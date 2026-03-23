Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Bihar Board 12th Topper 2026: फुटपाथ पर घड़ी बनाने वाले का बेटा बना राज्य का सेकंड टॉपर, 95.60% अंक किए हासिल

Mar 23, 2026 03:52 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

Bihar Board Arts Topper 2026: पूर्णिया के मो. लकी अंसारी की मेहनत ने न केवल उनके परिवार का वक्त बदल दिया, बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है । लकी अंसारी ने आर्ट्स स्ट्रीम में 478 अंक (95.60%) प्राप्त कर पूरे बिहार राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है ।

Bihar Board 12th Topper 2026: फुटपाथ पर घड़ी बनाने वाले का बेटा बना राज्य का सेकंड टॉपर, 95.60% अंक किए हासिल

Bihar Board Arts Result: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा जारी इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के नतीजों ने सफलता की कई अनकही कहानियों को सामने ला दिया है। इन्हीं में से एक प्रेरणादायक कहानी पूर्णिया के मो. लकी अंसारी की है, जिनकी मेहनत ने न केवल उनके परिवार का वक्त बदल दिया, बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है । लकी अंसारी ने आर्ट्स स्ट्रीम में 478 अंक (95.60%) प्राप्त कर पूरे बिहार राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है ।

फुटपाथ से सफलता के शिखर तक

लकी अंसारी की यह कामयाबी साधारण नहीं है। उनके पिता, मो. इम्तियाज अंसारी, पूर्णिया के भट्ठा बाजार में फुटपाथ पर बैठकर घड़ियां ठीक करने का काम करते हैं। तंगहाली और सीमित संसाधनों के बावजूद, पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से बेटे की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। आज जब बेटे ने राज्य स्तर पर टॉप किया, तो पिता की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। लकी की मां पम्मी बेगम भी अपने बेटे की इस ऐतिहासिक सफलता से बेहद खुश हैं।

मेहनत से बदला 'वक्त'

मो. लकी अंसारी जिला स्कूल, पूर्णिया के छात्र हैं । स्कूल के प्राचार्य अरशद आलम ने बताया कि लकी शुरू से ही एक होनहार और अनुशासित छात्र रहे हैं। उन्होंने अपनी लगन से जिला स्कूल का मान बढ़ाया है । लकी के पिता बताते हैं कि उनका बेटा पढ़ाई को लेकर बेहद गंभीर रहता था और उसने मेहनत से कभी कोई समझौता नहीं किया। यह पहली बार नहीं है जब लकी ने अपनी प्रतिभा दिखाई हो; इससे पहले मैट्रिक की परीक्षा में भी उन्होंने 92 प्रतिशत अंक लाकर जिले का नाम रोशन किया था।

ये भी पढ़ें:बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 25 दिनों में नतीजे जारी कर BSEB ने रचा नया कीर्तिमान
ये भी पढ़ें:बिहार बोर्ड 12वीं साइंस स्ट्रीम में आदित्य प्रकाश ने किया टॉप, देखें लिस्ट
ये भी पढ़ें:बिहार बोर्ड इंटर कॉमर्स रिजल्ट 2026 interbiharboard.com पर जारी, Direct Link

प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना

अपनी इस शानदार सफलता के बाद लकी अंसारी के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लकी अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता के संघर्ष और गुरुजनों के मार्गदर्शन को देते हैं। भविष्य के लक्ष्यों के बारे में बात करते हुए लकी ने बताया कि वह बड़े होकर एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, ताकि वे समाज की सेवा कर सकें और अपने जैसे संघर्षशील परिवारों की मदद कर सकें।

बिहार बोर्ड ने रचा नया कीर्तिमान

उल्लेखनीय है कि बिहार बोर्ड ने इस वर्ष मात्र 25 दिनों में रिजल्ट जारी कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है । परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी के बीच आयोजित की गई थी और मूल्यांकन 27 फरवरी से शुरू हुआ था । बोर्ड ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए रिकॉर्ड समय में 13 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य संवारा है । लकी अंसारी जैसे छात्रों की सफलता यह साबित करती है कि अगर इरादे फौलादी हों और मेहनत सच्ची हो, तो गरीबी कभी भी कामयाबी के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
Bihar Board Bihar Board 12th BSEB Bihar Board अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Board Results 2026 , Bihar Board Result 2026 , Bihar Board 12th Result 2026 Live , RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026 Live, CBSE Board Result 2026 , UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।