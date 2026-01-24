Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़Bihar Board Exam 2026: Errors in Bihar Board 10th and 12th admit cards corrected at exam center itself
Bihar Board Exam : केंद्र पर ही सुधारी जाएगी बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं एडमिट कार्ड की गड़बड़ी

संक्षेप:

बिहार बोर्ड मैट्रिक-इंटर परीक्षा में इस बार केन्द्र पर ही परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड पर फोटो में हुई गड़बड़ी सुधारी जाएगी। परीक्षा मोबाइल एप से ऑनलाइन निगरानी के साथ गड़बड़ी में भी संशोधन होगा।

Jan 24, 2026 02:13 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुर
बिहार बोर्ड मैट्रिक-इंटर परीक्षा में इस बार केन्द्र पर ही परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड पर फोटो में हुई गड़बड़ी सुधारी जाएगी। परीक्षा मोबाइल एप से ऑनलाइन निगरानी के साथ गड़बड़ी में भी संशोधन होगा। यह संशोधन किस तरह होगा और परीक्षा में किस तरह केन्द्र पर व्यवस्था करनी है, इसे लेकर केन्द्राधीक्षकों और केन्द्र पर तैनात कम्प्यूटर शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई। गुरुवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से आए अधिकारियों ने यह ट्रेनिंग दी। इंटर की परीक्षा दो और मैट्रिक की 17 फरवरी से होनी है।

मोतीझील स्थित परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें तिरहुत प्रमंडल के जिलों के केन्द्राधीक्षकों को दो शिफ्टों में ट्रेनिंग दी गई। परीक्षा में ऑनलाइन निगरानी के लिए परीक्षा समिति की ओर से परीक्षा एप बनाया गया है। इस बार इसी पर सभी केन्द्राधीक्षक परीक्षा शुरू होने व खत्म होने के समय खैरियत रिपोर्ट डालेंगे।

परीक्षा कक्ष में ही खुलेगा प्रश्नपत्र का पैकेट

केन्द्राधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि प्रश्नपत्र का कोई भी लेयर केन्द्राधीक्षक के कमरे में नहीं खोला जाएगा। इसे परीक्षा कक्ष में वीक्षक के सामने खोलना है। परीक्षा केन्द्र पर कमरों की संख्या और क्षमता के अनुसार प्रत्येक पाली के प्रत्येक विषक के लिए वितरण तालिका बनाई जानी है। इसमें पहले से ही स्पष्ट रहेगा कि किस कमरे में कितना प्रश्नपत्र खुलना है। उसी अनुसार वितरण होगा। केन्द्राधीक्षक के कमरे में दो वरीय वीक्षक की उपस्थिति में पैकेट निकाला जाएगा।

200 की जगह 256 ओएमआर शीट की पैकिंग

परीक्षा समिति ने निर्देश दिया है कि परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दिन परीक्षा के बाद एक लिफाफे में 200 की बजाए 256 ओएमआर की पैकिंग की जाएगी। नई व्यवस्था यह की गई है कि किसी पाली में एक से अधिक विषयों की परीक्षा हो तो एक लिफाफे में एक से अधिक विषय के ओएमआर शीट रखे जाएंगे। अगर किसी परीक्षार्थी के एडमिट कार्ड पर फोटो में गड़बड़ी है तो पहले ही दिन परीक्षा केन्द्र पर उसमें सुधार कर लेना है। इसे परीक्षा मोबाइल एप पर अपलोड किया जाएगा। परीक्षार्थियों को इसके लिए साक्ष्य लेकर आना होगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
