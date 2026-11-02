19 नवंबर से इंटर, 23 से मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा, बोर्ड ने जारी किया कार्यक्रम
बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर सेंट-अप परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इंटर की परीक्षा 19 नवंबर और मैट्रिक की 23 नवंबर से शुरू होगी।
बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे बिहार के मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों के लिए अहम खबर है। वार्षिक परीक्षा 2027 में शामिल होने से पहले अब उन्हें सेंट-अप परीक्षा की कसौटी से गुजरना होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर और मैट्रिक की सेंट-अप परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इंटर की परीक्षा 19 नवंबर से शुरू होगी जबकि मैट्रिक के परीक्षार्थियों की परीक्षा 23 नवंबर से ली जाएगी। बोर्ड ने दोनों परीक्षाओं के लिए विषयवार कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। साथ ही साफ कर दिया है कि सेंट-अप परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। इसमें अनुपस्थित रहने या असफल होने वाले विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा।
इंटर की परीक्षा 19 से 28 नवंबर तक
बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, इंटरमीडिएट की सैद्धांतिक सेंट-अप परीक्षा 19 नवंबर से शुरू होकर 28 नवंबर तक चलेगी। परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर दो बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। दोनों पालियों में प्रश्नपत्र पढ़ने और समझने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त कूल ऑफ टाइम भी दिया जाएगा।
19 नवंबर को पहली पाली में विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों की भौतिकी, कला संकाय की दर्शनशास्त्र और वाणिज्य संकाय की उद्यमिता की परीक्षा होगी। दूसरी पाली में राजनीति विज्ञान, अकाउंटेंसी और रसायनशास्त्र की परीक्षा ली जाएगी। 20 नवंबर को गणित, भूगोल, जीवविज्ञान और बिजनेस स्टडीज की परीक्षा होगी।
21 नवंबर को अंग्रेजी, जबकि 23 नवंबर को हिंदी और विभिन्न भाषा विषयों की परीक्षा निर्धारित है। 25 नवंबर को कृषि, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान की परीक्षा होगी। 26 नवंबर को समाजशास्त्र और संगीत तथा 27 नवंबर को इतिहास और गृह विज्ञान की परीक्षा ली जाएगी। 28 नवंबर को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विभिन्न ट्रेड विषयों की परीक्षा होगी।
30 नवंबर से होंगे इंटर के प्रैक्टिकल
इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा 30 नवंबर से दो दिसंबर तक संबंधित प्लस टू स्कूल और कॉलेज स्तर पर आयोजित की जाएगी। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रायोगिक विषयों की परीक्षा का कार्यक्रम भी बोर्ड ने जारी किया है।
मैट्रिक की परीक्षा 23 नवंबर से
मैट्रिक की सेंट-अप परीक्षा 23 नवंबर से शुरू होकर 27 नवंबर तक चलेगी। 23 नवंबर को मातृभाषा और द्वितीय भारतीय भाषा की परीक्षा होगी। 25 नवंबर को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा निर्धारित है। 26 नवंबर को गणित और गृह विज्ञान (दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए) की परीक्षा होगी। वहीं, 27 नवंबर को ऐच्छिक विषयों की परीक्षा ली जाएगी। मैट्रिक की सैद्धांतिक परीक्षा भी दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर दो बजे से शाम 5:15 बजे तक निर्धारित है। मैट्रिक के विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा 28 नवंबर को आयोजित की जाएगी।
इन विद्यार्थियों को नहीं देनी होगी परीक्षा
समिति ने स्पष्ट किया है कि पूर्ववर्ती, कंपार्टमेंटल और समुन्नत कोटि के विद्यार्थियों को सेंट-अप परीक्षा में शामिल नहीं होना है। वहीं, नियमित परीक्षार्थियों के लिए इसमें शामिल होना जरूरी है। सेंट-अप परीक्षा में अनुपस्थित रहने या अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा 2027 में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।
दृष्टिबाधित और दिव्यांग परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय
बोर्ड ने परीक्षार्थियों की सुविधा का भी ध्यान रखा है। दोनों पालियों में प्रश्नपत्र पढ़ने और समझने के लिए 15 मिनट का कूल ऑफ टाइम दिया जाएगा। इस दौरान विद्यार्थी प्रश्नों को पढ़ और समझ सकेंगे, लेकिन उत्तर नहीं लिख सकेंगे। इसके अलावा स्पास्टिक, दृष्टिबाधित और ऐसे दिव्यांग परीक्षार्थी, जो स्वयं लिखने में असमर्थ हैं, उन्हें लेखक रखने की अनुमति होगी। ऐसे विद्यार्थियों को निर्धारित परीक्षा अवधि के अतिरिक्त प्रति घंटे 20 मिनट का क्षतिपूर्ति समय भी दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव