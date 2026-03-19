Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट का इंतजार, जानें क्या हैं पासिंग मार्क्स और मूल्यांकन के नियम?

Mar 19, 2026 10:35 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

BSEB Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित इंटर की वार्षिक परीक्षा 2026 के परिणाम अब अंतिम चरण में हैं। रिजल्ट से पहले छात्रों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि पास होने के लिए उन्हें कम से कम कितने अंक चाहिए और बोर्ड का 'ग्रेस मार्क्स' नियम क्या कहता है।

Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट का इंतजार, जानें क्या हैं पासिंग मार्क्स और मूल्यांकन के नियम?

BSEB Class 12 Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) की वार्षिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट अब अंतिम चरण में हैं। 13 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि बोर्ड किसी भी समय नतीजों की तारीख और समय की घोषणा कर सकता है। ताजा अपडेट के अनुसार, टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और परिणाम मार्च के तीसरे या चौथे सप्ताह में आने की पूरी संभावना है।

परीक्षा में शामिल हुए छात्र अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर देख सकेंगे। रिजल्ट से पहले छात्रों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि पास होने के लिए उन्हें कम से कम कितने अंक चाहिए और बोर्ड का 'ग्रेस मार्क्स' नियम क्या कहता है।

बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा पास होने के लिए न्यूनतम अंक

बिहार बोर्ड के नियमों के अनुसार, छात्रों को इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। हालांकि, थ्योरी और प्रैक्टिकल वाले विषयों के लिए नियम थोड़े अलग हैं। जिन विषयों में केवल थ्योरी (100 अंक) होती है, उनमें पास होने के लिए 30 अंक लाना जरूरी है। प्रैक्टिकल वाले विषयों (जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी) में छात्रों को थ्योरी (70 अंक) और प्रैक्टिकल (30 अंक) दोनों में अलग-अलग पास होना पड़ता है। आमतौर पर थ्योरी में 21 अंक और प्रैक्टिकल में 12 अंक (कुल 33 अंक) लाना आवश्यक होता है।

डिवीजन का निर्धारण

छात्रों को उनके कुल प्राप्तांकों के आधार पर इन डिवीजन में रखा जाता है:

फर्स्ट डिवीजन: 300 या उससे अधिक अंक।

सेकेंड डिवीजन : 225 से 299 के बीच अंक।

थर्ड डिवीजन: 150 से 224 के बीच अंक।

ये भी पढ़ें:Live: कब आएगा बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट, यहां मिलेगी मार्कशीट
ये भी पढ़ें:बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट का इंतजार, जानें पास होने के लिए जरूरी अंक
ये भी पढ़ें:बिहार बोर्ड मैट्रिक आंसरशीट की जांच में नहीं होगी जल्दबाजी, 13 मार्च तक डेडलाइन

ग्रेस मार्क्स और कंपार्टमेंटल परीक्षा

बिहार बोर्ड उन छात्रों को ‘ग्रेस मार्क्स’ भी देता है जो एक या दो विषयों में बहुत कम अंतर से फेल हो रहे होते हैं। बोर्ड की नीति के अनुसार यदि कोई छात्र किसी एक विषय में अधिकतम 8% या दो विषयों में 4-4% अंकों से फेल हो रहा हो, तो उसे ग्रेस मार्क्स देकर पास किया जा सकता है।

यदि कोई छात्र कुल 75% अंक प्राप्त करता है लेकिन एक विषय में 10% अंकों से फेल हो रहा हो, तो भी उसे विशेष प्रावधान के तहत पास किया जा सकता है। जो छात्र दो से अधिक विषयों में फेल होंगे या ग्रेस मार्क्स के बाद भी पास नहीं हो पाएंगे, उन्हें कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, ताकि उनका एक साल खराब न हो।

कहां चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड रिजल्ट (Bihar Board Inter Result 2026)

बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट biharboardonline.bihar.gov.in, biharboardonline.com के अलावा लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट पर भी चेक किया जा सकेगा। नतीजे घोषित किए जाने पर आप आसानी से लाइव हिन्दुस्तान में अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट (BSEB Bihar Board 12th Result 2026 ) चेक कर सकेंगे।

कैसे चेक करें अपना बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026?

BSEB इंटर रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद छात्र इन स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।

2. 'Intermediate Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करें।

4. कैप्चा कोड भरकर 'View' बटन पर क्लिक करें।

5. आपका मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे डाउनलोड करें और प्रिंट लें।

बोर्ड द्वारा रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी, जिसमें टॉपरों के नाम और इस साल का पास प्रतिशत भी साझा किया जाएगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
BSEB Bihar Board 12th Bihar Board Result
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Board Results 2026 , Bihar Board Result 2026 , CBSE Board Result 2026 , UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।