Bihar Board Result 2026 Live : बिहार बोर्ड रिजल्ट कब होगा जारी, biharboardonline.bihar.gov.in पर मिलेगी मार्कशीट

20 Mar 2026, 10:38:23 AM IST
Bihar Board Result 2026 Live Updates: बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट मार्च माह में जारी कर दिया जाएगा। विद्यार्थी biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर अपना रोल कोड व रोल नंबर डालकर परिणाम चेक कर सकेंगे। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट (12वीं) और मैट्रिक (10वीं) के नतीजों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इंटर के टॉपर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन अंतिम पड़ाव पर है। मार्क्स कंपाइजेशन का काम हो चुका है। अब रिजल्ट अगले सप्ताह जारी हो सकता है। 10वीं के नतीजे मार्च के आखिरी सप्ताह में आने की पूरी संभावना है। बीते वर्ष 10वीं यानी मैट्रिक रिजल्ट 31 मार्च को आया था। पटना स्थित मुख्य कार्यालय में विशेषज्ञों की टीम टॉपर्स की कॉपियों की दोबारा जांच कर रही है और उनसे सवाल-जवाब किए जा रहे हैं। एक बार यह प्रक्रिया पूरी होते ही, बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नतीजों का ऐलान करेंगे।
मुजफ्फरपुर जिले से टॉपर संभव
ऐसे संकेत मिले हैं कि इस बार मुजफ्फरपुर जिले के स्कूलों से कुछ टॉपर हो सकते हैं। जिले के 10 प्लस टू स्कूलों और इंटर कॉलेजों से इस बार इंटर के टॉपर निकलेंगे। सोमवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की टीम जिले में पहुंची और इन 10 स्कूल-कॉलेजों से कॉपियां ले गई। इंटर के 12 परीक्षार्थियों की प्रैक्टिकल की कॉपी बोर्ड की टीम यहां से लेकर गई है। मुशहरी और अजीजपुर स्कूल से सबसे अधिक कॉपी गई है। बोर्ड से भेजी सूची में दो इंटर कॉलेज और आठ सरकारी प्लस टू स्कूल हैं। बीएसईबी ने 25 मार्च तक इंटर परीक्षा का रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य तय किया है। इंटर की कॉपी जांच का काम 10 मार्च को ही पूरा कर लिया गया है। इधर, मार्च के अंत तक मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा सकता है।
बिहार बोर्ड 12 वीं का रिजल्ट कब आएगा?
बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 20 मार्च से 25 मार्च के बीच घोषित होने के पूरे आसार हैं। विद्यार्थी biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर अपना रोल कोड व रोल नंबर डालकर परिणाम चेक कर सकेंगे।
बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026
बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026
बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट आर्ट्स रिजल्ट 2026
बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट कॉमर्स रिजल्ट 2026
बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट साइंस रिजल्ट 2026
2026 में बिहार बोर्ड मैट्रिक 10th का रिजल्ट कब आएगा?
बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट जारी करने के बाद मैट्रिक का रिजल्ट जारी करेगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 25 मार्च से 31 मार्च के बीच घोषित होने के पूरे आसार हैं। विद्यार्थी biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर अपना रोल कोड व रोल नंबर डालकर परिणाम चेक कर सकेंगे।
कैसे चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट ( Bihar Board Matric Inter Result 2026 , Bihar Board Inter Result 2026 )
स्टेप 1- सबसे पहले biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2- मैट्रिक परीक्षार्थी मैट्रिक रिजल्ट 2026 लिंक और इंटर वाले इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 पर क्लिक करें।
स्टेप 3- अपना रोल कोड व रोल नंबर डालें। सब्मिट करने पर आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आएगा।
स्टेप 4- इस डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लें।
बिहार बोर्ड रिजल्ट उपरोक्त आधिकारिक वेबसाइट के अलावा बिहार बोर्ड लाइव हिन्दुस्तान ( livehindustan.com ) पर भी चेक कर सकेंगे।
बिहार बोर्ड रिजल्ट चेक करने के लिए प्रमुख वेबसाइट्स:
biharboardonline.bihar.gov.in
results.biharboardonline.com
secondary.biharboardonline.com
पिछले साल कब आया था रिजल्ट
पिछले साल के परिणाम की बात करें तो बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 2025 के नतीजे 29 मार्च 2025 को घोषित किए गए, जहां कुल मिलाकर 82.11 % छात्रों को सफलता मिली। तीन स्टूडेंट्स साक्षी कुमारी, अंशु कुमारी, रंजन वर्मा ने 489 अंक प्राप्त कर टॉप किया है। लड़कियों का पास पर्सेंटेज 80.67 प्रतिशत और लड़कों का पास पर्सेंटेज 83.67 रहा था।
Bihar Board 12th Result 2026 LIVE : पिछले साल बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट में किसने किया था टॉप
Bihar Board 12th Result 2026 LIVE : पिछले साल बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट में पश्चिमी चंपारण की प्रिया जायसवाल ने 484 अंक (96.8 फीसदी) प्राप्त कर साइंस स्ट्रीम में टॉप किया था। बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट आर्ट्स स्ट्रीम में वैशाली की अंकिता कुमारी और बक्सर के शाकिब साह ने 473 - 473 अंक (94.6 फीसदी) अंक हासिल कर टॉप किया था। बिहार बोर्ड इंटर कॉमर्स स्ट्रीम में वैशाली की रौशनी कुमारी ने 475 अंक (95.1 फीसदी) हासिल कर टॉप किया था।
20 Mar 2026, 10:21:05 AM IST
Bihar Board Result 2026 LIVE : बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं परीक्षा का आयोजन कितनी शिफ्टों में किया गया था
Bihar Board Result 2026 LIVE : बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा 2026 का आयोजन दो शिफ्टों में किया गया था। पहली शिफ्ट का समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक था। वहीं, दूसरी शिफ्ट का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक किया गया था।
20 Mar 2026, 09:59:21 AM IST
Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड मैट्रिक में पिछले 5 सालों में कितने बच्चे हुए पास
Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड मैट्रिक में पिछले 5 सालों में कितने बच्चे हुए पास
2021- 79.88 प्रतिशत
2022- 78.17 प्रतिशत
2023- 81.04 प्रतिशत
2024- 82.91 प्रतिशत
2025- 82.11 प्रतिशत
20 Mar 2026, 09:15:20 AM IST
Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 2026 कैसे और कहां देखें
Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 2026 कैसे और कहां देखें
छात्र नीचे दिए स्टेप्स की मदद से बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
स्टेप-1- सबसे पहले छात्र अपने BSEB आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।
स्टेप-2- होमपेज पर 'Bihar Board Intermediate Result लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप-3- अब आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा। यहां छात्र अपना रोल कोड (Roll Code), रोल नंबर (Roll Number) डालकर View Result पर क्लिक करें।
स्टेप-4- कुछ ही देर में स्क्रीन पर आपकी मार्कशीट आ जाएगी।
स्टेप-5- इसमें अपने बिषयवार अंको को देखें और मार्कशीट पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करें।
20 Mar 2026, 09:14:57 AM IST
Bihar Board Result 2026 LIVE : मैट्रिक से पहले आएगा इंटरमीडिएट का रिजल्ट
Bihar Board Result 2026 LIVE : बिहार बोर्ड 2026 रिजल्ट में सबसे पहले बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं इंटरमीडिएट क्लास का परिणाम आएगा। इस परीक्षा का आयोजन 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक किया गया था जबकि प्रैक्टिकल परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक चली थी। रोल नंबर व रोल कोड डालकर नतीजे देख सकेंगे।
20 Mar 2026, 09:14:57 AM IST
Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड 12वीं टॉपर्स वेरिफिकेशन प्रक्रिया अंतिम पड़ाव पर
Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड इंटर के टॉपरों के इंटरव्यू व वेरिफिकेशन प्रक्रिया समापन की ओर है। जल्द ही ये खत्म हो जाएगी। मार्क्स कंपाइलेशन हो चुका है। टॉपर वेरिफिकेशन का मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि परिणाम में किसी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता न हो। टॉपर वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही रिजल्ट जारी किया जाता है।
20 Mar 2026, 09:14:57 AM IST
Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 2026 कैसे देखें
Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 2026 कैसे देखें?
छात्र नीचे दिए स्टेप्स की मदद से बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
स्टेप-1- सबसे पहले छात्र अपने BSEB आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।
स्टेप-2- होमपेज पर 'Bihar Board Intermediate Result लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप-3- अब आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा। यहां छात्र अपना रोल कोड (Roll Code), रोल नंबर (Roll Number) डालकर View Result पर क्लिक करें।
स्टेप-4- कुछ ही देर में स्क्रीन पर आपकी मार्कशीट आ जाएगी।
स्टेप-5- इसमें अपने बिषयवार अंको को देखें और मार्कशीट पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करें।
20 Mar 2026, 09:14:57 AM IST
Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट पिछले साल कब घोषित हुआ था
Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड ने बीते वर्ष भी इतिहास रचते हुए देश के अन्य बोर्डों से पहले रिजल्ट जारी किया था। वर्ष 2025 में इंटर और मैट्रिक के परिणाम मार्च के अंतिम सप्ताह में घोषित किए गए थे।
BSEB 12th Result 2025
बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 25 मार्च 2025 को दोपहर 1:15 बजे जारी किया गया था।
BSEB 10th Result 2025
वहीं बिहार बोर्ड 10वीं (मैट्रिक) का रिजल्ट 29 मार्च 2025 को दोपहर 12:00 बजे घोषित किया गया था।
20 Mar 2026, 09:14:57 AM IST
Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट कब तक आएगा
Bihar Board Result 2026 Live: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) की वार्षिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट अब अंतिम चरण में हैं। 13 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि बोर्ड किसी भी समय नतीजों की तारीख और समय की घोषणा कर सकता है। ताजा अपडेट के अनुसार, टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और परिणाम मार्च के तीसरे या चौथे सप्ताह में आने की पूरी संभावना है।
20 Mar 2026, 09:14:57 AM IST
Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड रिजल्ट चेक करने के लिए प्रमुख वेबसाइट्स
Bihar Board Result 2026 Live: बिहार बोर्ड रिजल्ट चेक करने के लिए प्रमुख वेबसाइट्स:
biharboardonline.bihar.gov.in
results.biharboardonline.com
secondary.biharboardonline.com