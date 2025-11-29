Bihar Board Exam 2026 : फॉर्म भरने वाले छात्रों की संख्या 28 लाख पार, 3 दिसंबर तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

संक्षेप: Bihar Board Exam 2026 : बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक 2026 की परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल जारी करते हुए बताया की अभी तक 28 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है।

Sat, 29 Nov 2025 04:29 PM

Bihar Board Exam 2026 : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक 2026 की परीक्षा तिथियों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इंटर और मैट्रिक दोनों परीक्षाओं की तिथियां तय होने के साथ ही अब तक बिहार के करीब 28 लाख छात्र-छात्राओं को अपनी तैयारी को नई दिशा देने का मौका मिल गया है। खबर लिखे जाने तक मैट्रिक के लिए 15,02,021 और इंटर के लिए 13,07,241 छात्र फॉर्म भर चुके हैं। जो छात्र अब तक आवेदन नहीं कर सके हैं, उन्हें 3 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है। बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे समय रहते अपने विद्यार्थियों की सूचियां अपडेट कर दें, ताकि किसी छात्र का नाम अंतिम सूची से न छूट जाए।

इंटर की परीक्षा 2 से 13 फरवरी तक बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने जानकारी दी कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2 फरवरी 2026 से शुरू होकर 13 फरवरी 2026 तक चलेगी। इन 12 दिनों में विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम की परीक्षाएं निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ली जाएंगी। बोर्ड ने यह भी बताया कि टाइम टेबल जल्द ही विस्तृत रूप से वेबसाइट और चैटबॉट दोनों पर उपलब्ध होगा।

इंटर के बाद मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक इंटर परीक्षा समाप्त होते ही 17 फरवरी 2026 से मैट्रिक परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी, जो 25 फरवरी 2026 तक चलेगी। बोर्ड ने इस बार दोनों परीक्षाओं के बीच पर्याप्त गैप देकर एक सुव्यवस्थित कैलेंडर जारी किया है, ताकि स्टूडेंट्स और स्कूलों दोनों को व्यवस्थाओं में आसानी हो।

कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा अप्रैल-मई में जो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा नहीं दे पाएंगे या जिनका परिणाम संतोषजनक नहीं होगा, उनके लिए कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षाएं अप्रैल-मई 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने बताया है कि साल 2026 के रिजल्ट मई से जून के बीच घोषित कर दिए जाएंगे, जिससे आगे के दाखिला प्रक्रिया पर कोई असर न पड़े।

बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा डेटशीट 2026 ( Bihar Board Matric Datesheet 2026) 17 फरवरी पहली शिफ्ट- मातृभाषा (101 हिंदी, 102 बांग्ला, 103 उर्दू, 104 मैथिली)

दूसरी शिफ्ट- मातृभाषा (201 हिंदी, 202 बांग्ला, 203 उर्दू, 204 मैथिली)

18 फरवरी पहली शिफ्ट- 110 गणित

दूसरी शिफ्ट-210 गणित

19 फरवरी पहली शिफ्ट- द्वितीय भारतीय भाषा

(हिन्दी भाषियों के लिए 105-संस्कृत, 107-अरबी, 108-फारसी एवं 109-भोजपुरी में से कोई एक भाषा तथा अहिन्दी भाषियों के लिए राष्ट्रभाषा 106-हिन्दी)

दूसरी शिफ्ट-द्वितीय भारतीय भाषा

(हिन्दी भाषियों के लिए 205-संस्कृत, 207-अरबी, 208-फारसी एवं 209-भोजपुरी में से कोई एक भाषा तथा अहिन्दी भाषियों के लिए राष्ट्रभाषा 206-हिन्दी)

20 फरवरी पहली शिफ्ट - 111 सामाजिक विज्ञान

दूसरी शिफ्ट - 211 सामाजिक विज्ञान

21 फरवरी पहली शिफ्ट - 112 विज्ञान

दूसरी शिफ्ट - 212 विज्ञान

23 फरवरी पहली शिफ्ट - 113 अंग्रेजी (सामान्य)

दूसरी शिफ्ट - 213 अंग्रेजी (सामान्य)

24 फरवरी पहली शिफ्ट -वैकल्पिक विषय (जैसे अरबी, फारसी, संस्कृत, मैथिली आदि)

सेकेंड शिफ्ट - वैकल्पिक विषय

25 फरवरी पहली शिफ्ट -व्यावसायिक विषय

द्वितीय पाली में कोई परीक्षा नहीं रखी गई है।

बिहार बोर्ड 12वीं का टाइम टेबल 2026 (Bihar Board 12th Datesheet 2026) 2 फरवरी पहली पाली - बायोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स और म्यूजिक की

दूसरी पाली - फिजिक्स, फिलॉसफी, बिजनेस स्टडीज और फाउंडेशन कोर्स

5 फरवरी पहली पाली - फिजिक्स

दूसरी पाली -ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडीज और म्यूजिक

6 फरवरी पहली पाली - अंग्रेजी

दूसरी पाली- आई.ए की हिंदी और वोकेशनल अरबी

7 फरवरी पहली पाली - केमिस्ट्री

दूसरी पाली- इंग्लिश, एग्रीकल्चर

9 फरवरी पहली पाली - हिंदी

दूसरी पाली - वोकेशनल इलेक्टिव पेपर-1

10 फरवरी पहली पाली - सभी भाषाओं-उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, फारसी, पाली, बांग्ला

दूसरी पाली - साइकोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप

11 फरवरी पहली पाली - म्यूजिक और वोकेशनल इलेक्टिव पेपर-2

दूसरी पाली - आई.एससी के सुरक्षा, शिक्षा, पर्यटन, रिटेल, होम साइंस और आई.ए के गणित, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र

12 फरवरी पहली पाली - समाजशास्त्र

दूसरी पाली - अकाउंटेंसी, रिटेल मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी

13 फरवरी पहली पाली - तीनों संकायों की भाषाओं की परीक्षा।