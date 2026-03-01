रिजल्ट से पहले मिला मौका, बिहार बोर्ड इंटर की आंसर-की आई; 6 मार्च तक सुधार का चांस
बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट 2026 परीक्षा की ऑब्जेक्टिव आंसर-की जारी कर दी है। छात्र 6 मार्च 2026 तक उत्तर जांचकर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
बिहार के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर आई है। इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 देने वाले विद्यार्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की आधिकारिक आंसर-की जारी कर दी है। अब छात्र अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और अगर किसी सवाल या उत्तर पर उन्हें शक है तो वे उस पर आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं।
इस बार की परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित थे, इसलिए आंसर-की का महत्व और भी बढ़ गया है। छात्र अब आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका रिजल्ट कैसा रहने वाला है।
छात्रों को मिला जवाब जांचने का मौका
बोर्ड द्वारा जारी की गई आंसर-की में सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए हैं। हर प्रश्न के साथ उसका प्रश्न आईडी और सही विकल्प की जानकारी भी दी गई है, ताकि छात्र बिना किसी भ्रम के अपने उत्तरों का मिलान कर सकें।
यह आंसर-की विषय विशेषज्ञों की टीम द्वारा तैयार की गई है, जिससे इसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। फिर भी बोर्ड ने छात्रों को पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उत्तरों को चुनौती देने का विकल्प दिया है।
6 मार्च तक दर्ज कर सकते हैं आपत्ति
अगर किसी छात्र को लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है या उसमें सुधार की जरूरत है, तो वह 6 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकता है।
बोर्ड ने साफ कहा है कि तय समय सीमा के बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते उत्तर जांच लें।
कैसे डाउनलोड करें आंसर-की
आंसर-की डाउनलोड करने की प्रक्रिया बेहद आसान रखी गई है ताकि हर छात्र बिना परेशानी इसे देख सके।
- सबसे पहले छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद कक्षा 12 सेक्शन में जाकर "Answer Key" लिंक पर क्लिक करें।
- वहां से संबंधित विषय की आंसर-की डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
- इस प्रक्रिया के जरिए छात्र घर बैठे अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं।
आपत्ति दर्ज करने का तरीका भी ऑनलाइन
बोर्ड ने आपत्ति दर्ज करने की सुविधा पूरी तरह ऑनलाइन रखी है। इसके लिए छात्रों को अलग पोर्टल पर जाना होगा, जहां "Register Objection Regarding Answer Key Inter Exam 2026" लिंक दिखाई देगा। इसके बाद छात्र "Higher Secondary [Inter]" विकल्प चुनेंगे। फिर अपना रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करेंगे। जिस प्रश्न पर आपत्ति है, उसे चुनकर अपनी आपत्ति सबमिट कर सकते हैं।
बोर्ड हर आपत्ति की जांच विशेषज्ञों से करवाएगा और अगर सुधार जरूरी हुआ तो अंतिम उत्तर में संशोधन किया जाएगा।
2 फरवरी से 13 फरवरी के बीच हुई थी परीक्षा
बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का आयोजन 2 फरवरी से 13 फरवरी के बीच किया गया था। इस साल लगभग 13.18 लाख छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। पूरे राज्य में 1,762 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां कड़ी निगरानी के बीच परीक्षा कराई गई। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों की भागीदारी के कारण आंसर-की जारी होने का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था।
क्यों अहम होती है आंसर-की
आंसर-की केवल उत्तर मिलान का माध्यम नहीं होती, बल्कि यह छात्रों को अपनी तैयारी का वास्तविक आकलन करने का मौका देती है। इससे छात्रों को यह समझ आता है कि उन्होंने किन विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया और कहां सुधार की जरूरत है। कई छात्र इसी आधार पर आगे की प्रवेश परीक्षाओं और करियर की योजना बनाते हैं।
