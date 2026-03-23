Bihar Board Arts Topper 2026: मजदूरी करने वाले का बेटा बना बिहार बोर्ड आर्ट्स टॉपर, शिक्षक बनने का है सपना
Bihar Intermediate topper success story: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा जारी इंटरमीडिएट (आर्ट्स स्ट्रीम) के परीक्षा परिणाम में आदर्श ने राज्य के ‘टॉप थ्री’ में जगह बनाकर न केवल अपने गांव, बल्कि पूरे जिले का मान बढ़ाया है।
Bihar Board Intermediate topper success story: कहावत है कि यदि लगन सच्ची हो और मेहनत का अटूट इरादा, तो परिणाम हमेशा सुखद होता है। इस बात को सच कर दिखाया है सहरसा जिले के सिहौल गांव के एक साधारण परिवार के बेटे आदर्श कुमार झा ने। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा जारी इंटरमीडिएट (आर्ट्स स्ट्रीम) के परीक्षा परिणाम में आदर्श ने राज्य के ‘टॉप थ्री’ में जगह बनाकर न केवल अपने गांव, बल्कि पूरे जिले का मान बढ़ाया है।
मजदूरी कर पिता ने संवारा बेटे का भविष्य
आदर्श की यह सफलता किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इसके पीछे उनके पिता का वर्षों का कड़ा संघर्ष छिपा है। आदर्श के पिता, श्री रंजीत झा, हरियाणा में रहकर मजदूरी का काम करते हैं। परदेस में हाड़-तोड़ मेहनत कर वे जो पैसे भेजते थे, उसी से परिवार का भरण-पोषण और दोनों बेटों की पढ़ाई चलती थी। आदर्श की माता बंटी देवी एक गृहिणी हैं।
बेटे की ऐतिहासिक सफलता की खबर मिलते ही मां की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने गर्व से कहा, "मेरे पति ने हमारे लिए कोई महल खड़ा नहीं किया, बल्कि बच्चों के भविष्य के लिए परदेस में पसीना बहा रहे हैं। आज बेटे ने उस मेहनत को सार्थक कर दिया।"
आर्थिक तंगी बनी चुनौती, पर हौसला नहीं डगमगाया
आदर्श ने बताया कि मैट्रिक के बाद उनकी बहुत इच्छा थी कि वे बाहर जाकर किसी बड़े शहर में पढ़ाई करें, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। घर के हालात देखते हुए उन्होंने बाहर जाने का विचार त्याग दिया और गांव के ही विद्यालय में नामांकन कराकर पढ़ाई जारी रखी। संसाधनों की कमी को उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। स्कूल की पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने ऑनलाइन क्लास का सहारा लिया और दिन-रात कड़ी मेहनत की।
शिक्षक बनकर गरीब बच्चों की मदद करने का सपना
अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, बड़े भाई शिवम और अपने शिक्षकों को देते हुए आदर्श ने अपने भविष्य के लक्ष्य को साझा किया। उन्होंने बताया कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर एक शिक्षक बनना चाहते हैं। आदर्श का मानना है कि शिक्षक ही छात्र के भविष्य का निर्माता होता है। उनका लक्ष्य है कि वे शिक्षक बनकर अपने जैसे उन निर्धन और प्रतिभावान छात्रों की मदद कर सकें, जो आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं।
गांव में जश्न का माहौल
आदर्श की इस उपलब्धि पर सिहौल गांव और स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। ग्रामीणों का कहना है कि आदर्श ने साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी सुख-सुविधा की मोहताज नहीं होती। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और शिक्षकों ने आदर्श के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
उल्लेखनीय है कि इस वर्ष बिहार बोर्ड ने मात्र 25 दिनों में परीक्षा परिणाम जारी कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आदर्श जैसे मेधावी छात्र इस नई व्यवस्था और बेहतर शिक्षा प्रणाली के चमकते सितारे बनकर उभरे हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स