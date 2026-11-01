बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के डमी एडमिट कार्ड किए जारी, जानें कब तक करें डाउनलोड

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने साल 2027 में होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।

बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं के डमी एडमिट कार्ड जारी

अगर आप बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र हैं और साल 2027 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, तो यह जरूरी खबर आपके लिए हैं। दरअसल, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने साल 2027 में होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। दोनों कक्षाओं के छात्र 1 नवंबर से 7 नवंबर 2026 तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड में दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। अगर किसी जानकारी में गलती मिलती है, तो तय समय के अंदर अपने स्कूल के माध्यम से उसमें सुधार करा सकते हैं।

7 नवंबर तक करा सकते हैं सुधार बिहार बोर्ड ने डमी एडमिट कार्ड में सुधार के लिए 1 नवंबर से 7 नवंबर 2026 तक का समय दिया है। अगर किसी छात्र के एडमिट कार्ड में नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम, विषय या दूसरी जानकारी गलत है, तो उसे तुरंत अपने स्कूल के प्रधानाचार्य या संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी चाहिए। इसके बाद स्कूल की ओर से जरूरी सुधार ऑनलाइन किए जाएंगे। हालांकि, बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि छात्र के अपने नाम या माता-पिता के नाम में पूरी तरह बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए इन जानकारियों को विशेष रूप से ध्यान से जांचें। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे सुधार के लिए आखिरी तारीख का इंतजार न करें। सभी जरूरी बदलाव 7 नवंबर तक स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन कराने होंगे।

ऐसे डाउनलोड करें बिहार बोर्ड का डमी एडमिट कार्ड छात्र नीचे बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं-

1. सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

4. फिर यहां मांगी गई लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें। सबमिट बटन पर क्लिक करें।

5. आपका डमी एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

6. इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें।

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डमी एडमिट कार्ड में इन जानकारियों को जरूर जांचें डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद छात्र उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ें। खासतौर पर इन विवरणों की जांच जरूर करें।

छात्र का नाम और रोल नंबर

रजिस्ट्रेशन नंबर

जन्मतिथि

पिता और माता का नाम

स्कूल का नाम और कोड

परीक्षा का नाम

कक्षा और परीक्षा की श्रेणी

छात्र की फोटो और हस्ताक्षर

विषयों के नाम और उनके कोड

परीक्षा केंद्र से जुड़ी जानकारी

अगर इनमें से किसी ऐसी जानकारी में गलती मिलती है, जिसमें सुधार की अनुमति है, तो तुरंत अपने स्कूल को इसकी जानकारी दें। विषय, रजिस्ट्रेशन या दूसरी जरूरी जानकारियों में गलती रहने पर आगे परीक्षा से जुड़ी प्रक्रियाओं में परेशानी हो सकती है।

फरवरी 2027 में हो सकती हैं बोर्ड परीक्षाएं बिहार बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं फरवरी 2027 में आयोजित होने की उम्मीद है। हालांकि, बोर्ड ने अभी तक दोनों कक्षाओं का आधिकारिक परीक्षा का शेड्यूल जारी नहीं किया है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सिलेबस के अनुसार तैयारी जारी रखें और परीक्षा की तारीखों, फाइनल एडमिट कार्ड और अन्य जरूरी सूचनाओं के लिए बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।