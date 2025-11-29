बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 का ऐलान, दो फरवरी से इंटर और 17 फरवरी से शुरू होंगे मैट्रिक एग्जाम

संक्षेप: bihar board exam 2026 date : बिहार बोर्ड का 2026 परीक्षा का ऐलान कर दिया है। इंटर और मैट्रिक दोनों परीक्षाएं फरवरी में पूरी होंगी, जबकि रिजल्ट मई-जून में घोषित किया जाएगा।

bihar board exam 2026 date : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा 2026 की तारीखों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इंटर की परीक्षाएं 2 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 तक चलेंगी। इन 12 दिनों में सभी स्ट्रीम जैसे विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स के पेपर तय शेड्यूल के अनुसार आयोजित होंगे। इंटर परीक्षा समाप्त होते ही मैट्रिक की बारी आएगी, मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर 25 फरवरी 2026 तक चलेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मैट्रिक और इंटर की परीक्षा तिथियों का ऐलान के साथ-साथ इस बात की भी जानकारी दी गई है कि अब विद्यार्थी अपनी हर परीक्षा संबंधी जानकारी एआई चैटबॉट के जरिए भी हासिल कर सकेंगे। यह पहली बार है जब बिहार बोर्ड अपनी पूरी परीक्षा प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीक को शामिल कर रहा है।

कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षाएं अप्रैल में बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने 2026 का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करते हुए बताया कि इंटर की परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। इसके बाद मैट्रिक की परीक्षाएं 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक चलेंगी। जो विद्यार्थी किसी कारण से मुख्य परीक्षा नहीं दे पाएंगे या जिनका रिजल्ट संतोषजनक नहीं होगा, उनके लिए कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षाएं अप्रैल से मई के बीच ली जाएंगी। साल 2026 की परीक्षाओं के परिणाम मई से जून के बीच घोषित किए जाएंगे।