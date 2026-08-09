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BSEB: बिहार बोर्ड ने तैयार किया इंटरैक्टिव लर्निंग एप, छात्र घर बैठे शिक्षकों से पूछ सकेंगे सवाल

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान, पटना, मुख्य संवाददाता
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बिहार बोर्ड 15 अगस्त से 688 चयनित स्कूलों के 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए 'इंटरैक्टिव लर्निंग' एप शुरू कर रहा है, जिसके जरिए छात्र शिक्षकों के 10-सदस्यीय पैनल से सवाल पूछ सकेंगे।

Bihar Board Interactive Learning App
इंटरैक्टिव लर्निंग सुविधा

BSEB Interactive Learning App: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने राज्य के स्कूली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और पढ़ाई को और अधिक सरल व रोचक बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार बोर्ड अब राज्य के विद्यार्थियों के लिए ‘इंटरैक्टिव लर्निंग’ की आधुनिक डिजिटल सुविधा शुरू करने जा रहा है।

इस योजना की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से राज्य के चयनित 688 स्कूलों में कक्षा नौवीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए की जाएगी। पहले चरण के सफल क्रियान्वयन के बाद इसे राज्य के सभी सरकारी और संबद्ध स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

क्या है बिहार बोर्ड का इंटरैक्टिव लर्निंग एप?

बिहार बोर्ड इस पूरी व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक विशेष मोबाइल और वेब एप तैयार कर रहा है। चयनित 688 स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को इस एप का इस्तेमाल करने के लिए अलग-अलग 'लर्निंग आईडी' दी जाएगी। छात्र अपने कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप के माध्यम से आसानी से एप में लॉगिन करके पढ़ाई कर सकेंगे।

शुरुआत में यह सुविधा मुख्य विषयों—गणित, फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी के लिए उपलब्ध होगी। अगले चरण में अन्य विषयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा और राज्य के अन्य स्कूलों के 9वीं से 12वीं के छात्रों को जोड़ा जाएगा।

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स्क्रीन पर उपलब्ध रहेगा 10 शिक्षकों का पैनल

इस एप की सबसे बड़ी खासियत इसकी मेंटरशिप व्यवस्था है। जब छात्र एप के जरिए पढ़ाई करेंगे, तो उनकी स्क्रीन पर 10 विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का एक पैनल मौजूद रहेगा। विद्यार्थी किसी भी समय अपने मन में उठे सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत कर सकेंगे।

छात्र न केवल शिक्षकों से सवाल पूछ सकेंगे, बल्कि वे स्क्रीन पर शिक्षकों के विजुअल के साथ-साथ ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड को भी लाइव देख सकेंगे। यदि किसी विद्यार्थी को कोई विषय या टॉपिक किसी एक शिक्षक से समझने में कठिनाई होती है, तो वह एप की मदद से दूसरे शिक्षक से भी मार्गदर्शन ले सकता है।

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'APAAR ID' से जोड़ा जाएगा छात्रों का डेटा

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एसएम के अनुसार, इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर मेंटरशिप प्रदान करना है ताकि वे किसी भी समय अपने संदेह दूर कर सकें।

समिति के अधिकारियों ने बताया कि विद्यार्थियों की अपार (APAAR) आईडी और एनरोलमेंट नंबर को भी एप से जोड़ा जाएगा। इसकी मदद से यह पता लगाया जा सकेगा कि इंटरैक्टिव लर्निंग की सुविधा मिलने के बाद कितने विद्यार्थियों की समझ में सुधार हुआ और उनके परीक्षा परिणाम कितने बेहतर हुए।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

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प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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