खत्म हुआ इंतजार, आज आ रहे हैं बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजे; Digilocker पर चुटकियों में ऐसे करें चेक
Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजे आज दोपहर 1:30 बजे घोषित हो रहे हैं, वेबसाइट क्रैश होने की स्थिति में छात्र बिना किसी परेशानी के डिजिलॉकर और एसएमएस के जरिए अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं।
Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजों का इंतजार अब बिल्कुल खत्म होने वाला है। राज्य भर के लाखों छात्रों के दिलों की धड़कनें इस वक्त तेज हो चुकी हैं। अगर आप भी उन 13 लाख से ज्यादा छात्रों में से एक हैं, जिन्होंने इस साल बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा दी है, तो यह खबर आपके लिए ही है। महीनों की कड़ी मेहनत और लंबे इम्तिहान के बाद, अब उस मेहनत का फल मिलने का वक्त आ गया है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) आज यानी 23 मार्च को दोपहर 1:30 बजे कक्षा 12वीं के नतीजे घोषित करने जा रहा है।
अक्सर यह देखा गया है कि जैसे ही रिजल्ट जारी होता है, लाखों छात्र एक साथ वेबसाइट पर अपना स्कोर चेक करने की कोशिश करते हैं। इस भारी ट्रैफिक की वजह से आधिकारिक वेबसाइट्स कई बार क्रैश हो जाती हैं या बहुत धीमी गति से काम करने लगती हैं। ऐसे में छात्रों की बेकरारी और घबराहट का बढ़ना लाजमी है। लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस बार बोर्ड ने कुछ ऐसे पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिनसे आप बिना किसी झंझट के अपना रिजल्ट फौरन जान सकते हैं।
Bihar Board 12th Result 2026: कहां और कैसे चेक करें आधिकारिक वेबसाइट्स पर
बिहार बोर्ड ने छात्रों की सहूलियत के लिए कई आधिकारिक वेबसाइट्स जारी की हैं। नतीजे घोषित होने के ठीक बाद, आप इन लिंक्स पर जाकर अपना रोल नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करके अपनी मार्कशीट देख सकते हैं:
biharboardonline.bihar.gov.in
results.biharboardonline.com
interbiharboard.com
bsebexam.com
Bihar Board 12th Result 2026: वेबसाइट क्रैश हो जाए तो क्या करें?
अगर भारी ट्रैफिक की वजह से ऊपर दी गई वेबसाइट्स सर्वर डाउन दिखा रही हैं, तो घबराएं नहीं। आपके पास दो बेहद आसान और शानदार विकल्प मौजूद हैं—डिजिलॉकर (DigiLocker) और एसएमएस (SMS)। आइए तफसील से जानते हैं कि आप इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।
Bihar Board 12th Result 2026: डिजिलॉकर (DigiLocker) से रिजल्ट चेक करने का तरीका
डिजिलॉकर भारत सरकार की एक सुरक्षित सर्विस है, जहां आपके सभी अहम दस्तावेज डिजिटल रूप में सेफ रहते हैं। यहां से मार्कशीट डाउनलोड करना बहुत ही आसान है:
1. सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर डिजिलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट (digilocker.gov.in) खोलें या स्मार्टफोन में इसका ऐप डाउनलोड कर लें।
2. अगर आपका अकाउंट पहले से है, तो अपने क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करें। अगर नहीं है, तो नया अकाउंट बनाएं।
3. लॉगिन करने के बाद, एजुकेशन (Education) या रिजल्ट (Result) वाले सेक्शन में जाएं।
4. वहां आपको 'BSEB Bihar Board 12th Result 2026' का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
5. अब अपना रोल नंबर, स्कूल का कोड और मांगी गई बाकी जानकारी भरें और सबमिट कर दें।
6. कुछ ही सेकंड में आपकी 12वीं की मार्कशीट आपकी स्क्रीन पर होगी। आप इसे डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं।
Bihar Board 12th Result 2026: बिना इंटरनेट के SMS के जरिए पाएं अपना रिजल्ट
अगर वेबसाइट्स बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं या इंटरनेट धीमा है, तो यह आजमाया हुआ तरीका आपके बहुत काम आएगा:
1. अपने मोबाइल फोन का मैसेज बॉक्स (Message Box) खोलें।
2. नया मैसेज क्रिएट करें और वहां टाइप करें: BIHAR12 (इसके बाद एक स्पेस दें) और अपना रोल नंबर लिखें। मिसाल के तौर पर: `BIHAR12 1234567`
3. इस मैसेज को टाइप करने के बाद इसे 56263 नंबर पर भेज दें।
4. जैसे ही आपका मैसेज बोर्ड के सर्वर तक पहुंचेगा, रिप्लाई के तौर पर आपका रिजल्ट आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा।
Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा के आंकड़ों पर एक नजर
आपको बता दें कि इस साल बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 के बीच पूरे राज्य में आयोजित की गई थीं। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार इंटर की परीक्षा में तकरीबन 13.18 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। इन सभी छात्रों के लिए राज्य भर में कुल 1,762 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अगर पिछले साल यानी 2025 के आंकड़ों से इसकी तुलना करें, तो पिछले साल 12,92,313 छात्रों ने परीक्षा दी थी। इनमें से 6,41,847 लड़कियां और 6,50,466 लड़के शामिल थे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव