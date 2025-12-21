Hindustan Hindi News
Bihar Board: Online verification of documents from one to one, one time registration will have to be done
बिहार बोर्ड: दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन एक से, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा

संक्षेप:

बिहार बोर्ड  ने उत्तीर्ण विद्यार्थियों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ने समिति से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन की व्यवस्था को ऑनलाइन करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम (डीवीएस) सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है।

Dec 21, 2025 09:44 am IST
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) ने उत्तीर्ण विद्यार्थियों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ने समिति से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन की व्यवस्था को ऑनलाइन करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम (डीवीएस) सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने शनिवार को इस सॉफ्टेवयर को लॉन्च किया। इसी के साथ बिहार बोर्ड ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन की व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य परीक्षा बोर्ड भी बन गया है। इस सॉफ्टवेयर से अब विभिन्न सरकारी, गैर-सरकारी या निजी संस्थान बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन ऑनलाइन करा सकेंगे। नई व्यवस्था लागू होने से उन्हें डाक के माध्यम से आवेदन और ड्राफ्ट भेजकर सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। अध्यक्ष किशोर ने बताया कि एक जनवरी से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।

सत्यापन कार्य में नहीं होगी देरी : नई व्यवस्था लागू होने के बाद सारे मानवीय हस्तक्षेप समाप्त हो जाएंगे। डाक व्यवस्था, ड्राफ्ट निर्माण और शुल्क संबंधी त्रुटियों के कारण होने वाली देरी समाप्त हो जाएगी। संस्थानों को सत्यापन की स्थिति जानने के लिए कार्यालय आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इससे दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया और भी तेज, सुविधाजनक और प्रभावी हो जाएगी। ऑनलाइन प्रक्रिया लागू होने से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, सरल और सुविधाजनक हो जाएगी।

वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा

नई व्यवस्था लागू होने के बाद समिति से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के इंटर, मैट्रिक, शिक्षक पात्रता परीक्षा, डीएलएड, सक्षमता परीक्षा आदि से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन और ऑनलाइन शुल्क का भुगतान वेबसाइट verification. biharboardonline.com के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए संस्थान को सबसे पहले डीवीएस पर अपना पंजीयन कराना होगा, जो वन टाइम होगा। संस्थान का पूरा पता और विवरण दर्ज करने पर सॉफ्टवेयर स्वतः तय करेगा कि उनकी फाइल समिति के किस अधिकारी या विभाग को भेजी जानी है। संस्थान की श्रेणी के आधार पर सत्यापन शुल्क डीवीएस में स्वतः दर्ज होगा और इसका भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। शुल्क भुगतान के बाद सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा।

संभवत: 30 दिनों के भीतर सत्यापन का कार्य हो जाएगा।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटर-मैट्रिक की वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम छात्र हित में देश में सबसे पहले जारी कर रही है। इसी क्रम में समिति को पेपरलेस बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन की व्यवस्था इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। -आनंद किशोर, अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

● बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने डीवीएस सॉफ्टवेयर लॉन्च किया

● ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य परीक्षा बोर्ड बना बिहार बोर्ड

