बिहार बोर्ड फ्री जेईई और नीट कोचिंग के लिए आवेदन आज से, हर माह 1000 रु मिलेंगे, सेलेक्शन रेट शानदार
बिहार बोर्ड की ओर से सत्र 2027-29 के लिए इंजीनियरिंग जेईई और मेडिकल नीट की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन शुक्रवार से 19 नवंबर तक लिया जाएगा
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सत्र 2027-29 के लिए इंजीनियरिंग जेईई और मेडिकल नीट की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन शुक्रवार से 19 नवंबर तक लिया जाएगा। चयन के लिए परीक्षा की संभावित तिथि छह दिसंबर निर्धारित है। पटना में छात्रों के लिए आवासीय कोचिंग की व्यवस्था है। यहां नि:शुल्क आवासन एवं भोजन की व्यवस्था, वातानुकूलित एवं डिजिटल बोर्ड की सुविधा, माह में चार ओएमआर परीक्षा या कंप्यूटर आधारित परीक्षा की व्यवस्था, जेईई-नीट की तैयारी के लिए लगभग 50 छात्रों एवं 50 छात्राओं का बैच, छात्र-छात्राओं के लिए पुरुष एवं महिला डॉक्टर, पुरुष एवं महिला नर्स की नि:शुल्क व्यवस्था, प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति माह 400 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी।
पटना में इसकी तैयारी के लिए नि:शुल्क आवासीय अनुशिक्षण की व्यवस्था होगी। राज्य के 09 प्रमंडलीय जिलों पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, गया एवं मुंगेर में नि:शुल्क गैर आवासीय अनुशिक्षण की व्यवस्था होगी। यह दो वर्षीय कोर्स 2027-2029 के लिए होगा।
यह है पात्रता
बिहार बोर्ड/केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/आईसीएसई/अन्य बोर्ड के 10वीं की वार्षिक परीक्षा, 2027 में सम्मिलित होने वाले वैसे विद्यार्थी, जो 11वीं में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध प्लस टू विद्यालयों में नामांकन लेने के लिए इच्छुक हों, वे इसमें पढ़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रति माह 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी
गैर आवासीय प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति माह 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति पूरे पाठ्यक्रम अवधि (दो वर्ष) के लिए दी जाएगी। वहीं नि:शुल्क उत्कृष्ट कोटि की विशेष पाठ्य सामग्री, सभी कक्षाओं में वातानुकूलित एवं डिजिटल बोर्ड की सुविधा, घर से आकर पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए जेईई-नीट की नि:शुल्क शिक्षण की व्यवस्था, प्रतिदिन पढ़ाई के अलावा शंका समाधान के लिए कक्षाओं की अलग से व्यवस्था है।
देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में पूर्व में पढ़ाने वाले श्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा जेईई एवं नीट का निशुल्क विशेष शिक्षण दिया जाएगा।
आवेदन शुल्क
विद्यार्थी समिति की कोचिंग वाली वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पटना में आवासीय अनुशिक्षण कार्यक्रम के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क देय ऑनलाइन होगा, जबकि गैर-आवासीय कार्यक्रम के लिए कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है। 10वीं बिहार बोर्ड एवं अन्य सभी बोर्ड के वार्षिक परीक्षा 2027 में सम्मिलित हो रहे विद्यार्थी ही इस नि:शुल्क अनुशिक्षण कार्यक्रम में नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
2023-25 आवासीय बैच में आया बेहतरीन परिणाम
बैच 2023-25 आवासीय में जेईई में 33 छात्र-छात्राएं सफल हुए, जिसमें 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 20 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और छह अन्य सरकारी संस्थान में चयनित हुए। नीट में सभी क्वालीफाई हुए।
बैच 2024-26 आवासीय/गैर आवासीय में जेईई में 47 छात्र-छात्राएं सफल हुए, जिसमें 10 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 9 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और 28 अन्य सरकारी संस्थान में चयनित हुए। नीट में सभी क्वालीफाई हुए।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी