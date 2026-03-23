बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 घोषित होने वाला है, यहां मिलेगी मार्कशीट; ऐसे करें चेक
bihar board 12th result 2026: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने आज 12वीं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के नतीजे आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित कर दिए जाएंगे। जहां से छात्र आसानी से अपनी मार्कशीट डाउनलोड और चेक कर सकते हैं।
bihar board 12th result 2026: लंबे वक्त से चल रहा लाखों छात्र छात्राओं का इंतजार आखिरकार पूरी तौर पर खत्म हो गया है। बिहार बोर्ड ने आज दोपहर 1:30 बजे बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर, राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र की खास मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इंटरमीडिएट यानि कक्षा 12वीं परीक्षा 2026 के नतीजे आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए गए जाएंगे। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तीनों स्ट्रीम्स के छात्र अब अपना रिजल्ट इन आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। आप अपना 'Roll Number' और 'Roll Code' निकालकर तैयार कर लें और आसानी से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर लें।
यहां चेक करें अपना रिजल्ट
रिजल्ट चेक करने के लिए किन वेबसाइट्स का करें रुख?
रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट्स पर भारी ट्रैफिक आना लाजमी है। लाखों बच्चे एक साथ अपना परिणाम देखने की कोशिश करते हैं, जिससे कभी कभी सर्वर धीमा पड़ जाता है। ऐसे में आपको बिल्कुल भी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर एक वेबसाइट काम न करे, तो आप दूसरी वेबसाइट का रुख कर सकते हैं। बोर्ड ने छात्रों की सहूलियत के लिए कई आधिकारिक लिंक्स एक्टिव किए हैं:
स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करें अपना बीएसईबी 12वीं का रिजल्ट 2026?
अपना रिजल्ट देखने और उसे डाउनलोड करने का तरीका बेहद सीधा और आसान है। बस इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
1. सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में ऊपर दी गई बिहार बोर्ड की किसी भी आधिकारिक वेबसाइट को खोलें।
2. वेबसाइट के होमपेज पर आपको 'Intermediate Annual 12th Result 2026' का एक साफ़ लिंक नज़र आएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा।
3. अब एक नया पेज आपके सामने खुलेगा। यहाँ आपको अपनी स्ट्रीम (साइंस, कॉमर्स, या आर्ट्स) का चुनाव करना होगा।
4. इसके बाद, अपने एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ अपना 'Roll Code' और 'Roll Number' ध्यान से दर्ज करें। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा (Captcha) कोड को भी सही सही भरें।
5. सारी जानकारी भरने के बाद 'Submit' या 'View' बटन पर क्लिक करें।
6. आपका बीएसईबी कक्षा 12वीं का रिजल्ट 2026 आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे तुरंत डाउनलोड कर लें और मुस्तकबिल के लिए इसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास महफूज़ रख लें।
आपको बता दें कि इस साल 2 फरवरी से लेकर 13 फरवरी 2026 तक सूबे भर में इंटर के इम्तिहान आयोजित किए गए थे। इस साल तकरीबन 13 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने 12वीं परीक्षा में अपनी किस्मत और मेहनत को आजमाया था। इतने बड़े पैमाने पर बिल्कुल पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा करवाना, और फिर रिकॉर्ड वक्त में कॉपियों की जांच पूरी कर के नतीजे सबके सामने रख देना यकीनन बिहार बोर्ड के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पिछले कुछ सालों के ट्रेंड पर अगर नजर डालें, तो बिहार बोर्ड की कामयाबी का ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ ही गया है और इस बार भी पासिंग परसेंटेज काफी शानदार रहा है।
मार्कशीट से जुड़ी कुछ अहम बातें
छात्रों को यह बात खास तौर पर ध्यान रखनी चाहिए कि इंटरनेट से निकाली गई यह मार्कशीट केवल प्रोविजनल (अस्थायी) है। आपकी पक्की और ओरिजिनल मार्कशीट कुछ हफ़्तों के बाद आपके अपने स्कूल या कॉलेज से ही मुहैया कराई जाएगी।
मन मुताबिक नतीजा नहीं आया तो क्या करें
अगर नतीजे देखने के बाद आपको लगता है कि आपकी मेहनत के हिसाब से आपको नंबर नहीं मिले हैं, तो मायूस होने की कतई जरूरत नहीं है। बिहार बोर्ड ने छात्रों को पूरा मौका दिया है। जल्द ही स्क्रूटनी यानी री चेकिंग की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। एक मामूली सी फीस ऑनलाइन भरकर आप अपनी कॉपियों की दोबारा जांच करवा सकते हैं। यह सुविधा उन सभी होनहारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिन्हें अपने लिखे हुए एक एक लफ्ज पर पूरा भरोसा होता है। इसके अलावा, जो छात्र किसी वजह से एक या दो विषयों में पास नहीं हो पाए हैं, उनके लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा का रास्ता भी खुला रहेगा, ताकि उनका कीमती साल बर्बाद होने से बच सके।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव