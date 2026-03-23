Bihar Board 12th Topper 2026: परचून दुकानदार की बेटी सपना कुमारी बनीं बिहार बोर्ड साइंस में स्टेट सेकंड टॉपर
Bihar Board 12th Topper 2026: नवादा जिले के कौआकोल प्रखंड के नवाडीह गांव की रहने वाली सपना कुमारी ने साइंस स्ट्रीम में 479 अंक (95.80%) प्राप्त कर पूरे बिहार राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है।
Bihar Board 12th Topper 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा घोषित इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के परिणामों में नवादा जिले की एक बेटी ने अपनी प्रतिभा का परचम पूरे प्रदेश में लहराया है। नवादा जिले के कौआकोल प्रखंड के नवाडीह गांव की रहने वाली सपना कुमारी ने साइंस स्ट्रीम में 479 अंक (95.80%) प्राप्त कर पूरे बिहार राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है।
सपना की इस ऐतिहासिक सफलता से न केवल उनके परिवार में खुशी का ठिकाना है, बल्कि पूरे नवादा जिले और कौआकोल प्रखंड में गर्व का माहौल व्याप्त है। लोग इसे ग्रामीण प्रतिभा की एक बड़ी जीत मान रहे हैं।
सीमित संसाधनों में बुने बड़ी सफलता के सपने
सपना कुमारी एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हैं। उनके पिता सुधीर चौरसिया गांव में ही एक छोटी सी परचून (किराना) की दुकान चलाते हैं, जबकि माता संजुला देवी एक गृहिणी हैं। संसाधनों की कमी और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, सपना ने कभी अपनी पढ़ाई से समझौता नहीं किया। उनकी कड़ी मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि आज वे सफलता के इस शिखर पर खड़ी हैं।
सफलता का सिलसिला: मैट्रिक में भी रही थीं टॉपर
सपना की यह मेधा अचानक सामने नहीं आई है। वे बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज रही हैं। इससे पहले साल 2024 की मैट्रिक परीक्षा में भी उन्होंने 483 अंक हासिल कर राज्य भर में छठा स्थान (6th Rank) प्राप्त किया था। मैट्रिक के बाद इंटर में भी राज्य की मेरिट लिस्ट में जगह बनाकर उन्होंने साबित कर दिया कि निरंतरता और दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है।
डॉक्टर बनकर समाज सेवा का लक्ष्य
सपना अपने दो भाइयों और दो बहनों में सबसे छोटी हैं। उनके बड़े भाई गौतम वर्तमान में भारतीय नौसेना में देश की सेवा कर रहे हैं, जबकि अन्य भाई-बहन अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, गुरुजनों और नियमित पढ़ाई को देने वाली सपना का सपना अब डॉक्टर बनकर गरीबों और समाज की सेवा करना है। वे अपनी उच्च शिक्षा के जरिए चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना चाहती हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए बनीं प्रेरणा
सपना 'उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय', नवाडीह की छात्रा हैं। उनकी इस उपलब्धि पर प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अजीत कुमार, विद्यालय की प्रभारी सविता कुमारी और सभी शिक्षकों ने हर्ष व्यक्त किया है। शिक्षकों का कहना है कि सपना की सफलता उन सभी छात्र-छात्राओं के लिए एक मिसाल है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर अभावों के बीच पढ़ाई करते हैं। यह साबित करता है कि अगर मन में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, तो सफलता जरूर कदम चूमती है।
बधाई देने वालों का लगा तांता
परिणाम घोषित होने के बाद से ही सपना के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। कौआकोल प्रखंड के विभिन्न जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने सपना को मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। बिहार बोर्ड ने इस बार मात्र 25 दिनों में रिजल्ट जारी कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस वर्ष कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत 85.19% रहा है, जिसमें सपना कुमारी जैसी बेटियों ने राज्य का मान बढ़ाया है।
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