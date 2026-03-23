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बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2026 जारी, 85.19% छात्र पास; लड़कियों ने फिर मारी बाजी

Mar 23, 2026 02:57 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2026 जारी हो गया है। इस साल 85.19% छात्र पास हुए हैं, जिसमें लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा। जानें टॉपर्स और पूरी डिटेल।

बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2026 जारी, 85.19% छात्र पास; लड़कियों ने फिर मारी बाजी

बिहार के लाखों छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। इंटर की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन राहत और खुशी लेकर आया, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 12वीं यानी इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार का रिजल्ट कई मायनों में खास रहा, क्योंकि जहां एक तरफ पास प्रतिशत मजबूत रहा वहीं दूसरी तरफ लड़कियों ने एक बार फिर अपनी मेहनत और लगन से बाजी मार ली।

यहां क्लिक कर देखें बिहार बोर्ड का रिजल्ट

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026

इस साल कुल 85.19 फीसदी छात्र पास हुए

इस साल कुल 85.19% छात्र पास हुए हैं, जो पिछले वर्षों के मुकाबले स्थिर प्रदर्शन को दिखाता है। परीक्षा में कुल 13,04,200 छात्र शामिल हुए थे और सबसे बड़ी बात यह रही कि बोर्ड ने मूल्यांकन शुरू होने के महज 25 दिनों के अंदर ही रिजल्ट घोषित कर दिया। आधुनिक तकनीक और बेहतर परीक्षा प्रणाली की वजह से यह संभव हो पाया है कि लगातार मार्च महीने में ही रिजल्ट जारी किया जा रहा है।

आदित्य प्रकाश अमन ने साइंस में किया टॉप

अगर टॉपर्स की बात करें तो विज्ञान स्ट्रीम में आदित्य प्रकाश अमन ने 96.20% अंक हासिल कर पहला स्थान पाया। वहीं कला स्ट्रीम में निशु कुमारी ने 95.80% अंक के साथ टॉप किया और वाणिज्य स्ट्रीम में अदिति कुमारी ने 96.00% अंक लाकर पहला स्थान हासिल किया। तीनों स्ट्रीम को मिलाकर टॉप 5 में कुल 26 छात्रों ने जगह बनाई है, जिनमें 19 लड़कियां और 7 लड़के शामिल हैं, जो यह दिखाता है कि इस बार भी लड़कियों का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर रहा।

लड़कियों के प्रदर्शन की बात करें तो इस बार उनका पास प्रतिशत 86.23% रहा, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 84.09% दर्ज किया गया। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो लड़कियां पढ़ाई में आगे रही हैं। इसके पीछे सरकार की विभिन्न योजनाएं और शिक्षा को लेकर बढ़ती जागरूकता भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है।

93.07 फीसदी छात्र कॉमर्स में पास

स्ट्रीम वाइज प्रदर्शन में कॉमर्स स्ट्रीम सबसे आगे रहा, जहां 93.07% छात्र पास हुए। इसके बाद विज्ञान स्ट्रीम में 87.46% और कला स्ट्रीम में 82.76% छात्र सफल रहे। इससे यह भी साफ होता है कि इस बार सभी स्ट्रीम में छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

परीक्षा का आयोजन 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 के बीच किया गया था और 27 फरवरी से कॉपियों की जांच शुरू हुई थी। करीब 69 लाख से ज्यादा कॉपियों की जांच कर इतने कम समय में रिजल्ट तैयार करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

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