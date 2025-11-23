बिहार बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का इंतजार? यहां देखें बीते 5 सालों का ट्रेंड

संक्षेप: bihar board 2026 exam dates : बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 की डेटशीट जल्द जारी होने की उम्मीद है। पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड के आधार पर परीक्षाएं फरवरी में होने की संभावना है।

bihar board 2026 exam dates : बिहार के लाखों मैट्रिक और इंटर के छात्रों के लिए यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर 2026 की बोर्ड परीक्षाएं कब शुरू होंगी। दिलचस्प बात यह है कि आयोजन के मामले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) लगातार देश के अन्य बोर्डों से आगे रहा है। पिछले पांच वर्षों से बिहार बोर्ड ने परीक्षाएं फरवरी महीने में ही आयोजित की हैं, और कोविड-19 महामारी के कठिन दिनों में भी सबसे पहले परीक्षा लेने का रिकॉर्ड बनाया था। यही वजह है कि 2026 की डेटशीट को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि बोर्ड जल्द ही परीक्षा का कार्यक्रम जारी करेगा।

आखिरी वक्त में इन बातों का रखें ध्यान स्टूडेंट्स को सलाह दी जा रही है कि वे डेटशीट का इंतजार करते हुए अपनी तैयारी को अंतिम चरण में ले जाएं। परीक्षा के आखिरी पड़ाव के दौरान कुछ दिन पहले कोई नया विषय या नई किताब पढ़ने से बचना चाहिए और सिर्फ फाइनल रिवीजन पर फोकस करना चाहिए। हर विषय का सिलेबस, परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम चेक करना बेहद जरूरी है, ताकि कोई भी टॉपिक छूट न जाए और तैयारी पूरी तरह बेहतरीन हो सके। पुराने सालों के प्रश्नपत्रों से प्रैक्टिस करने पर सवालों की प्रकृति और परीक्षा के स्तर का अंदाजा साफ मिलता है।

क्या है बीते 5 सालों में बिहार बोर्ड की परीक्षाओं का ट्रेंड BSEB परीक्षा शेड्यूल की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। ऐसे में बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। अगर पिछली परीक्षाओं के पैटर्न पर नजर डालें तो तस्वीर काफी स्पष्ट हो जाती है। पिछले पांच वर्षों में बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं कुछ इस तरह आयोजित कीं…