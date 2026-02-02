Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़bihar board class 12 exam 2026 begins today guidelines shifts exam centres security arrangements
Bihar Board 12वीं परीक्षा 2026 आज से, सेंटर पर जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

Bihar Board 12वीं परीक्षा 2026 आज से, सेंटर पर जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

संक्षेप:

BSEB Bihar Board 12th Exam Today: बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। दो शिफ्ट में होने वाली परीक्षा 13 फरवरी तक चलेगी, छात्रों को एक घंटे पहले केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है।

Feb 02, 2026 08:40 am ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

BSEB Bihar Board 12th Exam Today: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BSEB ने आज 2 फरवरी 2026 से कक्षा 12वीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षा शुरू कर दी है। इस साल परीक्षा में कुल 13,17,846 छात्र शामिल हो रहे हैं। राज्यभर में इसके लिए 1,762 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड ने साफ कहा है कि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराई जाएगी। इस बार बिहार बोर्ड ने सुरक्षा को लेकर खास तैयारी की है। हर परीक्षा केंद्र पर दो स्तर की तलाशी की व्यवस्था की गई है। यानी छात्रों को परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले दो बार जांच से गुजरना होगा। बोर्ड का मकसद साफ है कि किसी भी तरह की नकल या गड़बड़ी को रोका जा सके।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

छात्रों को समय से पहले पहुंचने की सलाह

बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं। परीक्षा से 30 मिनट पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे। तय समय के बाद किसी भी छात्र को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे उसके पास एडमिट कार्ड ही क्यों न हो।

दो शिफ्ट में हो रही है परीक्षा

बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा 2026 दो शिफ्ट में आयोजित की जा रही है। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक होगी, जिसमें आज जीवविज्ञान (Biology) की परीक्षा कराई जा रही है। दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी, जिसमें अर्थशास्त्र (Economics) का पेपर होगा। यह परीक्षा 13 फरवरी 2026 तक चलेगी।

हर जिले में बनाए गए मॉडल परीक्षा केंद्र

परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए बिहार बोर्ड ने हर जिले में चार मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इन केंद्रों पर अतिरिक्त परीक्षक, महिला कर्मचारी, सुरक्षा बल और अन्य जरूरी इंतजाम किए गए हैं। बोर्ड का कहना है कि इससे परीक्षा में पारदर्शिता बनी रहेगी और छात्रों को बेहतर माहौल मिलेगा।

एडमिट कार्ड पहले ही जारी हो चुके हैं

बिहार बोर्ड ने कक्षा 12वीं परीक्षा के एडमिट कार्ड 16 जनवरी 2026 को ही जारी कर दिए थे। छात्र अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट intermediate.biharboardonline.com से डाउनलोड कर चुके हैं। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।

परीक्षा के दिन किन बातों का रखना होगा ध्यान

परीक्षा के दिन छात्रों को बोर्ड द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। छात्रों को जांच प्रक्रिया के दौरान ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों और केंद्र अधीक्षक का सहयोग करना होगा। प्रतिबंधित सामान पहले ही जमा कराना होगा ताकि किसी तरह की परेशानी न हो।

क्या-क्या लेकर जाना जरूरी है

छात्रों को परीक्षा केंद्र पर अपना बिहार बोर्ड कक्षा 12 का एडमिट कार्ड और सरकार द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाना जरूरी है। पहचान पत्र के बिना एंट्री नहीं दी जाएगी। बोर्ड ने साफ किया है कि ये नियम सभी छात्रों पर लागू होंगे।

किन चीजों पर पूरी तरह रोक

परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, इलेक्ट्रॉनिक या मैग्नेटिक घड़ी जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अनुमति नहीं है। इसके अलावा किसी भी तरह की नकल सामग्री साथ लाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में अनधिकृत लोगों की एंट्री भी प्रतिबंधित रहेगी।

CCTV से रखी जा रही है कड़ी नजर

बोर्ड ने नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए हैं। परीक्षा के दौरान हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अगर कोई छात्र अनुचित साधनों का इस्तेमाल करता पाया गया, तो उसका पेपर रद्द किया जा सकता है।

दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था

बिहार बोर्ड ने दिव्यांग छात्रों के लिए भी खास इंतजाम किए हैं। ऐसे छात्रों को प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर उन्हें लेखक (scribe) की सुविधा भी मिलेगी, ताकि वे बिना किसी परेशानी के परीक्षा दे सकें।

बोर्ड ने छात्रों को दी सख्त चेतावनी

बिहार बोर्ड ने छात्रों को साफ चेतावनी दी है कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अनुचित गतिविधि में शामिल न हों। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें परीक्षा रद्द होने जैसी सजा भी शामिल है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Bihar Board
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।