परीक्षा के 20 दिन पहले नाना का साया उठा, पर निशु कुमारी का नहीं टूटा हौसला; बनीं बिहार बोर्ड 12वीं आर्ट्स की टॉपर
bihar board inter 2026 arts topper nishu kumari: बिहार बोर्ड इंटर 2026 में आर्ट्स टॉपर बनीं निशु कुमारी ने नाना के निधन के बावजूद 95.80% अंक हासिल कर पहला स्थान पाया।
bihar board inter 2026 arts topper nishu kumari: बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आर्ट्स स्ट्रीम में निशु कुमारी ने टॉप किया है। टॉपर बनीं निशु कुमारी ने अब अपन संघर्ष को लेकर इंटरव्यू दिया है। जहां एक ओर परीक्षा से महज 20 दिन पहले उनके नाना का निधन हो गया, वहीं दूसरी ओर निशु ने इस मुश्किल वक्त को अपनी ताकत बनाया और पूरे बिहार में पहला स्थान हासिल कर लिया।
नाना के निधन के बाद दोबारा पढ़ाई में जुट गईं निशु
निशु बताती हैं कि नाना के निधन ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह एक दिन के लिए नाना के घर गईं, लेकिन इसके बाद खुद को संभालते हुए दोबारा पढ़ाई में जुट गईं। यह वही समय था, जब ज्यादातर छात्र दबाव में आ जाते हैं, लेकिन निशु ने अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दी और लगातार मेहनत जारी रखी।
हर विषय के लिए बनाया अलग प्लान
निशु की सफलता के पीछे उनकी रणनीति भी बड़ी वजह रही। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि हर विषय के लिए अलग प्लान बनाकर पढ़ाई की और ऑनलाइन लेक्चर्स का सहारा लिया। उनका मुख्य विषय पॉलिटिकल साइंस था, लेकिन भूगोल में 100 में 100 अंक लाकर उन्होंने यह दिखा दिया कि उनकी पकड़ सभी विषयों पर बराबर मजबूत थी।
किसान पिता, बहन का मिला पूरा साथ
निशु एक साधारण परिवार से आती हैं, जहां उनके पिता प्रमोद कुमार किसान हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उनके माता पिता और बहन ने उन्हें हर कदम पर सपोर्ट किया। खुद निशु मानती हैं कि उनकी सफलता के पीछे उनके परिवार का सबसे बड़ा योगदान है, जिन्होंने हर परिस्थिति में उनका हौसला बढ़ाया।
शब्दों में बयां नहीं कर पा रहीं सफलता
टॉप करने के बाद निशु की खुशी देखते ही बनती है। वह कहती हैं कि इस सफलता को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। 10वीं के बाद ही उन्होंने ठान लिया था कि 12वीं में कुछ बड़ा करना है, और आज उनकी वही मेहनत रंग लाई है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव