कॉमर्स रिजल्ट 2026

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट साइंस रिजल्ट 2026

पिछले साल का कैसा था हाल?

अगर हम पिछले साल (2025) के आंकड़ों पर नज़र डालें, तो बिहार बोर्ड ने 29 मार्च को 10वीं के नतीजे जारी किए थे, जिसमें कुल 82.11% छात्र कामयाब हुए थे। साक्षी कुमारी, अंशु कुमारी और रंजन वर्मा ने 489 अंक लाकर टॉप किया था। लड़कियों का पास पर्सेंटेज 80.67% और लड़कों का 83.67% रहा था। इंटर का रिजल्ट भी ठीक इसी तेजी के साथ मार्च में ही जारी कर दिया गया था।