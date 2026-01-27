Bihar Board Exam 2026: मैट्रिक-इंटर परीक्षा में लेट आने वालों को नहीं मिलेगी एंट्री, जबरदस्ती प्रवेश पर दर्ज होगा FIR

संक्षेप: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार, परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचने वाले छात्रों को किसी भी हाल में प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा शुरू होने से ठीक आधा घंटा पहले मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने 2026 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए सख्त नियम लागू करने का फैसला लिया है। बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचने वाले छात्रों को किसी भी हाल में प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा शुरू होने से ठीक आधा घंटा पहले मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि यह नियम सभी केंद्रों पर एकसमान रूप से लागू होगा और किसी भी छात्र या केंद्राधीक्षक को इसमें ढील नहीं दी जाएगी। इस बार परीक्षाएं फरवरी-मार्च में आयोजित होंगी, जिसमें मैट्रिक में 15 लाख 12 हजार 963 और इंटर में 13 लाख 17 हजार 846 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे।

परीक्षा का टाइम टेबल और प्रवेश नियम बोर्ड ने परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, स्पष्ट किया है कि पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। छात्रों को सुबह 8:30 बजे तक केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। सुबह 9 बजे मुख्य द्वार पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी, इसके लिए 1 बजे से प्रवेश मिलेगा और 1:30 बजे के बाद दरवाजा बंद रहेगा। मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी, जबकि इंटर परीक्षा 1 फरवरी से 13 फरवरी तक चलेगी। बोर्ड ने कहा है कि देर से पहुंचने की जिम्मेदारी पूरी तरह परीक्षार्थी की होगी। कोई भी बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जबरदस्ती प्रवेश करने पर सख्त कार्रवाई अगर कोई छात्र गेट बंद होने के बाद दीवार कूदकर, गेट तोड़कर या किसी अन्य गलत तरीके से केंद्र में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो इसे परीक्षा नियमों का उल्लंघन और गंभीर अपराध माना जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में छात्र को दो वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। साथ ही, उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी। अगर किसी केंद्राधीक्षक या कर्मचारी ने ऐसे छात्र को प्रवेश दिया, तो केंद्राधीक्षक और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन और कानूनी कार्रवाई होगी। बोर्ड का उद्देश्य परीक्षा को पूरी तरह कदाचारमुक्त और निष्पक्ष बनाना है।

बोर्ड की मंशा और अभ्यर्थियों के लिए सलाह बोर्ड ने कहा है कि सख्त समय-सारिणी से परीक्षा केंद्रों पर अनुशासन, सुरक्षा और पारदर्शिता बनी रहेगी। अभिभावकों, स्कूल प्रबंधन, केंद्राधीक्षकों और परीक्षा ड्यूटी में तैनात अधिकारियों से अपील की गई है कि वे छात्रों को समय से पहले पहुंचने के लिए प्रेरित करें। बोर्ड ने सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल, सीसीटीवी और अन्य संसाधनों की व्यवस्था की है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से एक दिन पहले केंद्र का रूट चेक कर लें और सुबह जल्दी निकलें। एक छोटी सी लापरवाही पूरे साल की मेहनत पर भारी पड़ सकती है। समय पर पहुंचना ही सफलता की पहली शर्त है।