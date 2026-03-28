Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bihar Super 50 Free Coaching: आईआईटी जेईई, नीट के लिए फ्री कोचिंग पाने का सुनहरा मौका, 5 अप्रैल तक करें अप्लाई

Mar 28, 2026 08:30 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

Bihar Board Super 50 Scheme: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने राज्य के मेधावी छात्रों के लिए 'फ्री कोचिंग प्रोग्राम' सुपर 50 की शुरुआत की है। बिहार बोर्ड ने इस साल मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए यह विशेष अवसर प्रदान किया है।

Bihar Super 50 Free Coaching: आईआईटी जेईई, नीट के लिए फ्री कोचिंग पाने का सुनहरा मौका, 5 अप्रैल तक करें अप्लाई

Bihar Board Free Neet Jee Coaching: क्या आप भी डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन कोचिंग की भारी-भरकम फीस आपके रास्ते की बाधा बन रही है? अगर हां, तो आपके लिए एक शानदार खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने राज्य के मेधावी छात्रों के लिए 'फ्री कोचिंग प्रोग्राम' सुपर 50 की शुरुआत की है। इस पहल के जरिए अब आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी बिना किसी वित्तीय चिंता के देश की सबसे कठिन परीक्षाओं—JEE और NEET की तैयारी कर सकेंगे। अगर आप भी मुफ्त में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास आवेदन करने का सुनहरा मौका है, अंतिम तिथि नजदीक है।

बिहार की 'Super 50' योजना: क्या है खास?

बिहार बोर्ड ने इस साल मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए यह विशेष अवसर प्रदान किया है। आवेदन की प्रक्रिया 23 मार्च से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है।

आईआईटी जेईई और नीट के लिए मुफ्त आवासीय और गैर आवासीय फ्री कोचिंग का लाभ उठाने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट coaching.biharboardonline.com पर अपने आवेदन कर सकते हैं। यहां रहना, खाना और पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त होगी। इसके साथ ही छात्रों को 400 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। दो वर्षीय आवासीय कोचिंग (2026-28) के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2026 है।

योग्यता-

बिहार बोर्ड, CBSE, ICSE या अन्य बोर्ड के दसवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा, 2026 में उत्तीर्ण विद्यार्थी, जो 11वीं कक्षा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध +2 विद्यालयों में Admission ले रहे हैं या लेंगे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:Live : जल्द आएगा बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, यहां Roll Number से कर सकेंगे चेक
ये भी पढ़ें:'बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज दोपहर 1:30 बजे आएगा' वाला दावा निकला फर्जी
ये भी पढ़ें:बिहार बोर्ड 10वीं टॉपरों पर होगी इनामों की बौछार, जानें किसे मिलेगा कितना पैसा

आवेदन शुल्क-

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

चयन प्रक्रिया-

आवेदन किए हुए विद्यार्थियों का चयन लिखित परीक्षा/इंटरव्यू एवं उपलब्ध कोटिवार रिक्ति के आधार पर किया जाएगा।

बीएसईबी सुपर 50 में कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी-

1. देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले एक्सपर्ट शिक्षकों द्वारा जेईई और नीट की स्पेशलाइज्ड टीचिंग प्रदान की जाएगी।

2. सभी कक्षाएं एसी, डिजिटल बोर्ड आदि जैसी सुविधाओं से लैस होंगी।

3. जेईई/NEET की तैयारी के लिए 50 लड़कों और 50 लड़कियों का अलग बैच।

4. महीने में दो बार ओएमआर टेस्ट या सीबीटी (कंप्यूटर आधारित टेस्ट) की व्यवस्था।

5. रोज स्टडीज के अलावा, डाउट सेशन कक्षाओं के लिए अलग व्यवस्था की जाती है।

6. आईआईटी जेईई और नीट के लिए हाई क्वालिटी वाली स्पेशल टीचिंग मटेरियल निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।

7. हॉस्टल में छात्रों की नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए पुरुष और महिला डॉक्टरों और फुलटाइम पुरुष और महिला नर्सों की निःशुल्क व्यवस्था।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
BSEB IIT JEE NEET अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, RBSE Class 5th 8th Result 2026 Live , RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026 Live, Board Results 2026 , Bihar Board Result 2026 , CBSE Board Result 2026 , UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।