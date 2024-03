Bihar Board Inter Result 2024 Live : आने वाला है बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट, सबसे पहले यहां मिलेगा लिंक

Bihar Board Inter Result 2024 Live: बिहार बोर्ड 12वीं एग्जाम का रिजल्ट जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in व secondary.biharboardonline.com पर जारी होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 मार्च से 24 मार्च के बीच 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो सकता है। बिहार बोर्ड इंटर की कॉपियां चेक हो चुकी हैं। अब टॉपर वेरिफिकेशन की बारी है। बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड इंटर साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के टॉपर्स का वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। टॉपर वेरिफिकेशन के दौरान सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स टॉपर्स के इंटरव्यू लेते हैं। टॉपर्स की हैंडराइटिंग भी चेक की जाती है। टॉपर्स से सब्जेक्ट से जुड़े सवाल-जवाब भी किए जाते हैं। टॉपर को वेरिफाई करने के बाद बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। एक या दो विषय में फेल हुए स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी पास नहीं हो पाता, तो उसे अगले साल बोर्ड एग्जाम देना होगा। रिजल्ट जारी होने पर स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in और लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट livehindustan.com पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

BSEB Bihar Board Inter Result 2024 Live: यहां देखें बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट का लाइव अपडेट

BSEB Bihar Board Inter Result Live : इससे पहले कब कब जारी हुए बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट

बिहार बोर्ड इंटर के नतीजे जल्द जारी किए जा सकते हैं, इससे पहले के ट्रेंड्स पर बात की जाए तो नतीजे 20 मार्च से 30 मार्च के लिए जारी किए जाते रहे हैं।

साल परीक्षा की तिथि रिजल्ट की तारीख

2018 फरवरी 6 to 16 जून 6

2019 फरवरी 6 to 16 मार्च 30

2020 फरवरी 3 to 13 मार्च 24

2021 फरवरी 2 to 13 मार्च 26

2022 फरवरी 1 to 14 मार्च 16

2023 फरवरी 1 to 12 मार्च 21