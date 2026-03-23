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Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजे जारी, चेक करने के लिए कहां करें भरोसा

Mar 23, 2026 01:53 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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Bihar Board 12th Result 2026: छात्र कंफ्यूज हैं कि बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजे देखने के लिए किस साइट पर भरोसा करें। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कहां और कैसे देखें।

Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजे जारी, चेक करने के लिए कहां करें भरोसा

BSEB Bihar Board 12th Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। ऐसे में छात्रों के मन में कई तरह के सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद सबसे पहले कहां देखें और कैसे देखें। क्योंकि सोशल मीडिया पर कई ऐसी फेक साइट भी चल रही हैं, जिसे लेकर छात्र कंफ्यूज हैं कि बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजे देखने के लिए किस साइट पर भरोसा करें। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कहां और कैसे देख सकेंगे।

बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कब आएगा?

इस बार भी एक ही दिन 12वीं की तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स व साइंस का रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। परीक्षा देने वाले छात्रों में परिणाम को लेकर उत्सुकता चरम पर है। छात्र-छात्राएं लगातार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए हुए हैं और बार-बार रिजल्ट अपडेट चेक कर रहे हैं।

कहां देख सकेंगे बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) आज कुछ देर में 1.30 बजे बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 जारी करेगा। जो भी छात्र बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा देने के बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो वो अपना रिजल्ट बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in या results.biharboardonline.com पर जाकर देख सकते हैं। बता दें कि ऑनलाइन रिजल्ट में हर विषय के अंक के साथ कुल प्राप्तांक भी दिखाए जाएंगे। छात्र प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद सभी विषयों में अपने स्कोर को आसानी से देख सकते हैं। हालांकि कि कई बार ऑफिशिलय वेबसाइट क्रैश हो जाती है। ऐसे में छात्र लाइव हिंदुस्तान की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं।

लाइव हिंदुस्तान पर करें भरोसा, ऐसे देख सकेंगे परिणाम

बिहार बोर्ड की आधाकारिक वेबसाइट के अलावा आपको लाइव हिन्दुस्तान पर भी रिजल्ट सबसे पहले और सही मिलेगा। इसलिए आप यहां भी आसानी से रिजल्ट चेक कर सकेंगे। आपको इस समय सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी ऐसे लिंक पर भरोसा नहीं करना है, जो आधिकारिक नहीं। इससे आपकी कंफ्यूजन बढ़ेगी। इस समय कई जगह रिजल्ट को लेकर अफवाहे चल रही हैं, लेकिन आपको रिजल्ट को लेकर सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से ही अपडेट लेना है। इसके लिए ही रहना है।

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लाइव हिन्दुस्तान की वेबसाइट पर कैसे चेक करें अपना रिजल्ट

आप हमारी वेबाइसट पर रजिस्ट्रेशन करा कर आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

लाइव हिन्दुस्तान की तरफ से बिहार बोर्ड की अलग अलग स्ट्रीम की परीक्षाओं के नतीजों को देखने के लिए खास तैयारी की गई है।

छात्र नीचे दिए गए पेज पर क्लिक कर अपना रिजल्ट देख सकेगें-

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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