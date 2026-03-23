आदित्य प्रकाश अमन बिहार बोर्ड 12वीं में किया टॉप, कॉमर्स और आर्ट्स में किसने मारी बाजी; देखें टॉपर्स की लिस्ट
bihar board 12 result 2026 toppers list: बिहार बोर्ड इंटर 2026 में आदित्य प्रकाश अमन साइंस टॉपर बने, जबकि आर्ट्स में निशु कुमारी और कॉमर्स में अदिति कुमारी ने पहला स्थान हासिल किया।
bihar board 12 result 2026 toppers list: बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा 2026 के नतीजों में इस बार आदित्य प्रकाश अमन ने पूरे राज्य में अपनी मेहनत और लगन की मिसाल कायम कर दी। आदित्य प्रकाश अमन ने 96.20% अंक हासिल कर पूरे राज्य में किया टॉप किया है। आदित्य प्राकाश इसके साथ ही 12वीं साइंस स्ट्रीम से टॉपर भी हैं। वहीं आर्ट्स और कॉमर्स में भी छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान अपने नाम किया। आर्ट्स में निशु कुमारी ने 479 अंक और 95.80% के साथ पहला स्थान हासिल किया। वहीं कॉमर्स में अदिति कुमारी ने 480 अंक के साथ 96.00% हासिल कर टॉप किया।
यहां देखें बिहार बोर्ड का रिजल्ट
साइंस में आदित्य प्रकाश अमन का जलवा
नतीजे आते ही साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों संकायों के टॉपर्स की लिस्ट भी सामने आ गई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा विज्ञान स्ट्रीम के शानदार नतीजों की हो रही है। इस साल साइंस में समस्तीपुर के रहने वाले आदित्य प्रकाश अमन ने पूरे सूबे में पहला मुकाम हासिल किया है। आदित्य ने अपनी लगन और दिन-रात की कड़ी मेहनत से यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। आदित्य के बाद जिन नामों ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं, वे हैं सीतामढ़ी की साक्षी कुमारी और नवादा की सपना कुमारी। इन दोनों ही होनहार छात्राओं ने विज्ञान जैसे मुश्किल समझे जाने वाले विषय में संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया है।
आर्ट्स में निशु कुमारी नंबर 1
वहीं आर्ट्स स्ट्रीम में निशु कुमारी ने 479 अंक (95.80%) के साथ पहला स्थान हासिल किया। उनका प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि अब आर्ट्स स्ट्रीम में भी छात्राएं लगातार आगे बढ़ रही हैं और अपनी मजबूत पकड़ से टॉप रैंक हासिल कर रही हैं। यह ट्रेंड पिछले कुछ वर्षों से लगातार देखने को मिल रहा है।
कॉमर्स में अदिति कुमारी ने मारी बाजी
कॉमर्स स्ट्रीम में अदिति कुमारी ने 480 अंक (96.00%) के साथ टॉप किया। कॉमर्स में इतने उच्च अंक गौरतलह है इस स्ट्रीम में भी प्रतिस्पर्धा अब काफी तेज हो चुकी है और छात्र के साथ-साथ छात्राएं बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं।
टॉपर्स के वेरिफिकेशन के बाद जारी हुआ रिजल्ट
गौरतलब है कि इस साल बिहार बोर्ड की परीक्षाएं 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। परीक्षा खत्म होने के बाद कॉपियों को जांचने का काम फरवरी के आखिरी हफ्ते से शुरू होकर मार्च के मध्य तक पूरी मुस्तैदी के साथ किया गया। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर के मुताबिक, नतीजों में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो और पूरी पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए खास इंतजाम किए गए थे। रिजल्ट को अंतिम रूप देने से पहले संभावित टॉपर्स को बोर्ड कार्यालय बुलाकर उनका बाकायदा इंटरव्यू लिया गया और उनकी हैंडराइटिंग का भी मिलान किया गया। इस कड़े वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद ही इन होनहारों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई गई। इस शानदार नतीजे ने एक बार फिर उन तमाम छात्रों में एक नई ऊर्जा भर दी है, जो आगे चलकर अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव