Bihar Board 9th 11th Exam dates : बिहार बोर्ड 11वीं की 16 तो नौवीं की वार्षिक परीक्षा 18 मार्च से
बिहार बोर्ड ने नौवीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा की तिथि घोषित करते हुए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। 11वीं की वार्षिक परीक्षा 16 मार्च से 24 मार्च तक चलेगी। वहीं नौवीं की वार्षिक परीक्षा 18 मार्च से 23 मार्च तक चलेगी।
बिहार बोर्ड ने नौवीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा की तिथि घोषित करते हुए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। 11वीं की वार्षिक परीक्षा 16 मार्च से 24 मार्च तक चलेगी। वहीं नौवीं की वार्षिक परीक्षा 18 मार्च से 23 मार्च तक चलेगी। परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। नौवीं और 11वीं की पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 12 :45 बजे तक होगी। वहीं 11वीं की दूसरी पाली दोपहर 2 बज से 5:15 बजे तक तो नौवीं की 2 बजे से 4:45 बजे तक चलेगी। हालांकि कुछ विषयों की दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से 5:15 बजे तक चलेगी।
कब कौन सा पेपर
परीक्षा शुरू होने के शुरुआती 15 मिनट कूल ऑफ टाइम के रूप में प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। वहीं 11वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं 25 से 28 मार्च तक आयोजित होगी। नौवीं की प्रायोगिक परीक्षाएं 24 मार्च को आयोजित होंगी। 11वीं की वार्षिक परीक्षा के पहले दिन पहली पाली में विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के लिए भौतिकी,कला संकाय के लिए दर्शनशास्त्र, वाणिज्य संकाय के लिए उद्यमिता विषय और वोकेशनल के लिए फाउंडेशन कोर्स विषय की परीक्षा आयोजित होगी। वहीं दूसरी पाली में कला संकाय के परीक्षार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान, वाणिज्य के लिए अकाउंटेंसी, विज्ञान के लिए रसायन शास्त्र और वोकेशनल के लिए इलेक्टिव विषय ट्रेड पेपर 1 की परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षाएं विद्यालय स्तर पर ही आयोजित होंगी।
आज से गोपनीय परीक्षा सामग्री भेजेगा बोर्ड
शुक्रवार से 12 मार्च तक बिहार बोर्ड की ओर से सभी जिला शिक्षा कार्यालय में गोपनीय परीक्षा सामग्री भेजी जानी शुरू हो जाएंगी। बोर्ड ने कहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी इन सामग्री को ससमय केन्द्रवार विषयवार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 11वीं कक्षा के परीक्षा का परिणाम 2 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से तैयार कर लिए जाएंगे।
वहीं नौवीं कक्षा का परिणाम परीक्षा समाप्ति के सात दिनों के अंदर तैयार कर लेने को कहा गया है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी