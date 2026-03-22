Bihar Board 12th Result : कब आएगा बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट, टॉपरों से पूछे क्या क्या सवाल
बिहार बोर्ड ने इंटर के टॉपर्स के इंटरव्यू वे वेरिफिकेशन की प्रक्रिया संपन्न कर ली है। अब अगले सप्ताह की शुरुआत में कभी भी नतीजे आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि नतीजे 23 मार्च से 25 मार्च के बीच आने के पूरे पूरे आसार हैं।
बिहार बोर्ड ने इंटर के टॉपर्स के इंटरव्यू वे वेरिफिकेशन की प्रक्रिया संपन्न कर ली है। अब अगले सप्ताह की शुरुआत में कभी भी नतीजे आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि नतीजे 23 मार्च से 25 मार्च के बीच आने के पूरे पूरे आसार हैं। मुजफ्फरपुर जिले के अलग-अलग स्कूलों से विभिन्न संकायों के संभावित टॉपर्स को बिहार बोर्ड ने बुलाया था। इससे पहले बिहार बोर्ड की टीम जिले से 10 स्कूल-कॉलेज से टॉपर्स की प्रैक्टिकल की कॉपियां लेकर गई थी। इसमें विज्ञान, कला और वाणिज्य के परीक्षार्थियों की कॉपियां थीं। इंटर के 12 परीक्षार्थियों की प्रैक्टिकल की कॉपी टीम लेकर गई थी। मुशहरी और अजीजपुर स्कूल से सबसे अधिक कॉपी ली गई थी। बोर्ड की ओर से भेजी गई सूची में दो इंटर कॉलेज हैं, बाकी के आठ सरकारी प्लस-2 स्कूल हैं।
मुजफ्फरपुर जिले के वाणिज्य इंटर कॉलेज से कॉमर्स के परीक्षार्थी की कॉपी ली गई थी। अजीजपुर प्लस-टू स्कूल से एक परीक्षार्थी की तीन प्रैक्टिकल की कॉपी ली गई थी। यहां से साइंस के परीक्षार्थी की कॉपी ली गई थी। इसके अलावा सुस्ती मुशहरी स्कूल के एक ही रोल नंबर की चार सब्जेक्ट कोड की प्रैक्टिकल कॉपी लेकर टीम गई थी। इन सभी परीक्षार्थियों को बोर्ड की ओर से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। बोर्ड की टीम ने इंटरव्यू में परीक्षार्थियों से संबंधित विषयों से सवाल पूछे। इंटरव्यू देने गए परीक्षार्थियों ने बताया कि प्रश्नपत्र से अलग भी किताब के कुछ चैप्टर से सवाल पूछे गये। इनके हैंडराइटिंग की भी जांच हुई। हस्ताक्षर के अलावा हिन्दी के साथ अंग्रेजी में कुछ सवालों का जवाब लिखवाया गया।
परिवार से जुड़ा सवाल भी पूछाएक परीक्षार्थी का इंटरव्यू लगभग आधे घंटे तक लिया गया। इसमें कुछ सवाल मौखिक पूछा गया तो कुछ लिखवाया भी गया। संबंधित विषय के अलावा हिन्दी और अंग्रेजी से भी कुछ सवाल परीक्षार्थियों से पूछे गए। एकाउंटेंसी में एनपीओ, साझेदारी किसे कहते हैं। यह एक्ट कब आया था, जैसे सवाल पूछे गए।
परीक्षार्थियों ने कहा कि राइटिंग और हस्ताक्षर दोनों का मिलान किया गया है। सेल्फ इंट्रोडक्शन के साथ ही परिवार के बारे में भी पूछा गया। प्रश्नपत्र से अलग हिन्दी और अंग्रेजी में भी अलग अलग पाठ से पूछा गया। अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में इंटर की परीक्षा में संबंधित परीक्षार्थी ने जिस टॉपिक पर निबंध लिखा था, उसका एक पैराग्राफ बोर्ड की टीम ने लिखवाया। 25 मार्च तक इंटर का रिजल्ट आने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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