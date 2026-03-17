BSEB Bihar Board 12th Result : मुजफ्फरपुर जिले के 10 स्कूलों से निकलेंगे बिहार बोर्ड 12वीं के टॉपर, रिजल्ट जल्द
Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं के टॉपर मुजफ्फरपुर से हो सकते हैं। मुशहरी और अजीजपुर से सबसे अधिक कॉपियां ली गई हैं। बिहार बोर्ड की टीम यहां के स्कूलों और मूल्यांकन केंद्रों पर भी गई थी।
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के 10 प्लस टू स्कूलों और इंटर कॉलेजों से इस बार इंटर के टॉपर निकलेंगे। सोमवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की टीम जिले में पहुंची और इन 10 स्कूल-कॉलेजों से कॉपियां ले गई। इंटर के 12 परीक्षार्थियों की प्रैक्टिकल की कॉपी बोर्ड की टीम यहां से लेकर गई है। प्रैक्टिकल केंद्रों पर बोर्ड की टीम पहुंची थी। परीक्षार्थियों के रोल नंबर और रोल कोड के साथ टीम ने प्रैक्टिकल की कॉपियां इकट्ठा की। संबंधित स्कूलों के हेडमास्टर को इनके रॉल नंबर के हिसाब से कॉपी निकालने का निर्देश दिया गया था। मुशहरी और अजीजपुर स्कूल से सबसे अधिक कॉपी गई है। बोर्ड से भेजी सूची में दो इंटर कॉलेज और आठ सरकारी प्लस टू स्कूल हैं।
अजीजपुर से एक परीक्षार्थी की ली तीन कॉपियां
अजीजपुर प्लस टू स्कूल केंद्र से एक परीक्षार्थी की तीन प्रैक्टिकल की कॉपी टीम लेकर गई है। परीक्षार्थी के सब्जेक्ट कोड 117, 118 और 119 की कॉपी लेकर टीम गई है। सुस्ती मुशहरी स्कूल के एक ही रोल नंबर के 4 सब्जेक्ट कोड की प्रैक्टिकल कॉपी लेकर टीम गई है।
इंटर के पांच मूल्यांकन केंद्रों से भी ली गईं कॉपियां
जिले में जिन पांच केंद्रों पर इंटर की कॉपियां जांची गई हैं, उन पांच मूल्यांकन केंद्रों से थ्योरी की कॉपी लेने भी बोर्ड की टीम गई थी। सब्जेक्ट कोड, रोल नंबर, रोल कोड के हिसाब से संबंधित परीक्षार्थियों की कॉपी ली गई। मूल्यांकन केंद्र निर्देशकों को इसे लेकर बोर्ड की ओर से सूची भेजी गई थी। मुजफ्फरपुर के पांच मूल्यांकन केंद्रों पर अलग-अलग जिले की कॉपियां जांच के लिए आई हुई थी। जिले में इंटर की ढाई लाख कॉपियां जांची गई थी। इंटर की परीक्षा में जिले से लगभग 65 हजार परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे।
इन केंद्रों से जिले के संभावित टॉपर्स की गई कॉपियां
वाणिज्य इंटर कॉलेज, चन्द्रहट्टी इंटर कॉलेज, राजकीयकृत कांटी प्लस टू स्कूल, पुरुषोत्तमपुर प्लस टू स्कूल, कटरा बेरई स्कूल, बाघी स्कूल, अजीजपुर स्कूल, मोतीपुर स्कूल, उत्क्रमित हाई स्कूल बिशुनपुर बसैठा, सुस्ता मुशहरी स्कूल।
बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कब तक संभव
बिहार बोर्ड ने 25 मार्च तक इंटर परीक्षा का रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य तय किया है। इंटर की कॉपी जांच का काम 10 मार्च को ही पूरा कर लिया गया है। इधर, मार्च के अंत तक मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा सकता है।
कैसे चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट ( Bihar Board Matric Inter Result 2026 )
स्टेप 1- सबसे पहले biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2- मैट्रिक परीक्षार्थी मैट्रिक रिजल्ट 2026 लिंक और इंटर वाले इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 पर क्लिक करें।
स्टेप 3- अपना रोल कोड व रोल नंबर डालें। सब्मिट करने पर आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आएगा।
स्टेप 4- इस डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लें।
बिहार बोर्ड रिजल्ट उपरोक्त आधिकारिक वेबसाइट के अलावा बिहार बोर्ड लाइव हिन्दुस्तान ( livehindustan.com ) पर भी चेक कर सकेंगे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी