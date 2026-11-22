बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए दूसरा डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। छात्र और स्कूल के प्रिंसिपल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://exam.biharboardonline.org/ पर जाकर दूसरा डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

अगर आप बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र हैं और साल 2027 में परीक्षा देने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दरअसल, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए दूसरा डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। छात्र और स्कूल के प्रिंसिपल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://exam.biharboardonline.org/ पर जाकर दूसरा डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने इसके साथ ही एडमिट कार्ड में दर्ज गलतियों को सुधारने के लिए करेक्शन विंडो भी खोल दी है। छात्र 26 नवंबर 2026 तक अपने डमी एडमिट कार्ड में जरूरी सुधार करवा सकते हैं।

ऐसे डाउनलोड करें डमी एडमिट कार्ड छात्र और स्कूल के प्रिंसिपल नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके दूसरा डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

1. सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट exam.biharboardonline.org पर जाएं।

2. होमपेज पर दिए गए Student Login के विकल्प पर क्लिक करें।

3. अब दूसरे डमी एडमिट कार्ड के संबंधित लिंक को चुनें।

4. मांगी गई लॉगिन डिटेल्स दर्ज करके सबमिट करें।

5. स्क्रीन पर दूसरा डमी एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

6. इसे डाउनलोड कर लें और उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांचें।

डमी एडमिट कार्ड में इन जानकारियों को जरूर जांचें बोर्ड ने छात्रों को दूसरा डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांचने की सलाह दी है। इसमें छात्र का नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, विषयों की जानकारी, फोटो समेत अन्य जरूरी जानकारी शामिल हैं। यदि किसी छात्र को अपने डमी एडमिट कार्ड में कोई गलती मिलती है, तो उसे तुरंत अपने स्कूल के प्रिंसिपल या संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी चाहिए, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधार कराया जा सके।

क्या नाम और जन्मतिथि में कर सकते है बदलाव बिहार बोर्ड ने साफ किया है कि करेक्शन विंडो के जरिए से छात्र के नाम, माता-पिता के नाम और जन्मतिथि में पूरी तरह बदलाव करने की अनुमति नहीं है। हालांकि, इन जानकारियों में सुधार की जरूरत होने पर स्कूल के प्रिंसिपल को संबंधित प्रमाण पत्रों और जरूरी दस्तावेजों के साथ बोर्ड को ईमेल भेजना होगा।

मैट्रिक और इंटर के लिए अलग-अलग ईमेल आईडी बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 से संबंधित सवालों और समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग ईमेल आईडी भी जारी की हैं। छात्र अपनी कक्षा के अनुसार इन पर संपर्क कर सकते हैं।

मैट्रिक (कक्षा 10वीं): bseb@antiersolutions.com

इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं): bsebinterhelpdesk@gmail.com