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Bihar Board 12th Result 2026 Live: इंटर टॉपरों का इंटरव्यू पूरा, बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट यहां कर सकेंगे चेक

Bihar Board 12th Result 2026 Live , biharboardonline.bihar.gov.in : विभागीय सूत्रों के अनुसार बिहार बोर्ड इंटर टॉपरों का इंटरव्यू बोर्ड कार्यालय पटना में पूरा हो चुका है। विद्यार्थी नतीजे घोषित होने पर अपना परिणाम biharboardonline.bihar.gov.in या results.biharboardonline.com पर चेक कर सकेंगे।

Bihar Board 12th Result 2026 Live: इंटर टॉपरों का इंटरव्यू पूरा, बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट यहां कर सकेंगे चेक

Bihar Board 12th Result

Pankaj Vijay| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Sun, 22 Mar 2026 07:15 AM IST
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Bihar Board 12th Result 2026 Live Updates , biharboardonline.bihar.gov.in : बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे छात्रों की धड़कनें तेज हो गई हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार दोनों परीक्षा के टॉपरों का इंटरव्यू भी बोर्ड कार्यालय पटना में पूरा हो चुका है। अब बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 25 मार्च से पहले कभी भी जारी हो सकता है। विद्यार्थी नतीजे घोषित होने पर अपना परिणाम biharboardonline.bihar.gov.in या results.biharboardonline.com पर चेक कर सकेंगे। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी https://www.livehindustan.com/career/results/bihar-board-result भी परिणाम चेक सकेंगे। इस बार भी एक ही दिन 12वीं की तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स व साइंस का रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। परीक्षा देने वाले छात्रों में परिणाम को लेकर उत्सुकता चरम पर है। छात्र-छात्राएं लगातार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए हुए हैं और बार-बार रिजल्ट अपडेट चेक कर रहे हैं। पिछले वर्ष की बात करें तो बिहार बोर्ड ने मार्च के अंत तक मैट्रिक और इंटर के परिणाम घोषित कर दिए थे। इसी को देखते हुए इस बार भी छात्रों को उम्मीद है कि परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। अभिभावक भी बच्चों के साथ बराबर चिंतित और उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब सभी की नजरें बोर्ड की घोषणा पर टिकी हुई हैं, जो हजारों छात्रों के भविष्य की दिशा तय करेगी। परिणाम जारी होने के बाद छात्रों के सामने अगला लक्ष्य इंटर और स्नातक में नामांकन की प्रक्रिया होगी। कई छात्र अभी से अपने आगे के कोर्स और कॉलेज को लेकर योजना बनाने में जुट गए हैं, ताकि रिजल्ट आते ही वे दाखिले की प्रक्रिया में पीछे न रह जाएं। इधर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने भी पूर्व वर्ष की तरह इस बार भी मार्च के अंत तक पहले इंटर फिर मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है।

बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट आर्ट्स रिजल्ट 2026

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट कॉमर्स रिजल्ट 2026

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट साइंस रिजल्ट 2026

कैसे चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट ( Bihar Board Matric Inter Result 2026 , Bihar Board Inter Result 2026 )

स्टेप 1- सबसे पहले biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2- मैट्रिक परीक्षार्थी मैट्रिक रिजल्ट 2026 लिंक और इंटर वाले इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अपना रोल कोड व रोल नंबर डालें। सब्मिट करने पर आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आएगा।

स्टेप 4- इस डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लें।

बिहार बोर्ड रिजल्ट उपरोक्त आधिकारिक वेबसाइट के अलावा बिहार बोर्ड लाइव हिन्दुस्तान ( livehindustan.com ) पर भी चेक कर सकेंगे।

बिहार बोर्ड रिजल्ट चेक करने के लिए प्रमुख वेबसाइट :

biharboardonline.bihar.gov.in

results.biharboardonline.com

secondary.biharboardonline.com

बिहार बोर्ड 12 वीं का रिजल्ट कब आएगा?

बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 23 मार्च से 25 मार्च के बीच घोषित होने के पूरे आसार हैं। विद्यार्थी biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर अपना रोल कोड व रोल नंबर डालकर परिणाम चेक कर सकेंगे।

2026 में बिहार बोर्ड मैट्रिक 10th का रिजल्ट कब आएगा?

बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट जारी करने के बाद मैट्रिक का रिजल्ट जारी करेगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 25 मार्च से 31 मार्च के बीच घोषित होने के पूरे आसार हैं। विद्यार्थी biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर अपना रोल कोड व रोल नंबर डालकर परिणाम चेक कर सकेंगे।

मुजफ्फरपुर जिले से टॉपर संभव

ऐसे संकेत मिले हैं कि इस बार मुजफ्फरपुर जिले के स्कूलों से कुछ टॉपर हो सकते हैं। जिले के 10 प्लस टू स्कूलों और इंटर कॉलेजों से इस बार इंटर के टॉपर निकलेंगे। सोमवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की टीम जिले में पहुंची थी और इन 10 स्कूल-कॉलेजों से कॉपियां ले गई। इंटर के 12 परीक्षार्थियों की प्रैक्टिकल की कॉपी बोर्ड की टीम यहां से लेकर गई है। मुशहरी और अजीजपुर स्कूल से सबसे अधिक कॉपी गई है। बोर्ड से भेजी सूची में दो इंटर कॉलेज और आठ सरकारी प्लस टू स्कूल हैं। बीएसईबी ने 25 मार्च तक इंटर परीक्षा का रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य तय किया है। इंटर की कॉपी जांच का काम 10 मार्च को ही पूरा कर लिया गया है। इधर, मार्च के अंत तक मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा सकता है।

22 Mar 2026, 07:15:22 AM IST

Bihar Board 12th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट के बाद स्क्रूटनी का मिलेगा मौका

Bihar Board 12th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी होने के बाद परिणाम से असंतुष्ट छात्र-छात्राएं स्क्रूटनी के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। स्क्रूटनी के लिए स्टूडेंट्स बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

22 Mar 2026, 07:15:22 AM IST

Bihar Board 12th Result 2026 LIVE : बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट

Bihar Board 12th Result 2026 LIVE : बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट्स

biharboardonline.bihar.gov.in

seniorsecondary.biharboardonline.com

results.biharboardonline.com

22 Mar 2026, 07:15:22 AM IST

Bihar Board 12th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 2026 कैसे देखें

Bihar Board 12th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 2026 कैसे देखें

छात्र नीचे दिए स्टेप्स की मदद से बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप-1- सबसे पहले छात्र अपने BSEB आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।

स्टेप-2- होमपेज पर 'Bihar Board Intermediate Result लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप-3- अब आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा। यहां छात्र अपना रोल कोड (Roll Code), रोल नंबर (Roll Number) डालकर View Result पर क्लिक करें।

स्टेप-4- कुछ ही देर में स्क्रीन पर आपकी मार्कशीट आ जाएगी।

स्टेप-5- इसमें अपने बिषयवार अंको को देखें और मार्कशीट पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करें।

22 Mar 2026, 07:15:22 AM IST

Bihar Board 12th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट का इंतजार 13 लाख स्टूडेंट्स को

Bihar Board 12th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में इस बार करीब 13 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे। उम्मीद है कि तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस का रिजल्ट एक साथ जारी हो। परीक्षा को सुचारु और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए पूरे बिहार में कुल 1762 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अब इन्हें बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है।

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