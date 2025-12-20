Hindustan Hindi News
डाक-ड्राफ्ट का झंझट खत्म! बिहार बोर्ड की नई ऑनलाइन व्यवस्था, छात्रों को क्या-क्या फायदा?

संक्षेप:

बिहार बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है, जिससे अब डाक, ड्राफ्ट और लंबी प्रतीक्षा से राहत मिलेगी।

Dec 20, 2025 06:07 pm IST
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। समिति ने Document Verification System (DVS) नामक नई ऑनलाइन व्यवस्था की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत अब समिति से उत्तीर्ण छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा। यह व्यवस्था 20 दिसंबर 2025 से लागू कर दी गई है।

अब तक बिहार बोर्ड से पास छात्रों के प्रमाणपत्रों और मार्कशीट का सत्यापन एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया थी। सत्यापन के लिए संस्थानों को डाक के जरिए आवेदन भेजना पड़ता था और शुल्क ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होता था। कई बार दस्तावेज समय पर नहीं पहुंचते थे या ड्राफ्ट की वैधता समाप्त हो जाती थी, जिससे सत्यापन प्रक्रिया लंबित हो जाती थी।

क्या है Document Verification System (DVS)?

नई DVS प्रणाली के लागू होने के बाद अब सरकारी, गैर सरकारी, निजी, राज्य के भीतर, राज्य से बाहर और यहां तक कि विदेशी संस्थान भी बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन कर सकेंगे। इसके लिए संस्थानों को पहले DVS पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।

ऐसे होगा सत्यापन

दस्तावेज सत्यापन के लिए संबंधित संस्थानों को https://verification.biharboardonline.com वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना होगा। पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान संस्था का पूरा विवरण भरना अनिवार्य होगा। इसके आधार पर सिस्टम खुद तय करेगा कि आवेदन बिहार बोर्ड के किस विभाग या अधिकारी को भेजा जाएगा।

शुल्क भी होगा ऑटोमैटिक

इस नई व्यवस्था की खास बात यह है कि सत्यापन शुल्क का निर्धारण और भुगतान पूरी तरह ऑटोमेटेड होगा। संस्था की श्रेणी (सरकारी, निजी, राज्य से बाहर या विदेशी) के अनुसार शुल्क अपने आप तय होगा और भुगतान भी ऑनलाइन ही किया जाएगा।

छात्रों और संस्थानों को क्या फायदा?

DVS लागू होने के बाद मैनुअल पत्राचार और ड्राफ्ट से छुटकारा मिलेगा, सत्यापन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। संस्थानों को बार बार बोर्ड कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्यापन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकेगी।

क्यों है यह बदलाव अहम?

हजारों छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन अब तक ऑफलाइन माध्यम से किया जाता रहा है, जो समय साध्य और जटिल था। DVS के लागू होने से पूरी प्रक्रिया अब सरल, सुरक्षित और तकनीक आधारित हो जाएगी, जिससे छात्रों और संस्थानों दोनों को सीधा लाभ मिलेगा।

