Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Bihar Board 12th Result 2026 : बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 जारी, यहां रोल नबंर डाल आसानी से करें चेक

Mar 23, 2026 02:55 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share

Bihar Board 12th Result 2026 : बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 जारी हो चुका है। जानें कहां और कैसे चेक करें अपना इंटर रिजल्ट, पास होने के नियम और पिछले सालों का पास प्रतिशत।

Bihar Board 12th Result 2026 : बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 जारी, यहां रोल नबंर डाल आसानी से करें चेक

BSEB Bihar Board 12th Result 2026 Declared: करीब 13 लाख छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 12वीं यानी इंटर का रिजल्ट 2026 आज दोपहर जारी कर दिया है। जैसे ही रिजल्ट घोषित हुआ, छात्रों में खुशी और उत्सुकता दोनों देखने को मिल रही है। अब हर कोई अपने नंबर जानने के लिए वेबसाइट्स पर जुट गया है। बिहार बोर्ड ने इस बार भी अपनी परंपरा को जारी रखते हुए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी किया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की मौजूदगी में रिजल्ट की घोषणा की गई, जहां शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी भी शामिल रहे। यदि आप बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए खाने में अपना विवरण देकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

BSEB Bihar Board 12th Result 2026 Declared: रिजल्ट घोषित होने के बाद कहां और कैसे चेक करें अपना स्कोर

छात्र अपना रिजल्ट सबसे पहले इन आधिकारिक वेबसाइट्स पर देख सकेंगे, जिनकी लिंक नीचे दी गई है।

लाइव हिन्दुस्तान की वेबसाइट पर कैसे चेक करें अपना रिजल्ट

आप हमारी वेबाइसट पर रजिस्ट्रेशन करा कर आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की तरफ से बिहार बोर्ड की अलग अलग स्ट्रीम की परीक्षाओं के नतीजों को देखने के लिए खास तैयारी की गई है। छात्र नीचे दिए गए पेज पर क्लिक कर अपना रिजल्ट देख सकेगें।

Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए

बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट पास होने के लिए प्रति विषय में और एग्रीगेट में कितने मार्क्स चाहिए। असल में बिहार बोर्ड का पासिंग मार्क्स का नियम सीबीएसई से थोड़ा अलग है। यहां हर विषय में 33 फीसदी मार्क्स लाने का रूल नहीं है। बिहार बोर्ड में कुछ विषयों के लिए पासिंग मार्क्स 33 नहीं बल्क‍ि 30 अंक है। बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा में साइंस स्ट्रीम में तीन विषयों के लिए पासिंग मार्क्स 30 अंक है। ये तीन विषय हैं- बिहार बोर्ड 12वीं साइंस में इंग्लिश हिंदी एवं मैथ (जो कि एक एडिशनल विषय है) के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स 30 नंबर हैं। वहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 100 में से 33 नंबर पास होने के लिए लाने होंगे। यानी भाषाई विषयों में पासिंग मार्क्स 30 प्रतिशत निर्धारित हैं। बाकी विषयों में 33 फीसदी अंक अनिवार्य है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

और पढ़ें
Bihar Board Result Bihar Board 12th Bihar News अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Board Results 2026 , Bihar Board Result 2026 , Bihar Board 12th Result 2026 Live , RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026 Live, CBSE Board Result 2026 , UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।