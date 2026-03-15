Bihar Board 12th Result : बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट का इंतजार, जानें पास होने के लिए जरूरी अंक
Bihar Board 12th Result : बिहार बोर्ड की ओर से इंटर परीक्षा 2026 के नतीजों की घोषणा बहुत जल्द की जा सकती है। कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य तेजी से पूरा हो चुका है और अब बोर्ड अंतिम रिजल्ट को पोर्टल पर अपलोड करने की तैयारी में है।
Bihar Board 12th Result : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) के छात्रों के लिए अपडेट है। बिहार बोर्ड की ओर से इंटर परीक्षा 2026 के नतीजों की घोषणा बहुत जल्द की जा सकती है। कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य तेजी से पूरा हो चुका है और अब बोर्ड अंतिम रिजल्ट को पोर्टल पर अपलोड करने की तैयारी में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट मार्च या अप्रैल माह तक घोषित होने की संभावना है। छात्र अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर देख सकेंगे।
मूल्यांकन और टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया
बिहार बोर्ड पिछले कुछ वर्षों से सबसे पहले रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड बना रहा है। इस बार भी बोर्ड ने कॉपियों की जांच के लिए अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। रिजल्ट जारी करने से पहले बोर्ड 'टॉपर वेरिफिकेशन' की प्रक्रिया पूरी करता है। इसमें राज्य भर के संभावित टॉपर्स को पटना बुलाया जाता है, जहां विशेषज्ञों की टीम उनका इंटरव्यू लेती है और उनकी आंसर कॉपी का मिलान किया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाती है।
नतीजे देखने का आसान तरीका (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
- सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर मौजूद 'BSEB Intermediate Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना रोल कोड और रोल नंबर सावधानीपूर्वक दर्ज करें।
4. स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड को भरें और 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे भविष्य के लिए डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें।
कहां चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड रिजल्ट (Bihar Board Inter Result 2026)
बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट biharboardonline.bihar.gov.in, biharboardonline.com के अलावा लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट पर भी चेक किया जा सकेगा। नतीजे घोषित किए जाने पर आप आसानी से लाइव हिन्दुस्तान में अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट (BSEB Bihar Board 12th Result 2026 ) चेक कर सकेंगे।
एसएमएस और डिजिलॉकर से भी मिलेगा रिजल्ट
वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक होने की स्थिति में छात्र एसएमएस के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा, बिहार बोर्ड के छात्रों को उनके डिजिटल सर्टिफिकेट और मार्कशीट डिजिलॉकर (DigiLocker) पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जो भविष्य में कॉलेजों में दाखिले के समय काम आएंगे।
पास होने के लिए चाहिए कितने अंक?
बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि कोई छात्र एक या दो विषयों में फेल हो जाता है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है; बोर्ड उनके लिए 'कंपार्टमेंटल परीक्षा' का आयोजन करेगा, जिससे वे इसी साल अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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