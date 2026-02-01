Bihar Class 12 Board Exams 2026: बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा कल से, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और नए नियम लागू

संक्षेप: Bihar Board Inter Exams 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) की वार्षिक परीक्षा कल यानी 2 फरवरी 2026 से पूरे राज्य में शुरू होने जा रही है।

BSEB Class 12 Exams 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) की वार्षिक परीक्षा कल यानी 2 फरवरी 2026 से पूरे राज्य में शुरू होने जा रही है। इस साल परीक्षा में लगभग 13.18 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिनके लिए बिहार के सभी जिलों में कुल 1,762 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार बोर्ड ने परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाई है।

रिपोर्टिंग टाइम और गेट क्लोजिंग का सख्त नियम बिहार बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश के नियमों में इस बार कोई ढील नहीं दी जाएगी। भीड़-भाड़ से बचने और अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटा पहले केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है।

प्रथम पाली : परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी। प्रवेश सुबह 8:30 बजे से शुरू होगा, लेकिन 9:00 बजे मुख्य द्वार पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।

द्वितीय पाली : परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शुरू होगी। प्रवेश दोपहर 1:00 बजे से शुरू होगा और 1:30 बजे गेट बंद कर दिए जाएंगे।

चेतावनी: निर्धारित समय के बाद पहुंचने वाले छात्रों को किसी भी कीमत पर केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि दीवार फांदकर या अवैध रूप से घुसने की कोशिश करने वालों पर 'क्रिमिनल ट्रेसपास' का मुकदमा (FIR) दर्ज होगा और उन्हें 2 साल के लिए निष्कासित किया जा सकता है।

जूते-मोजे और फ्रिस्किंग के नियम इस साल बोर्ड ने परीक्षार्थियों की दो स्तरों पर सघन तलाशी लेने का निर्देश दिया है—एक बार मुख्य द्वार पर और दूसरी बार परीक्षा हॉल के अंदर।

जूते-मोजे: सामान्यतः बोर्ड ने चप्पल पहनकर आने की सलाह दी है। हालांकि, कड़ाके की ठंड को देखते हुए कुछ विशेष परिस्थितियों में साधारण जूतों की अनुमति मिल सकती है, लेकिन मोटे सोल वाले जूते और मोजे पहनकर आने पर पाबंदी जारी है।

प्रतिबंधित सामग्री: मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, इयरफोन, कैलकुलेटर और व्हाइटनर पूरी तरह वर्जित हैं।

परीक्षा का पैटर्न और आधुनिक तकनीक बिहार बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए इस बार भी 100% अतिरिक्त विकल्प दिए हैं। यानी यदि किसी विषय में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने हैं, तो छात्रों को 100 प्रश्नों का विकल्प मिलेगा। इसके अलावा, पहली बार छात्रों के लिए एक AI-आधारित चैटबॉट लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से वे परीक्षा केंद्र और रोल नंबर जैसी जानकारी आसानी से पा सकते हैं।