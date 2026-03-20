Bihar Board Result 2026 Live : बिहार बोर्ड रिजल्ट कब होगा जारी, biharboardonline.bihar.gov.in पर मिलेगी मार्कशीट

Bihar Board Result 2026 Live

Fri, 20 Mar 2026 10:38 AM IST

20 Mar 2026, 10:38:23 AM IST Bihar Board 12th Result 2026 LIVE : पिछले साल बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट में किसने किया था टॉप Bihar Board 12th Result 2026 LIVE : पिछले साल बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट में पश्चिमी चंपारण की प्रिया जायसवाल ने 484 अंक (96.8 फीसदी) प्राप्त कर साइंस स्ट्रीम में टॉप किया था। बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट आर्ट्स स्ट्रीम में वैशाली की अंकिता कुमारी और बक्सर के शाकिब साह ने 473 - 473 अंक (94.6 फीसदी) अंक हासिल कर टॉप किया था। बिहार बोर्ड इंटर कॉमर्स स्ट्रीम में वैशाली की रौशनी कुमारी ने 475 अंक (95.1 फीसदी) हासिल कर टॉप किया था।

20 Mar 2026, 10:21:05 AM IST Bihar Board Result 2026 LIVE : बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं परीक्षा का आयोजन कितनी शिफ्टों में किया गया था Bihar Board Result 2026 LIVE : बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा 2026 का आयोजन दो शिफ्टों में किया गया था। पहली शिफ्ट का समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक था। वहीं, दूसरी शिफ्ट का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक किया गया था।

20 Mar 2026, 09:59:21 AM IST Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड मैट्रिक में पिछले 5 सालों में कितने बच्चे हुए पास Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड मैट्रिक में पिछले 5 सालों में कितने बच्चे हुए पास 2021- 79.88 प्रतिशत 2022- 78.17 प्रतिशत 2023- 81.04 प्रतिशत 2024- 82.91 प्रतिशत 2025- 82.11 प्रतिशत

20 Mar 2026, 09:15:20 AM IST Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 2026 कैसे और कहां देखें Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 2026 कैसे और कहां देखें छात्र नीचे दिए स्टेप्स की मदद से बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 देख और डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेप-1- सबसे पहले छात्र अपने BSEB आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं। स्टेप-2- होमपेज पर 'Bihar Board Intermediate Result लिंक पर क्लिक करें। स्टेप-3- अब आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा। यहां छात्र अपना रोल कोड (Roll Code), रोल नंबर (Roll Number) डालकर View Result पर क्लिक करें। स्टेप-4- कुछ ही देर में स्क्रीन पर आपकी मार्कशीट आ जाएगी। स्टेप-5- इसमें अपने बिषयवार अंको को देखें और मार्कशीट पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करें।

20 Mar 2026, 09:14:57 AM IST Bihar Board Result 2026 LIVE : मैट्रिक से पहले आएगा इंटरमीडिएट का रिजल्ट Bihar Board Result 2026 LIVE : बिहार बोर्ड 2026 रिजल्ट में सबसे पहले बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं इंटरमीडिएट क्लास का परिणाम आएगा। इस परीक्षा का आयोजन 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक किया गया था जबकि प्रै​क्टिकल परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक चली थी। रोल नंबर व रोल कोड डालकर नतीजे देख सकेंगे।

20 Mar 2026, 09:14:57 AM IST Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड 12वीं टॉपर्स वेरिफिकेशन प्रक्रिया अंतिम पड़ाव पर Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड इंटर के टॉपरों के इंटरव्यू व वेरिफिकेशन प्रक्रिया समापन की ओर है। जल्द ही ये खत्म हो जाएगी। मार्क्स कंपाइलेशन हो चुका है। टॉपर वेरिफिकेशन का मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि परिणाम में किसी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता न हो। टॉपर वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही रिजल्ट जारी किया जाता है।

20 Mar 2026, 09:14:57 AM IST Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 2026 कैसे देखें Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 2026 कैसे देखें? छात्र नीचे दिए स्टेप्स की मदद से बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 देख और डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेप-1- सबसे पहले छात्र अपने BSEB आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं। स्टेप-2- होमपेज पर 'Bihar Board Intermediate Result लिंक पर क्लिक करें। स्टेप-3- अब आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा। यहां छात्र अपना रोल कोड (Roll Code), रोल नंबर (Roll Number) डालकर View Result पर क्लिक करें। स्टेप-4- कुछ ही देर में स्क्रीन पर आपकी मार्कशीट आ जाएगी। स्टेप-5- इसमें अपने बिषयवार अंको को देखें और मार्कशीट पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करें।

20 Mar 2026, 09:14:57 AM IST Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट पिछले साल कब घोषित हुआ था Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड ने बीते वर्ष भी इतिहास रचते हुए देश के अन्य बोर्डों से पहले रिजल्ट जारी किया था। वर्ष 2025 में इंटर और मैट्रिक के परिणाम मार्च के अंतिम सप्ताह में घोषित किए गए थे। BSEB 12th Result 2025 बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 25 मार्च 2025 को दोपहर 1:15 बजे जारी किया गया था। BSEB 10th Result 2025 वहीं बिहार बोर्ड 10वीं (मैट्रिक) का रिजल्ट 29 मार्च 2025 को दोपहर 12:00 बजे घोषित किया गया था।

20 Mar 2026, 09:14:57 AM IST Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट कब तक आएगा Bihar Board Result 2026 Live: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) की वार्षिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट अब अंतिम चरण में हैं। 13 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि बोर्ड किसी भी समय नतीजों की तारीख और समय की घोषणा कर सकता है। ताजा अपडेट के अनुसार, टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और परिणाम मार्च के तीसरे या चौथे सप्ताह में आने की पूरी संभावना है।