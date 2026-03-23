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Bihar Board 12th Result 2026 OUT : डाउनलोड बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट मार्कशीट Pdf , Direct Link

Mar 23, 2026 02:07 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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BSEB Bihar Board 12th Result 2026 OUT, biharboardonline.bihar.gov.in 2026 : बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट www.bsebexam.com और interbiharboard.com पर जारी कर दिया गया है।

Bihar Board 12th Result 2026 OUT : डाउनलोड बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट मार्कशीट Pdf , Direct Link

BSEB Bihar Board 12th Result 2026 OUT, biharboardonline.bihar.gov.in 2026 : बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट www.bsebexam.com और interbiharboard.com पर जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी अपना परिणाम बिहार बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट के अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट livehindustan.com पर जाकर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। रोल नंबर व रोल कोड डालकर परिणाम चेक कर सकेंगे। बिहार बोर्ड ने इस बार भी तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स व साइंस का रिजल्ट एक साथ जारी किया ।

छात्र अपना रिजल्ट सबसे पहले इन आधिकारिक वेबसाइट्स पर देख सकेत हैं।

https://www.bsebexam.com/

interbiharboard.com

biharboardonline.bihar.gov.in

results.biharboardonline.com

seniorsecondary.biharboardonline.com

रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर "Bihar Board Intermediate Result 2026" लिंक पर क्लिक करें।

अपना रोल कोड (Roll Code) और रोल नंबर (Roll Number) दर्ज करें।

'Submit' पर क्लिक करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी।

भविष्य के लिए मार्कशीट को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें।

इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी https://www.livehindustan.com/career/results/bihar-board-result भी परिणाम चेक सकेंगे।

लाइव हिन्दुस्तान की वेबसाइट पर कैसे चेक करें अपना रिजल्ट

आप हमारी वेबाइसट पर रजिस्ट्रेशन करा कर आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की तरफ से बिहार बोर्ड की अलग अलग स्ट्रीम की परीक्षाओं के नतीजों को देखने के लिए खास तैयारी की गई है। छात्र नीचे दिए गए पेज पर क्लिक कर अपना रिजल्ट देख सकेगें।

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट साइंस रिजल्ट 2026

Bihar Board Inter Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट में किस वर्ष कितना रहा पास फीसदी

2025 - 86.56 फीसदी

2024 - 87.21 फीसदी

2023 - 83.70 फीसदी

2022 - 80.15 फीसदी

2021 - 78.04 फीसदी

2020 - 80.44 फीसदी

नंबर कम लगने पर पुनर्मूल्यांकन का मिलेगा मौका

बिहार बोर्ड 12वीं की रिजल्ट आने के बाद विद्यार्थियों को अपनी आंसरशीट का पुनर्मूल्यांकन कराने का अवसर मिलेगा। इसके लिए कुछ फीस का भुगतान भी करना होगा। अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि किसी विषय में उसे उम्मीद से कम मार्क्स मिले हैं तो वह रीचेकिंग के लिए आवेदन कर सकता है। बहुत बार देखने में आया है कि टोटलिंग में गलती होने के चलते विद्यार्थियों के मार्क्स कम हो जाते हैं। ऐसे में अगर आपका पेपर अच्छा गया था और उसके मुताबिक मार्क्स नहीं मिले हैं तो निश्चित तौर पर रीचेकिंग के लिए आवेदन करें।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

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