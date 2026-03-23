Bihar board 12th result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं 2026 के नतीजे जारी, मोबाइल पर ऐसे करें चेक
bihar board 12th result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं 2026 के नतीजे घोषित हो गए हैं। वेबसाइट क्रैश होने पर बिना इंटरनेट के सिर्फ एक SMS भेजकर अपने मोबाइल पर आसानी से अपना रिजल्ट चेक करें।
bihar board 12th result 2026: लंबे समय का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा (Bihar Board 12th Exam 2026) देने वाले लाखों छात्र-छात्राओं की धड़कनें पिछले कई दिनों से तेज थीं। हर किसी के मन में बस यही सवाल था कि आखिर नतीजे कब आएंगे? तो अब वो खास घड़ी आ चुकी है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। हर साल की तरह इस बार भी एक खास और अच्छी बात यह रही कि बोर्ड ने बिना किसी देरी के आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम्स के नतीजे एक साथ एक ही वक्त पर जारी किए हैं। इस साल पूरे सूबे से करीब 13 लाख से ज्यादा बच्चे इस अहम इम्तिहान में शामिल हुए थे। जाहिर सी बात है जब इतने सारे छात्रों का रिजल्ट एक ही वक्त पर जारी होता है, तो हर कोई जल्द से जल्द अपना नंबर देखने की कोशिश करता है और इंटरनेट पर भारी भीड़ उमड़ पड़ती है।
यहां चेक करें अपना रिजल्ट
वेबसाइट क्रैश होने पर न हों परेशान
जब 13 लाख से ज्यादा बच्चे और उनके माता-पिता या रिश्तेदार एक साथ बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर टूट पड़ते हैं, तो सर्वर पर भारी दबाव पड़ता है। इस भारी ट्रैफिक की वजह से अक्सर वेबसाइट (Bihar Board Websites) काफी स्लो हो जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पेज लोड ही नहीं होता या पूरी तरह से वेबसाइट क्रैश हो जाती है। ऐसे हालात में छात्रों के बीच घबराहट और बेचैनी होना बहुत लाजमी है। हर कोई जल्द से जल्द यह जानना चाहता है कि उसके कितने नंबर आए और वो पास हुआ या नहीं। लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान होने या घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इंटरनेट धीमा है या बोर्ड की वेबसाइट आपके फोन या कंप्यूटर पर काम नहीं कर रही है, तब भी आप बहुत ही आसानी से अपना रिजल्ट और मार्कशीट चेक कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बेहद आसान और कारगर तरीके मौजूद हैं।
Bihar Board 12 Result 2026: SMS से करें चेक
स्मार्टफोन के इस दौर में भी कई बार इंटरनेट दगा दे जाता है। ऐसे में अगर वेबसाइट क्रैश हो गई है या आपके इलाके में इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप अपने मोबाइल फोन से सिर्फ एक SMS भेजकर भी अपना रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। यह तरीका न सिर्फ बहुत आसान है, बल्कि इसके लिए किसी हाई-स्पीड इंटरनेट या महंगे स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं होती। आप एक साधारण कीपैड वाले फोन से भी अपना रिजल्ट मंगा सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है इसका पूरा तरीका:
सबसे पहले अपने मोबाइल फोन का मैसेजिंग ऐप (Messages App) खोलें।
अब मैसेज टाइप करने की जगह पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में BIHAR12 लिखें।
इसके बाद इस मैसेज को 56263 नंबर पर भेज दें।
मैसेज भेजने के कुछ ही पलों के बाद आपके उसी मोबाइल नंबर पर बोर्ड की तरफ से एक SMS आएगा, जिसमें आपके नतीजे की पूरी जानकारी साफ-साफ लिखी होगी।
स्कूल से भी मिल सकती है मार्कशीट की जानकारी
कई बार ऐसा भी होता है कि फोन में बैलेंस नहीं होता या नेटवर्क की दिक्कत की वजह से SMS भी नहीं जा पाता। अगर आप किसी भी तकनीकी वजह से ऑनलाइन या SMS के जरिए अपना नतीजा नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका भी एक पक्का समाधान मौजूद है। आप सीधे अपने स्कूल से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दरअसल, बिहार बोर्ड जब नतीजे जारी करता है, तो सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट को भी उनके स्कूल के छात्रों का पूरा परिणाम ऑनलाइन मुहैया करा दिया जाता है। ऐसे में आप थोड़ा समय निकालकर अपने स्कूल जा सकते हैं और वहां के शिक्षकों से संपर्क कर सकते हैं। वहां से आपको अपने रिजल्ट की एकदम सटीक जानकारी मिल जाएगी।
कब मिलेगी ओरिजिनल मार्कशीट?
ऑनलाइन या SMS के जरिए मिलने वाला रिजल्ट सिर्फ आपकी तात्कालिक जानकारी के लिए होता है, ताकि आपको पता चल सके कि आपने परीक्षा पास कर ली है। लेकिन आगे की पढ़ाई या कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको असली मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए छात्रों को थोड़ा सब्र करना पड़ता है। अमूमन रिजल्ट जारी होने के करीब 10 से 15 दिनों के बाद बोर्ड की तरफ से छपी हुई ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट सभी स्कूलों में भेज दिए जाते हैं। इसके बाद छात्र अपने स्कूल जाकर अपनी ओरिजिनल मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं।
इन वेबसाइट्स पर जारी हुआ है रिजल्ट
जिन छात्रों का इंटरनेट ठीक चल रहा है और जो ऑनलाइन ही अपना पूरा स्कोरकार्ड देखना चाहते हैं, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स का रुख कर सकते हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की तरफ से इंटरमीडिएट का रिजल्ट कुछ खास वेबसाइट्स पर जारी किया जाता है। आप नीचे दी गई इन वेबसाइट्स पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं:
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव