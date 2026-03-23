Bihar Board 12th Topper 2026: बैरगनिया की बेटी सिद्धि शिखा बनीं बिहार की सेकंड टॉपर, वकील बनने का है अपना
Bihar Board 12th Topper 2026: बैरगनिया जिले की छात्रा सिद्धि शिखा ने आर्ट्स संकाय में 478 अंक प्राप्त कर राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त की है। सिद्धी की इस उपलब्धि से न सिर्फ परिवार, बल्कि पूरे जिले में खुशी और गर्व का माहौल है। सिद्धि प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, बैरगनिया की छात्रा हैं।
Bihar Board 12th Topper 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा घोषित इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के परिणामों में सीतामढ़ी जिले की बेटियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जिले के बैरगनिया की रहने वाली सिद्धि शिखा ने आर्ट्स स्ट्रीम में 478 अंक (95.60%) प्राप्त कर पूरे बिहार राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है । सिद्धि की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से न केवल उनके परिवार में, बल्कि पूरे जिले में खुशी और गर्व का माहौल व्याप्त है।
सेल्फ स्टडी और कड़ी मेहनत से मिली कामयाबी
सिद्धि शिखा 'प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल', बैरगनिया की छात्रा हैं । अपनी इस शानदार सफलता का श्रेय उन्होंने नियमित पढ़ाई और सेल्फ स्टडी को दिया है। सिद्धि ने बताया कि वे परीक्षा की तैयारी के दौरान प्रतिदिन 8 से 10 घंटे तक खुद से पढ़ाई करती थीं। उनका मानना है कि किसी भी बड़ी सफलता को पाने के लिए सेल्फ स्टडी सबसे जरूरी कड़ी है और छात्र-छात्राओं को कोचिंग से ज्यादा अपनी मेहनत और सेल्फ स्टडी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
नाना के घर रहकर की पढ़ाई
सिद्धि की पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उन्होंने अपनी शिक्षा अपने नाना, विश्वनाथ प्रसाद (बैरगनिया निवासी) के घर रहकर पूरी की है। उनके पिता प्रशांत कुमार पुपरी में एक हार्डवेयर व्यवसायी हैं और माता रचना देवी एक कुशल गृहिणी हैं। परिवार में सबसे छोटी सिद्धि को हमेशा से ही अपने अपनों का सहयोग मिला है। उनके बड़े भाई अर्श राज केशव भी वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं। अपनी छोटी बहन की इस बड़ी जीत पर पूरा परिवार फूले नहीं समा रहा है।
भविष्य का लक्ष्य: कानून के क्षेत्र में करियर
आमतौर पर छात्र प्रशासनिक सेवाओं की ओर रुख करते हैं, लेकिन सिद्धि शिखा का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। वे आगे चलकर CLAT (क्लैट) की तैयारी करना चाहती हैं और एक सफल वकील बनकर समाज की सेवा करना चाहती हैं। उनकी इस स्पष्ट सोच और कड़ी मेहनत ने जिले के अन्य छात्र-छात्राओं के लिए भी एक मिसाल पेश की है।
बिहार बोर्ड का रिकॉर्ड प्रदर्शन
उल्लेखनीय है कि बिहार बोर्ड ने इस साल आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर परीक्षा के मात्र 25 दिनों के भीतर परिणाम जारी कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है । 27 फरवरी 2026 से कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हुआ था और 23 मार्च को नतीजे सबके सामने आ गए । इस वर्ष कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत 85.19% रहा है, जिसमें बेटियों का दबदबा एक बार फिर कायम रहा ।
सिद्धि शिखा जैसी बेटियों की सफलता यह साबित करती है कि यदि लक्ष्य निर्धारित हो और उसे पाने के लिए अनुशासन के साथ मेहनत की जाए, तो राज्य स्तर पर शीर्ष स्थान पाना नामुमकिन नहीं है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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