Bihar Board Inter : बिहार बोर्ड इंटर में दाखिले के लिए छात्रों का रजिस्ट्रेशन शुरू

बिहार बोर्ड ने इंटर में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों के लिए पंजीयन की तिथि जारी कर दी है। विद्यालय के प्रधान 21 सितंबर तक वेबसाइट biharboardexam.com पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड कर दो प्रति में विद्यार्थी को उपलब्ध कराएंगे।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों के लिए पंजीयन की तिथि जारी कर दी है। सत्र 2025-27 में 11वीं कक्षा में नामांकन लेने वाले विद्यार्थी 21 सितंबर तक पंजीयन करवा सकते हैं। निर्धारित सीट के अनुसार नामांकित नियमित और स्वतंत्र कोटि के सही विद्यार्थी का ही सूचीकरण इंटर वार्षिक परीक्षा 2025-27 के लिए होगा। बोर्ड ने कहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की चूक या त्रुटि नहीं होनी चाहिए। बाद में किसी भी तरह के संशोधन की स्वीकृति नहीं मिलेगी। विद्यालय के प्रधान 21 सितंबर तक वेबसाइट bihar board exam. com पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड कर दो प्रति में विद्यार्थी को उपलब्ध कराएंगे।

विद्यार्थी की ओर से भरे गए संशोधित सूचीकरण आवेदन फॉर्म के आधार पर शिक्षण संस्थान के प्रधान समिति के पोर्टल पर संशोधन करते हुए 24 सितंबर तक ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरेंगे और शुल्क जमा करेंगे। समिति ने कहा कि जिनका 21 सितंबर तक शुल्क जमा कर दिया गया है उनका 24 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा।

किसी कारण से शुल्क जमा करने के बाद भी किसी का पंजीयन 21 सितंबर तक नहीं हुआ है तो वो 24 सितंबर तक पंजीयन करा सकते हैं। स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थी के 21 सितंबर तक सूचीकरण भरे जाएंगे। बोर्ड ने कहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा भरे गए और हस्ताक्षरित सूचीकरण आवेदन की दो प्रति में से एक प्रति को विद्यालय प्रधान के पास जमा किया जाएगा। दूसरी प्रति शिक्षण संस्थान के प्रधान हस्ताक्षर और मुहर देकर विद्यार्थी को देंगे।