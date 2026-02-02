BSEB Bihar Board Inter Exam 2026 LIVE: कुछ ही देर में शुरू होगी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा, 13 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी

bihar board inter exam 2026 live updates 13 lakh students 1762 centres patna model centres security rules

BSEB Bihar Board Inter Exam 2026 LIVE: बिहार में आज सुबह से इंटरमीडिएट यानी 12वीं की वार्षिक परीक्षा की शुरुआत होने जा रही है। राज्यभर में लाखों छात्र आज अपने भविष्य की सबसे अहम परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों की ओर निकल चुके हैं। सड़कों पर स्कूल ड्रेस में छात्रों की भीड़, हाथ में एडमिट कार्ड और चेहरे पर हल्की घबराहट के साथ बड़ा सपना यही नजारा आज सुबह पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। इस साल Bihar School Examination Board यानी बिहार बोर्ड द्वारा इंटर परीक्षा राज्य के कुल 1762 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस दौरान कुल 13 लाख 17 हजार 846 परीक्षार्थी अलग अलग विषयों में शामिल होंगे। राजधानी पटना में इस बार 84 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 73,963 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। खास बात यह है कि जिले में चार मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां सिर्फ छात्राओं को ही परीक्षा देने की अनुमति दी गई है। इन केंद्रों पर महिला पुलिस, महिला निरीक्षक और अलग सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आज की बिहार बोर्ड की परीक्षा की पल पल की जानकारी के लिए बने रहे लाइव हिन्दुस्तान के साथ…

2 Feb 2026, 07:16:22 AM IST BSEB Bihar Board Inter Exam 2026 LIVE: छात्रों के लिए बोर्ड का क्या है निर्देश BSEB Bihar Board Inter Exam 2026 LIVE: बोर्ड ने साफ निर्देश जारी किया है कि परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई छात्र इन चीजों के साथ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सीधे नकल का मामला दर्ज किया जाएगा और उसे परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा।

2 Feb 2026, 06:47:56 AM IST BSEB Bihar Board Inter Exam 2026 LIVE: सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई सख्त BSEB Bihar Board Inter Exam 2026 LIVE: परीक्षा को नकल मुक्त बनाने के लिए इस बार सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दी गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की दो बार जांच यानी टू लेवल स्क्रीनिंग होगी। हर हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पूरे केंद्र की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। इसके अलावा हर 25 छात्रों पर एक इनविजिलेटर की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को तुरंत रोका जा सके।