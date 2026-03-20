Bihar Board 12th Result 2026 : थ्योरी-प्रैक्टिकल में कितने नंबर लाने होंगे? पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी
Bihar Board 12th Result 2026 : Bihar Board 12th Result 2026 का इंतजार खत्म होने वाला है। जानिए BSEB इंटर परीक्षा में थ्योरी और प्रैक्टिकल में पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी हैं और कैसे चेक करें नतीजे।
Bihar Board 12th Result 2026 : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से आयोजित 2026 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र-छात्राओं की निगाहें अब बस अपने नतीजों पर टिकी हैं। हर तरफ बस एक ही सवाल है कि आखिर रिजल्ट कब आएगा? और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? अगर आप भी इस बेचैनी से गुजर रहे हैं, तो जरा गहरी सांस लीजिए क्योंकि ये खबर खास आपके लिए ही है। बिहार बोर्ड अपने पुराने अंदाज में इस बार भी देश में सबसे पहले नतीजे जारी कर एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। किसी भी वक्त आधिकारिक तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन रिजल्ट आने से पहले, आपके लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि पास होने का फॉर्मूला क्या है। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में पास होने के लिए आपको कितने नंबरों की दरकार होगी।
Bihar Board 12th Result 2026 : थ्योरी और प्रैक्टिकल में पास होने का क्या है नियम?
जब बात बोर्ड परीक्षा की होती है, तो हर एक नंबर की अपनी अहमियत होती है। बिहार बोर्ड के नियमों के मुताबिक, 12वीं (इंटरमीडिएट) कक्षा में पास होने के लिए हर छात्र को हर एक विषय में कम से कम 30 प्रतिशत अंक हासिल करना लाजमी है।
अगर आपका पेपर 100 नंबर का है (जिसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता), तो आपको उसमें पास होने के लिए सीधे तौर पर कम से कम 30 नंबर लाने ही होंगे। मिसाल के तौर पर, गणित, हिंदी या कॉमर्स के थ्योरी विषयों में आपको 100 में से 30 नंबर लाने होंगे।
लेकिन, पेंच वहां फंसता है जहां प्रैक्टिकल शामिल होता है। साइंस स्ट्रीम के छात्रों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे विषयों में थ्योरी और प्रैक्टिकल के नंबर अलग-अलग बंटे होते हैं। यहां बोर्ड का नियम एकदम साफ है कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग-अलग पास होना होगा।
थ्योरी का हिसाब: आपकी थ्योरी की परीक्षा 70 नंबर की होती है। इसमें पास होने के लिए आपको कम से कम 30% यानी 21 नंबर लाने होंगे।
प्रैक्टिकल का हिसाब: प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है और इसमें पास होने के लिए कम से कम 12 नंबर लाना अनिवार्य है।
अगर आप थ्योरी में बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में 12 से कम नंबर रह जाते हैं, तो आपको उस विषय में पास नहीं माना जाएगा। इसलिए, दोनों में अलग-अलग पासिंग क्राइटेरिया को पार करना बेहद जरूरी है।
BSEB Result Trend: कब तक आ सकते हैं नतीजे?
पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार बोर्ड ने नतीजों के मामले में हमेशा सबको चौंकाया है। बोर्ड का एक शानदार ट्रेंड बन चुका है कि वो मार्च के तीसरे या चौथे हफ्ते में इंटर का रिजल्ट जारी कर देता है। साल 2025 में 25 मार्च को रिजल्ट आया था, 2024 में 23 मार्च, 2023 में 21 मार्च और 2022 में 16 मार्च को नतीजे घोषित हुए थे। इस ऐतिहासिक ट्रेंड को देखते हुए शिक्षा जगत के जानकारों का मानना है कि इस साल भी मार्च के आखिरी हफ्ते के आसपास किसी भी दिन खुशियों की घंटी बज सकती है। आमतौर पर बोर्ड रिजल्ट जारी करने से 12 से 24 घंटे पहले अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए जानकारी साझा करता है।
Bihar Board 12th Result 2026 : एक साथ आएगा तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट
छात्रों के लिए एक और राहत की बात यह है कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के नतीजे एक साथ ही जारी किए जाने की पूरी संभावना है। पिछले कुछ सालों की तरह, रिजल्ट जारी करने से पहले पटना में बोर्ड कार्यालय में एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आमतौर पर दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच होती है, जिसमें बोर्ड अध्यक्ष पास प्रतिशत और स्टेट टॉपर्स की लिस्ट का ऐलान करते हैं। इसके फौरन बाद आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट का लिंक एक्टिव कर दिया जाता है।
Bihar Board 12th Result 2026 : कैसे चेक करें अपना स्कोर कार्ड?
नतीजे जारी होते ही वेबसाइट्स पर भारी ट्रैफिक आना लाजमी है। ऐसे में आपको अपना रोल नंबर और रोल कोड पहले से ही लिखकर तैयार रखना चाहिए। रिजल्ट चेक करने का तरीका बेहद आसान है:
1. सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Bihar Board 12th Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
3. आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना रोल नंबर और रोल कोड दर्ज करना होगा।
4. जन्म तिथि दर्ज करें और 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
5. आपका डिजिटल स्कोर कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट जरूर निकालकर रख लें।
बिहार बोर्ड रिजल्ट उपरोक्त आधिकारिक वेबसाइट के अलावा बिहार बोर्ड लाइव हिन्दुस्तान ( livehindustan.com ) पर भी चेक कर सकेंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव