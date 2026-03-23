Bihar Board 12th Result 2026 OUT: बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 25 दिनों में नतीजे जारी कर BSEB ने रचा नया कीर्तिमान
Bihar Board 12th Result 2026 OUT: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने एक बार फिर पूरे देश में सबसे पहले परीक्षा परिणाम घोषित कर शिक्षा जगत में अपनी धाक जमाई है। महज 25 दिनों के भीतर 13,04,200 परीक्षार्थियों का परिणाम जारी कर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है ।
Bihar Board 12th Result 2026 OUT: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने एक बार फिर पूरे देश में सबसे पहले परीक्षा परिणाम घोषित कर शिक्षा जगत में अपनी धाक जमाई है। आज, 23 मार्च 2026 को शिक्षा विभाग ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के नतीजों की घोषणा की । बिहार बोर्ड ने इस साल 'आधुनिक तकनीक' के दम पर एक नया ट्रेंड स्थापित किया है। समिति ने महज 25 दिनों के भीतर 13,04,200 परीक्षार्थियों का परिणाम जारी कर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है ।
नतीजे एक नजर में: बेटियों ने फिर लहराया परचम
इस वर्ष बिहार इंटर परीक्षा में कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत 85.19% रहा है । इस बार भी छात्राओं ने छात्रों को पीछे छोड़ते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। परीक्षा में कुल 6,70,971 छात्राएं शामिल हुईं, जिनमें से 5,78,611 सफल रहीं, जिनका पास प्रतिशत 86.23% है। वहीं, सम्मिलित हुए 6,33,229 छात्रों में से 5,32,486 उत्तीर्ण हुए, जो कुल का 84.09% है।
तीनों स्ट्रीम (साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स) में भी छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों की तुलना में काफी बेहतर रहा है । राज्य सरकार की 'मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना' और 'पोशाक योजना' जैसी पहलों का ही परिणाम है कि बेटियां आज शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं ।
स्ट्रीम वाइज टॉपर और प्रदर्शन
बिहार बोर्ड ने तीनों स्ट्रीम की मेरिट लिस्ट जारी की है, जिसमें प्रथम पांच स्थानों पर कुल 26 परीक्षार्थी शामिल हैं ।
साइंस स्ट्रीम: आदित्य प्रकाश अमन ने कुल 481 अंक (96.20%) प्राप्त कर पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है । इस स्ट्रीम का कुल पास प्रतिशत 87.46% रहा ।
आर्ट्स स्ट्रीम: निशु कुमारी ने 479 अंक (95.80%) के साथ टॉप किया है । आर्ट्स क्षेत्र में 82.76% विद्यार्थी सफल हुए हैं ।
कॉमर्स स्ट्रीम: अदिति कुमारी ने 480 अंक (96.00%) प्राप्त कर सूबे में पहला स्थान पाया है । कॉमर्स स्ट्रीम का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा, जहां 93.07% छात्र उत्तीर्ण हुए।
25 दिन में रिजल्ट: कैसे बना यह कीर्तिमान?
बोर्ड ने जानकारी दी कि परीक्षाओं का आयोजन 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक राज्य के 1,762 केंद्रों पर कदाचारमुक्त माहौल में किया गया था । कॉपियों का मूल्यांकन 27 फरवरी से शुरू हुआ । आधुनिक तकनीक और उन्नत परीक्षा प्रणाली के माध्यम से 69 लाख से अधिक उत्तरपुस्तिकाओं और इतनी ही ओ.एम.आर. शीट की जांच रिकॉर्ड समय में पूरी की गई । साल 2019 से बिहार बोर्ड लगातार मार्च महीने में ही रिजल्ट जारी कर रहा है, जो अपने आप में एक मिसाल है ।
श्रेणीवार सफलता का आंकड़ा
इस वर्ष कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में से 5,16,928 ने प्रथम श्रेणी, 5,11,744 ने द्वितीय श्रेणी और 82,425 परीक्षार्थियों ने तृतीय श्रेणी प्राप्त की है । छात्र अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट https://interbiharboard.com और https://www.bsebexam.com पर जाकर तुरंत देख सकते हैं ।
लेखक के बारे मेंPrachi
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