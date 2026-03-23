Bihar Board 12th Topper 2026: फुटपाथ पर घड़ी बनाने वाले का बेटा बना राज्य का सेकंड टॉपर, 95.60% अंक किए हासिल
Bihar Board Arts Topper 2026: पूर्णिया के मो. लकी अंसारी की मेहनत ने न केवल उनके परिवार का वक्त बदल दिया, बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है । लकी अंसारी ने आर्ट्स स्ट्रीम में 478 अंक (95.60%) प्राप्त कर पूरे बिहार राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है ।
Bihar Board Arts Result: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा जारी इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के नतीजों ने सफलता की कई अनकही कहानियों को सामने ला दिया है। इन्हीं में से एक प्रेरणादायक कहानी पूर्णिया के मो. लकी अंसारी की है, जिनकी मेहनत ने न केवल उनके परिवार का वक्त बदल दिया, बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है । लकी अंसारी ने आर्ट्स स्ट्रीम में 478 अंक (95.60%) प्राप्त कर पूरे बिहार राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है ।
फुटपाथ से सफलता के शिखर तक
लकी अंसारी की यह कामयाबी साधारण नहीं है। उनके पिता, मो. इम्तियाज अंसारी, पूर्णिया के भट्ठा बाजार में फुटपाथ पर बैठकर घड़ियां ठीक करने का काम करते हैं। तंगहाली और सीमित संसाधनों के बावजूद, पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से बेटे की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। आज जब बेटे ने राज्य स्तर पर टॉप किया, तो पिता की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। लकी की मां पम्मी बेगम भी अपने बेटे की इस ऐतिहासिक सफलता से बेहद खुश हैं।
मेहनत से बदला 'वक्त'
मो. लकी अंसारी जिला स्कूल, पूर्णिया के छात्र हैं । स्कूल के प्राचार्य अरशद आलम ने बताया कि लकी शुरू से ही एक होनहार और अनुशासित छात्र रहे हैं। उन्होंने अपनी लगन से जिला स्कूल का मान बढ़ाया है । लकी के पिता बताते हैं कि उनका बेटा पढ़ाई को लेकर बेहद गंभीर रहता था और उसने मेहनत से कभी कोई समझौता नहीं किया। यह पहली बार नहीं है जब लकी ने अपनी प्रतिभा दिखाई हो; इससे पहले मैट्रिक की परीक्षा में भी उन्होंने 92 प्रतिशत अंक लाकर जिले का नाम रोशन किया था।
प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना
अपनी इस शानदार सफलता के बाद लकी अंसारी के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लकी अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता के संघर्ष और गुरुजनों के मार्गदर्शन को देते हैं। भविष्य के लक्ष्यों के बारे में बात करते हुए लकी ने बताया कि वह बड़े होकर एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, ताकि वे समाज की सेवा कर सकें और अपने जैसे संघर्षशील परिवारों की मदद कर सकें।
बिहार बोर्ड ने रचा नया कीर्तिमान
उल्लेखनीय है कि बिहार बोर्ड ने इस वर्ष मात्र 25 दिनों में रिजल्ट जारी कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है । परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी के बीच आयोजित की गई थी और मूल्यांकन 27 फरवरी से शुरू हुआ था । बोर्ड ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए रिकॉर्ड समय में 13 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य संवारा है । लकी अंसारी जैसे छात्रों की सफलता यह साबित करती है कि अगर इरादे फौलादी हों और मेहनत सच्ची हो, तो गरीबी कभी भी कामयाबी के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती।
लेखक के बारे मेंPrachi
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