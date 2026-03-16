BSEB Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट का इंतजार, शुरू हुई टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया
BSEB Bihar Board 12th Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) के छात्रों के लिए इंतजार की घड़ियां जल्द ही अब समाप्त होने वाली हैं। बोर्ड मुख्यालय में संभावित टॉपर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया है।
BSEB Bihar Board 12th Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) के छात्रों के लिए इंतजार की घड़ियां जल्द ही अब समाप्त होने वाली हैं। बिहार बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने की दिशा में अपना सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। बोर्ड मुख्यालय में संभावित टॉपर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन यानी 'टॉपर वेरिफिकेशन' शुरू कर दिया गया है। इस प्रक्रिया के शुरू होने का सीधा मतलब है कि अब रिजल्ट किसी भी वक्त घोषित किए जा सकते हैं।
क्या होता है टॉपर वेरिफिकेशन?
बिहार बोर्ड की यह एक अनूठी और बेहद पारदर्शी प्रक्रिया है। रिजल्ट को अंतिम रूप देने से पहले, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की एक लिस्ट बनाई जाती है। इन छात्रों को बोर्ड कार्यालय बुलाया जाता है, जहां विशेषज्ञों की एक टीम उनका इंटरव्यू लेती है।
इस दौरान छात्रों से उनके विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं और उनकी हैंडराइटिंग (लेखन) का मिलान उनकी उत्तर पुस्तिकाओं से किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र ने स्वयं ही परीक्षा दी है और वह मेधावी है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही आधिकारिक तौर पर टॉपर्स के नाम घोषित किए जाते हैं।
कब आएगा रिजल्ट?
अपडेट के अनुसार, टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अगले दो से तीन दिनों में पूरी कर ली जाएगी। इसके तुरंत बाद बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नतीजों की घोषणा करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि मार्च के तीसरे या चौथे सप्ताह के बीच रिजल्ट जारी हो सकता है।
इस वर्ष बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में राज्य भर से लगभग 13 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। बोर्ड ने इस बार भी देश में सबसे पहले रिजल्ट जारी करने का अपना ही रिकॉर्ड बरकरार रखने की तैयारी की है।
कहां चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड रिजल्ट (Bihar Board Result 2026)
बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट biharboardonline.bihar.gov.in, biharboardonline.com के अलावा लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट पर भी चेक किया जा सकेगा। नतीजे घोषित किए जाने पर आप आसानी से लाइव हिन्दुस्तान में अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट (BSEB Bihar Board 12th Result 2026 ) चेक कर सकेंगे।
रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका
- बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट results.biharboardonline.com या biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'BSEB Intermediate Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करें।
4. कैप्चा कोड भरकर 'View' बटन पर क्लिक करें।
5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसे आप भविष्य के लिए डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।
फेल होने या कम नंबर आने पर क्या करें?
बोर्ड ने उन छात्रों के लिए भी व्यवस्था की है जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे। यदि किसी छात्र को लगता है कि उसे उम्मीद से कम अंक मिले हैं, तो वह ‘स्क्रूटनी’ के लिए आवेदन कर सकेगा। इसके अलावा, जो छात्र एक या दो विषयों में फेल होंगे, उनके लिए 'कंपार्टमेंटल परीक्षा' आयोजित की जाएगी ताकि उनका पूरा साल बर्बाद न हो। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अनाधिकारिक खबर से बचें और केवल बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स