Bihar Board Exam : केंद्र पर ही सुधारी जाएगी बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं एडमिट कार्ड की गड़बड़ी

संक्षेप: बिहार बोर्ड मैट्रिक-इंटर परीक्षा में इस बार केन्द्र पर ही परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड पर फोटो में हुई गड़बड़ी सुधारी जाएगी। परीक्षा मोबाइल एप से ऑनलाइन निगरानी के साथ गड़बड़ी में भी संशोधन होगा।

बिहार बोर्ड मैट्रिक-इंटर परीक्षा में इस बार केन्द्र पर ही परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड पर फोटो में हुई गड़बड़ी सुधारी जाएगी। परीक्षा मोबाइल एप से ऑनलाइन निगरानी के साथ गड़बड़ी में भी संशोधन होगा। यह संशोधन किस तरह होगा और परीक्षा में किस तरह केन्द्र पर व्यवस्था करनी है, इसे लेकर केन्द्राधीक्षकों और केन्द्र पर तैनात कम्प्यूटर शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई। गुरुवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से आए अधिकारियों ने यह ट्रेनिंग दी। इंटर की परीक्षा दो और मैट्रिक की 17 फरवरी से होनी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मोतीझील स्थित परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें तिरहुत प्रमंडल के जिलों के केन्द्राधीक्षकों को दो शिफ्टों में ट्रेनिंग दी गई। परीक्षा में ऑनलाइन निगरानी के लिए परीक्षा समिति की ओर से परीक्षा एप बनाया गया है। इस बार इसी पर सभी केन्द्राधीक्षक परीक्षा शुरू होने व खत्म होने के समय खैरियत रिपोर्ट डालेंगे।

परीक्षा कक्ष में ही खुलेगा प्रश्नपत्र का पैकेट केन्द्राधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि प्रश्नपत्र का कोई भी लेयर केन्द्राधीक्षक के कमरे में नहीं खोला जाएगा। इसे परीक्षा कक्ष में वीक्षक के सामने खोलना है। परीक्षा केन्द्र पर कमरों की संख्या और क्षमता के अनुसार प्रत्येक पाली के प्रत्येक विषक के लिए वितरण तालिका बनाई जानी है। इसमें पहले से ही स्पष्ट रहेगा कि किस कमरे में कितना प्रश्नपत्र खुलना है। उसी अनुसार वितरण होगा। केन्द्राधीक्षक के कमरे में दो वरीय वीक्षक की उपस्थिति में पैकेट निकाला जाएगा।