बिहार बोर्ड इंटर साइंस का रिजल्ट पिछले साल कैसा था
इस साल बिहार बोर्ड 2026 की इंटरमीडिएट कक्षा में 13 लाख से ज्यादा छात्र/छात्राओं ने हिस्सा लिया था। इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 2 फरवरी से 13 फरवरी के बीच चली थी।
Bihar Board : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा का रिजल्ट 2026 आज दोपहर 1.30 बजे जारी किया जाएगा। नतीजे interbiharboard.com और bsebexam.com पर जारी किए जाएंगे। इस साल बिहार बोर्ड 2026 की इंटरमीडिएट कक्षा में 13 लाख से ज्यादा छात्र/छात्राओं ने हिस्सा लिया था। इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 2 फरवरी से 13 फरवरी के बीच चली थी। पिछले साल के बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2025 की बात करें, तो रिजल्ट 25 मार्च को घोषित किया गया था। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 में 1280211 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 117330 विद्यार्थी पास हो हुए। इस वर्ष कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 86.50% था। स्ट्रीम वाइज रिजल्ट की बात करें तो साइंस का रिजल्ट 89.66 फीसदी रहा। बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट में प. चंपारण की प्रिया जायसवाल ने 484 अंक (96.8 फीसदी) प्राप्त कर साइंस स्ट्रीम में टॉप किया था। लड़के और लड़कियों की पासिंग पर्सेंटेज पर नजर डालें, तो पिछले साल यानी 2025 में 12वीं के साइंस स्ट्रीम में कुल 91.29% लड़कियां पास हुई थीं, वहीं 88.63% लड़के पास हुए थे।
2025 में बिहार बोर्ड 12वीं साइंस स्ट्रीम के कुल 633896 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया था। जिसमें से 568330 स्टूडेंट्स परीक्षा पास करने में सफल हुए। फेल होने वाले छात्रों की संख्या 65566 है। इस वर्ष साइंस स्ट्रीम का पासिंग पसेंटेज 89.66 है। लड़कियों का पासिंग लड़कों से ज्यादा है। लड़कियों का पासिंग पर्सेटेज 91.29 प्रतिशत है, जबकि लड़कों का पासिंग पसेंटेज 88.63 प्रतिशत रहा। पिछले साल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर परीक्षा का आयोजन 1 से 15 फरवरी के बीच किया था।
बिहार बोर्ड 12वीं साइंस स्ट्रीम टॉपर्स 2025 की लिस्ट-
बिहार बोर्ड 12वीं साइंस स्ट्रीम टॉपर्स 2025 की लिस्ट-
1. प्रिया जैसवाल- 96.8 प्रतिशत
2. आकाश कुमार- 96 प्रतिशत
3. रवि कुमार- 95.6 प्रतिशत
4. अनुप्रिया - 95.4 प्रतिशत
5. प्रशांत कुमार- 95.4 प्रतिशत
6. अतुल कुमार मौर्य- 95.2 प्रतिशत
7. अंकित कुमार- 95.2 प्रतिशत
8. वर्षा रानी- 95.2 प्रतिशत
बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 में जरूर चेक करें ये जानकारियां
1. छात्र का नाम
2. छात्र की जन्मतिथि
3. माता-पिता का नाम
4. परीक्षा का नाम एवं बोर्ड
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी